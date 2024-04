Valanga di serie in arrivo su Netflix ad aprile 2024, ecco cosa guardare!

Ad aprile arriveranno su Netflix tante nuove serie TV, tra le quali alcune sembrano avere tutto ciò che serve per distinguersi e catturare l'attenzione degli abbonati. Tra i titoli più attesi troviamo Ripley, tratto dai romanzi di Patricia Highsmith, che dopo vari adattamenti cinematografici sbarcherà nel panorama seriale, in un progetto che potrebbe regalarci una visione diversa su un racconto che ha sempre riscosso un grande successo. Restando in tema di adattamenti, Dead Boy Detectives sarà intrecciata sia al fumetto che alla serie di The Sandman, e anche se non ci sono conferme su eventuali crossover, in caso di successo possiamo sicuramente aspettarci un avvicinamento tra i due titoli. Infine, se avete letto la recensione di Train to Busan e avete amato il film, sappiate che Yeon Sang-ho, regista della pellicola, porterà su Netflix una nuova serie TV molto interessante, ovvero Kiseiju, della quale vi parleremo anche in seguito, per un aprile che si prospetta ricco di novità.



Ripley, stagione 1 (4 aprile 2024)

Andrew Scott interpreta Ripley, in un adattamento del romanzo Il talento di mister Ripley di Patricia Highsmith. Dopo i film ispirati ai romanzi dedicati alla figura di Tom Ripley, ora siamo curiosi di vedere come la storia sarà gestita in ambito seriale, per un titolo scritto e diretto da Steven Zaillian, il quale vanta un curriculum di altissimo livello, essendosi occupato della sceneggiatura di grandi film come Schindler's List e The Irishman (vi ricordate la nostra recensione di The Irishman?), oltre alla regia, in ambito seriale, di The Night Of.

Per quanto riguarda la trama, seguiremo Tom Ripley, il quale, dopo essere stato incaricato dal signor Greenleaf di riportare indietro suo figlio Dickey (Johnny Flynn) dall'Italia, darà il via ad un piano che scatenerà una serie di colpi di scena e svolte che vanno ad arricchire la narrazione. Visto che siamo davanti ad una serie, sicuramente c'è spazio per gli autori per rimescolare le carte in tavola e distinguersi dalla versione cinematografica, per uno dei titoli più attesi del prossimo mese.



Kiseiju, stagione 1 (5 aprile 2024)

Ispirata al manga di Hitoshi Iwaaki, Kiseiju è una serie horror fantascientifica diretta da Yeon Sang-ho (regista di Train To Busan), e ci porterà in un mondo minacciato da alcuni parassiti che sembrano in grado di prendere il controllo degli umani.

Col passare del tempo, l'umanità sembra essere sempre più a rischio, ed un gruppo di persone (parte di una squadra chiamata Team Gray) proverà quindi a farsi strada per mettere fine ad un nemico apparentemente inarrestabile. Tra i protagonisti troviamo Jeon So-Nee nel ruolo di Jung Soo In (ragazza costretta a convivere col parassita che l'ha attaccata); Koo Kyo-Hwan nei panni di Seol Kang Woo (alla ricerca della sorella scomparsa), e Lee Jung Hyun come Jun-kyung, leader del team Grey.



Dead Boy Detectives, stagione 1 (25 aprile 2024)

Introdotti nel 25° numero del fumetto The Sandman (vi ricordate la nostra recensione di The Sandman?) di Neil Gaiman, Dead Boy Detectives è una nuova serie creata da Steve Yockey che ha come protagonisti Edwin Payne (George Rexstrew) e Charles Rowland (Jayden Revri), due adolescenti che dopo la morte si sono incontrati come fantasmi, iniziando a risolvere misteri.

Nel corso delle loro indagini riguardo casi paranormali nel nostro mondo, i due saranno aiutati da Crystal (Kassius Nelson) e Niko (Yuyu Kitamura), per un team che ci porterà a vivere un racconto intrigante che, essendo parte dell'universo di The Sandman, potrebbe anche regalarci dei futuri crossover.



Tutte le altre serie Netflix di aprile 2024

Crooks, stagione 1 (4 aprile 2024)

Ideata da Marvin Kren, Crooks ha come protagonista Charly, un ex scassinatore che dovrà rimandare il suo addio alla scena criminale per un ultimo grande colpo. Infatti, sembra che bande rivali provenienti da tutta Europa stiano cercando di prendere possesso di una preziosa moneta, e Charly si rimetterà dunque in gioco insieme ad un complice che però si rivelerà alquanto disorganizzato, per un titolo che vede la partecipazione, tra gli altri, di Frederick Lau, Christoph Krutzler e Svenja Jung.



La mia amica vampira, stagione 2 (4 aprile 2024)

Il giorno del suo tredicesimo compleanno Carmie scopre di essere per metà umana e per metà vampira, ma dovendo ancora frequentare la scuola, inizia a chiedersi come potrà gestire i suoi poteri senza svelare la sua vera identità. Nel corso della prima stagione, abbiamo visto la ragazza convivere con la sua particolare natura, ed in questa seconda season possiamo aspettarci nuovi sviluppi ed intrecci legati ai protagonisti degli episodi precedenti.



Anthracite, stagione 1 (10 aprile 2024)

Nel 1994 un suicidio di massa sconvolge un paese di montagna, mentre il clamore del fatto ed il coinvolgimento di una misteriosa setta occupano i titoli dei giornali aprendo un caso nazionale. Trent'anni dopo la vita nella cittadina sembra essere tornata alla normalità, ma un omicidio riapre una ferita che ancora aleggia sulle persone del posto, in una serie thriller francese alla quale hanno preso parte Clément Penohat, Noémie Schmidt, Camille Lou, Nicolas Godart, Raphaël Ferret, Jean-Marc Barr, Stefano Cassetti, Kad Merad e Vincent Rottiers.



Il sequestro del volo 601, stagione 1 (10 aprile 2024)

Diretta da CS Prince e Pablo González, Il sequestro del volo 601 trae ispirazione dal rapimento più lungo della storia dell'America Latina, avvenuto il 30 maggio 1973, quando due assalitori presero il controllo di un aereo. Mónica Lopera, Christian Tappan, Enrique Carriazo, Ángela Cano, Marcela Benjumea fanno parte del cast, per una serie nella quale la tensione sarà una costante.



Ambizione, stagione 3 (11 aprile 2024)

La competizione tra Asli e Lale (Birce Akalay) aveva incendiato le precedenti stagioni, in un confronto generazionale che proseguirà nei nuovi episodi in arrivo. Tra falsi profili, tentativi di scalare i ranghi, ed una competizione che non lascia spazio ad errori, le due protagoniste proveranno a farsi valere in questa terza season, ma dovranno stare attente alla concorrenza.



Baby Reindeer, stagione 1 (11 aprile 2024)

Un comico in difficoltà aiuta una donna, ma quando quest'ultima inizia a perseguitarlo, quello che sembrava un semplice interesse si trasforma presto in un vero e proprio caso di stalking, e la vita dell'uomo rischia di non tornare più alla normalità.



Heartbreak High, stagione 2 (11 aprile 2024)

Dopo lo scandalo della mappa del sesso per la quale era stata emarginata la giovane Amerie, la Hartley High dà il via al secondo semestre, e tra una lezione e l'altra possiamo aspettarci nuovi scandali e personaggi che renderanno questa seconda season imperdibile per i fan del titolo.



Notte di mezza estate, stagione 1 (11 aprile 2024)

Carina invita la famiglia ad una notte di mezza estate in Svezia, ma nonostante le buone premesse, la situazione precipiterà velocemente, mentre alcuni segreti di famiglia del passato verranno fuori amplificando i dissidi tra i presenti.



Good Times, stagione 1 (12 aprile 2024)

Remake animato dell'omonima comedy degli anni '70, Good Times, tra un siparietto e l'altro, porterà probabilmente anche riflessioni sulla nostra società, cercando di mantenere intatto lo spirito che rese celebre il titolo originale.



Eye Love You, stagione 1 - Parte 2 (14 aprile 2024)

Yuri Motomiya (Fumi Nikaido), dotata di particolari abilità telepatiche, aveva deciso di rinunciare all'amore, ma dopo aver incontrato Yoon Tae-O (Chae Jong-Hyeop) tutto cambia, e tra i due scocca una scintilla che continuerà a brillare anche nei nuovi episodi in arrivo, dai quali ci aspettano nuove risposte e risvolti.



Bros, stagione 1 (18 aprile 2024)

Hanan Savyon e Guy Amir, due popolari comici israeliani, interpretano due amici che decidono di lasciare Gerusalemme per seguire la loro squadra del cuore in trasferta, in un'avventura nella quale i due cercheranno di lasciarsi alle spalle il loro passato.



The Upshaws, stagione 5 (18 aprile 2024)

The Upshaw è una comedy che ruota attorno alle vicende della famiglia di Bennie Upshaw (Mike Epps) e Regina (Kim Fields). I due sono sposati e hanno quattro figli, e ci guideranno nella loro vita di tutti i giorni caratterizzata da momenti di gioia e difficoltà, per una serie creata da Regina Hicks e Wanda Sykes che cercherà di far ridere lasciando importanti spunti di riflessione sulla società statunitense di oggi.



Briganti, stagione 1 (23 aprile 2024)

Period drama ambientato nel Sud italia nel quale seguiamo Filomena (Michela De Rossi), una contadina che decide di ribellarasi al marito violento e fugge da casa portando con sé la mappa dell'Oro delle Camicie Rosse. Dopo essersi imbattuta in un gruppo di briganti nel bosco, Filomena partirà per un viaggio alla ricerca del tesoro nascosto insieme al cacciatore di taglie Sparviero ed alcuni componenti della banda Monaco, in un viaggio contro tutto e tutti nell'Itala post unificazione. La serie è stata scritta dal GRAMS, collettivo composto da Antonio Le Fosse, Re Salvador, Eleonora Trucchi, Marco Raspanti e Giacomo Mazzariol, mentre alla regia troviamo Steve Saint Leger e Nicola Sorcinelli, per un titolo italiano che potrebbe stupire.



Non lasciarmi cadere, stagione 1 (24 aprile 2024)

Billy e Dogge sono due amici che vengono assunti da una banda locale, ma vista la giovane età, i nostri protagonisti si troveranno a dover affrontare situazioni che li metteranno in grande difficoltà, in un mondo spietato nel quale sopravvive soltanto chi sa stare al gioco.



Asunta, stagione 1 (26 aprile 2024)

La storia vera di Asunta Basterra, trovata morta nel 2013 poco prima del suo tredicesimo compleanno, qui viene ripercorsa, per un episodio tragico che segnò tutta la Spagna, e vide la condanna dei due genitori adottivi a 18 anni di reclusione, anche se quest'ultimi continuano a professare la loro innocenza.



Fiasco, stagione 1 (30 aprile 2024)

Un regista esordiente vede il suo set trasformarsi nel luogo di un tragico incidente, e tra ricatti, vendette, e filmati dell'accaduto, quello che poteva essere un progetto vincente diviene velocemente la scintilla di una catena di eventi fuori controllo.



Docuserie e show televisivi di aprile 2024

The Magic Prank Show with Justin Willman, stagione 1 (1 aprile 2024)

Il mago e comico Justin Willman aiuta alcune vittime a vendicarsi di altre persone, realizzando trucchi ed inganni che metteranno a dura prova il coraggio degli ignari partecipanti di questo divertente show televisivo.



Together: alla conquista del Triplete (2 aprile 2024)

La stagione 2022/23 del Manchester City è stata senza dubbio un evento storico per il club, ed in questa docuserie ripercorreremo le tappe che hanno portato la squadra al successo, attraverso inediti filmati e interviste ai protagonisti.



Files of the Unexplained: fenomeni inspiegabili, stagione 1 (3 aprile 2024)

Docuserie che va ad analizzare eventi strani ed inspiegabili avvenuti nel corso degli anni, esponendo le varie teorie formulate dietro questi particolari episodi.



Sulla scena del delitto: Berlino, stagione 1 (3 aprile 2024)

Nel 2012 una serie di omicidi sconvolse Berlino ed i suoi abitanti, e soltanto il racconto di una sopravvissuta permise di fermare un pericoloso serial killer, per una vicenda che viene analizzata in questa docuserie.



Unlocked: un esperimento carcerario, stagione 1 (10 aprile 2024)

Reality che ci porta all'interno di una prigione dell'Arkansas dopo la decisione dello sceriffo di concedere maggiori libertà ai prigionieri, per un esperimento sociale che qui verrà mostrato nel corso dei vari episodi.



Disposti a tutto, stagione 1 (17 aprile 2024)

Gioco di strategia e sopravvivenza nel quale 13 partecipanti competono per raggiungere il premio finale di 150 mila euro, in un reality francese ricco di tensione.



Un mondo di vita, stagione 1 (17 aprile 2024)

Documentario narrato da Cate Blanchett nel quale viene esplorato il mondo naturale che anima il nostro pianeta, tra riprese spettacolari e immagini indimenticabili.



The Circle: USA, stagione 6 (17 aprile 2024)

Esperimento sociale online giunto ormai alla sua sesta stagione, nel quale i partecipanti, tra flirt e cambi d'identità, cercheranno di aggiudicarsi il premio finale.



Fight for Paradise: di chi ti fiderai?, stagione 1 (23 aprile 2024)

Reality che ci porta nel cuore della giungla, dove i concorrenti dovranno sfidarsi per poter arrivare all'agognato premio finale.