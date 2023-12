Le uscite Netflix di Gennaio 2024: il nuovo anno parte bene?

Netflix inaugurerà il 2024 tenendo fede al suo passato, ovvero proponendo ancora una volta un'offerta di valore che porterà diverse novità. Come nei mesi scorsi, Netflix punta su produzioni provenienti da tutto il mondo, e a gennaio ci sarà spazio per titoli in grado di coprire un ventaglio di generi davvero notevole. Tra i nuovi arrivi, i riflettori sono puntati soprattutto sul ritorno di Skam Italia, titolo che nel tempo ha dimostrato di poter tenere teste alle serie internazionali più importanti, affrontando tematiche significative senza risultare mai banale o superficiale. Guardando gli altri titoli in arrivo, spiccano l'interessante Ragazzo divora universo; Eredità Sepolta, nuova serie thriller/horror di Yeon Sang-ho, e infine Masters Of The Universe: Revolution, che proseguirà il percorso iniziato da Masters Of The Universe: Revelation.



Ragazzo divora universo, stagione 1 (11 gennaio 2024)

Adattamento dell'omonimo romanzo di Trent Dalton, Ragazzo divora universo ci porta a Brisbane negli anni '80, dove una famiglia viene stravolta da un signore della droga locale.

Il giovane ragazzo protagonista dovrà infatti superare una lunga di serie di ostacoli, in una quotidianità difficile che si farà sempre più complicata. Dopo aver perso il padre, il giovane vive insieme alla madre tossicodipendente e al fratello, e la situazione peggiorerà ulteriormente dopo l'ingresso in scena di un pericoloso boss della droga, in una storia che sembra possedere tutti gli elementi per stupire. Alla regia troviamo Bharat Nalluri, Jocelyn Moorhouse e Kim Mordaunt, mentre il ricco cast comprende Bryan Brown, Anthony LaPaglia, Deborah Mailman, Simon Baker, Travis Fimmel, Phoebe Tonkin, Felix Cameron, Sophie Wilde, Lee Tiger Halley e Zac Burgess.



Skam Italia, stagione 6 (18 gennaio 2024)

Asia (Nicole Rossi) è una ragazza carismatica e determinata, ma dovrà presto fronteggiare le sue stesse fragilità, in un intreccio che andrà a coinvolgere sia il legame che la unisce alle altre componenti del gruppo delle Rebelde, sia un nuovo importante arrivo, rappresentato da Giulio (Andrea Palma).

Come spesso accade quando parliamo di Skam Italia, siamo di fronte a una serie che riesce ad affrontare tematiche attuali in modo convincente, e la nostra recensione di Skam Italia 5 non fa che confermare la bontà di questo remake italiano.



Eredità Sepolta, stagione 1 (19 gennaio 2024)

Dopo la morte dello zio, una donna eredità una misteriosa proprietà della quale non era a conoscenza, ma questo sarà soltanto il primo di una lunga serie di inaspettati avvenimenti, visto che il luogo in questione nasconde segreti familiari a lungo rimasti nascosti.

Eredità Sepolta è una nuova serie thriller-horror coreana creata da Yeon Sang-ho (Train to Busan), Min Hong-nam e Hwang Eun-young, e considerando i nomi coinvolti e l'intrigante storia del titolo, potremmo essere davanti a una probabile gemma nascosta del prossimo gennaio.



Masters of the Universe: Revolution, stagione 1 (25 gennaio 2024)

Se avete letto la recensione di Masters of the Universe: Revelation, saprete che nonostante qualche imperfezione la serie riuscì a convincerci, e per questo c'è grande attesa anche per questo sequel intitolato Masters of the Universe: Revolution.

Anche questa volta He-Man e gli altri eroi dovranno cercare di salvare Eternia, visto che la minaccia di Skeletor incombe su di loro, soprattutto dopo che quest'ultimo sembra essersi ulteriormente rafforzato, e si ripresenterà in una versione meccanizzata ancora più spietata e potente. Masters of the Universe è senza dubbio un titolo di grande richiamo, e dopo l'ottima ripartenza iniziata grazie a Revelation, ora siamo curiosi di vedere le novità che verranno introdotte in questo sequel.



Tutte le altre serie Netflix di gennaio 2024

Un inganno di troppo, stagione 1 (1 gennaio 2024)

Adattamento del romanzo omonimo di Harlan Coben, Un inganno di troppo è incentrata sulle indagini del sergente Sami Kierce (Adeel Akhtar), impegnato nel cercare di scoprire la verità sull'omicidio di Joe (Richard Armitage), marito di Maya Stern (Michelle Keegan). Quest'ultima sta ancora tentando di superare il trauma da poco subito, ma ecco che, dopo aver installato un baby monitor per la figlia, intravede proprio il marito appena deceduto. Nel frattempo, Abby e Daniel, nipoti di Maya, tentano a loro volta di scoprire la verità sulla madre che da poco hanno perso, in un intreccio che va a coinvolgere e stravolgere la vita di un'intera famiglia alla ricerca della verità.



The Good Doctor, stagione 6 (1 gennaio 2024)

Il cliffhanger che ha chiuso il precedente ciclo di episodi troverà le sue prime risposte in questa sesta stagione, per un medical drama di grande successo che ovviamente rimetterà al centro della scena Shaun Murphy, giovane medico autistico e affetto dalla sindrome del savant interpretato da Freddie Highmore. Basata sulla serie TV sudcoreana Good Doctor, questo è un prodotto che ha saputo conquistare una buona fetta di pubblico, e se non volete perdervi neanche un episodio, ricordatevi che a partire dal 1 gennaio potrete finalmente ritornare tra le corsie del San Jose St. Bonaventure Hospital.



Orange Days, stagione 1 (1 gennaio 2024)

La vita di un gruppo di studenti universitari all'ultimo anno di studi, tra prospettive lavorative, amicizie, e relazioni che potrebbe cambiare il loro futuro, per una nuova serie giapponese che proverà a conquistare grazie agli intrecci che andranno ad approfondire ed esplorare i protagonisti col passare degli episodi.



Neumatt, stagione 2 (1 gennaio 2024)

Michi è un consulente di successo di Zurigo, ma dopo che il padre si è tolto la vita, si trova davanti ad un bivio: scegliere di aiutare la famiglia nella loro fattoria, o continuare la sua carriera, in una serie drammatica alla quale hanno preso parte Julian Koechlin, Rachel Braunschweig, Marlise Fischer, Sophie Hutter e Jérôme Humm.



The Brothers Sun, stagione 1 (4 gennaio 2024)

Il killer Charles "Chairleg" Sun (Justin Chien) è figlio di un potente boss della triade Taiwanese, ma nonostante la sua posizione si trova a dover affrontare un'inaspettata minaccia dopo l'uccisione del padre. Il primo obiettivo di Charles è andare a Los Angeles per proteggere la madre ed il fratello (all'oscuro degli affari di famiglia), in una commedia action ideata da Brad Falchuk e Byron Wu.



La creatura di Gyeongseong, stagione 1 - Parte 2 (5 gennaio 2024)

A qualche settimana dalla sua uscita su Netflix, il K-drama La creatura di Gyeongseong fa il suo ritorno, in una seconda parte che proseguirà quanto lasciato in sospeso negli episodi precedenti. La serie è ambientata nella Gyeongseong del 1945, quando i giapponesi avevano il controllo del territorio, e al centro della storia troviamo due giovani che dovranno lottare per la loro sopravvivenza contro alcune misteriose creature.



Detective Forst, stagione 1 (11 gennaio 2024)

Crime drama polacco diretto da Leszek Dawid nel quale seguiamo un poliziotto che spesso viene criticato per i suoi metodi poco ortodossi. Quest'ultimo, nonostante il suo atteggiamento, riesce a risolvere i casi che gli vengono affidati, ma una nuova indagine alla quale prende parte sembra essere più complicata del previsto, e l'uomo decide di farsi aiutare dalla giornalista Olga Szrebska per arrivare fino in fondo e fermare una serie di brutali omicidi che stanno sconvolgendo e terrorizzando un'intera cittadina.



Champion, stagione 1 (11 gennaio 2024)

La musica spesso unisce, ma in Champion la passione di Bosco Champion e della sorella Vita li porterà a scontrarsi. Infatti, Vita a lungo ha vissuto dietro l'ingombrante scia del fratello, e ora che è decisa a prendersi il suo spazio, si creerà una spaccatura che potrebbe metterli uno contro l'altro.



Killer Soup, stagione 1 (11 gennaio 2024)

Uno chef talentuoso completamente al verde cerca di farsi strada nel sud dell'India, tra intrecci amorosi e ostacoli che potrebbero trasformare la sua vita in una ricetta ideale per un disastro senza precedenti.



Griselda, stagione 1 (25 gennaio 2024)

Diretta da Andrés Baiz e prodotta da Eric Newman e Sofía Vergara, Griselda porterà in scena la vita di Griselda Blanco (interpretata da Sofia Vergara). La donna, che venne ribattezzata come "La Madrina", è conosciuta per essere stata una regina del traffico di droga, spietata e capace di lottare per prendersi il suo spazio senza temere nessuno. Doug Miro, Andrés Baiz e Carlo Bernard, parte del team creativo di Narcos (vi ricordate la nostra recensione di Narcos?) saranno produttori esecutivi di questa nuova serie, mentre il ruolo di showrunner è affidato a Ingrid Escajeda.



Baby Bandito, stagione 1 (31 gennaio 2024)

Kevin Tapia, skater conosciuto in Europa come Baby Bandito, e la sua rapina del secolo in Cile, sono gli elementi principali di questa nuova serie che promette azione e tanta adrenalina.



Docuserie e show televisivi

I am a Stalker, stagione 1 (7 gennaio 2024)

Interviste e documenti d'archivio saranno tra gli elementi alla base di questa docuserie che proverà a mettere a nudo il processo mentale che va a trasformare un sentimento come l'amore, in una atto violento e persecutorio come quello messo in atto da alcuni criminali.



Break Point, stagione 2 (10 gennaio 2024)

Il Grande Slam raccontato dalle esperienze di alcuni tra i più importanti tennisti al mondo, per uno sport affascinante che appassiona milioni di persone in tutto il mondo.



The Trust: Riuscirai A Fidarti? , stagione 1 (10 gennaio 2024)

Reality nel quale un gruppo di sconosciuti deve affrontare una serie di prove per vincere il montepremi finale, e soltanto loro potranno scegliere se aiutarsi oppure eliminare la concorrenza.



Sei ciò che mangi: gemelli a confronto, stagione 1 (10 gennaio 2024)

Coppie di gemelli vengono scelti per adottare diete diverse per 8 settimane, in un esperimento che verrà documentato passo dopo passo nel corso di questa prima stagione.



L'amore è cieco: Svezia, stagione 1 (12 gennaio 2024)

Persone single si proporranno per cercare la loro anima gemella, senza però poter vedere il futuro partner, in uno show che dopo alcune edizioni in altri parti del mondo ora sbarca in Svezia.



L'amore nello spettro, stagione 2 (19 gennaio 2024)

Titolo incentrato sulle relazioni che interessano le persone autistiche protagoniste, in episodi nei quali i protagonsiti cercheranno di trovare il partner ideale.