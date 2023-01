1899 cancellata da Netflix: cosa non ha funzionato?

L'anno non è esattamente cominciato nel migliore dei modi per Baran bo Odar e Jantje Friese, che con l'avvento del 2023 si ritrovano impossibilitati a continuare una storia che definire aperta sarebbe un eufemismo. È infatti ancora fresca la notizia che 1899 è stata cancellata da Netflix: l'annuncio è stato diffuso dagli stessi autori tedeschi con un post di circostanza sui social, un breve messaggio in cui si dicono dispiaciuti e ringraziano i milioni di fan per l'affetto dimostrato verso il loro prodotto.



Non dovrebbe stupire la propensione alla ghigliottina da parte della piattaforma streaming, che da sempre punta ad accalappiare clienti con la quantità di un catalogo abbondante e variegato, per poi procedere a sfoltire cancellando le serie meno remunerative, ma questa volta a farne le spese su Netflix è 1899, uno degli show più popolari delle ultime settimane, creando uno strano cortocircuito mentale che può essere analizzato in diversi modi.



I misteri irrisolti

Cominciamo con lo sviscerare il fattore più artistico di questa brutta faccenda, chiedendoci se l'ennesima trama arzigogolata dei creatori di Dark non sia in qualche modo collassata su se stessa, decretando il fallimento del progetto (recuperate la recensione di 1899 per rinfrescarvi la memoria). 1899 non è una serie per tutti, perché formata da otto lunghi episodi dalla trama spesso evanescente, che sfrutta le suggestioni ed un forte senso di mistero per condurre gli spettatori all'interno di un viaggio difficile da spiegare a parole.

È uno show di sensazione più che di narrazione, che a differenza di Dark non sembra riuscire a collegare tutti i fili del suo ordito per intessere un vero e proprio intreccio (abbiamo analizzato le differenze tra le due opere nel nostro speciale 1899 vs Dark). Rimaniamo però nel campo delle ipotesi, perché a questo punto non sapremo mai se nei piani finali degli autori ci fossero colpi di scena capaci di dare un senso ad ogni singolo avvenimento visto sul transatlantico Kerberos: Baran bo Odar e Jantje Friese, nelle interviste che hanno seguito l'uscita della serie, non hanno mai nascosto di avere già pronta (almeno per sommi capi) la sceneggiatura di altre due stagioni.



Così com'era avvenuto per l'opera precedente, l'intera trama si sarebbe svolta in tre blocchi di episodi ed era già stata scritta, Netflix doveva soltanto "ascoltare" l'algoritmo e confermare i lavori. Il finale apertissimo della prima season ha di certo creato una grossa spaccatura all'interno dell'utenza, divisa tra estimatori affascinati e chi invece non sopportava un epilogo che sembra rendere inutile qualsiasi evento, ma una certezza granitica sono gli ottimi numeri fatti registrare a ridosso dell'uscita, i quali testimoniano la popolarità di una serie molto seguita nonostante le sue peculiarità.

Non ci troviamo insomma di fronte all'ennesimo show generalista che compare e viene cancellato senza lasciare alcuna traccia, ma il fato di 1899 nemmeno si può paragonare alla fine lacerante di altri magnifiche serie targate Netflix: l'incredibile cancellazione di The OA, ad esempio, fu causata dalla scarsa risonanza che il capolavoro di Marling e Batmanglij ebbe sull'utente medio (per noi invece è una serie imperdibile, come vi dicevamo nella recensione di The OA 2), mentre lo show tedesco è stato molto a lungo nella classifica delle serie più viste su Netflix.



Il motivo è sempre lo stesso

Evidentemente non è tutto oro ciò che luccica, perché rivaleggiare per la vetta con una serie sostanzialmente imbattibile come Mercoledì (che punta ad un pubblico più ampio e può rifarsi ad un brand storico come quello della Famiglia Addams) non è bastato a salvare 1899 da una fine ingloriosa. Le probabilità che Netflix rinnovi uno show qualsiasi per una seconda stagione si sono nettamente abbassate rispetto al passato - tre anni fa la percentuale superava l'80% - ma anche oggi la cancellazione dopo una sola tornata di episodi suona come una clamorosa bocciatura.

A fronte di una ricezione comunque buona da parte del pubblico, rimane quindi aperta la possibilità di uno scontro tra gli autori stessi e la dirigenza Netflix: come in ogni rapporto di lavoro, i contrasti personali possono far naufragare ogni progetto, sebbene nella stragrande maggioranza delle occasioni si tenti di appianare le divergenze in nome del bene comune. In assenza di notizie o rumor che puntino verso questa direzione, ci sentiamo di scartare questa possibilità, volgendo invece lo sguardo verso uno degli accusati più popolari dietro ogni cancellazione, il denaro.



All'interno di un servizio di abbonamento in streaming, con i suoi pregi e difetti economici (basti pensare ai cento milioni che condividono lo stesso account Netflix), un numero elevato di visualizzazioni non significa necessariamente un incasso proporzionato, e nel caso di serie molto costose anche un netto successo di critica e pubblico potrebbe non bastare ad evitare il naufragio.

Lo sanno bene gli appassionati di psicologia criminale, che attendono una terza stagione di Mindhunter ormai da quattro anni: teoricamente lo show prodotto da David Fincher non è mai stato cancellato, ma i dirigenti hanno ammesso che i costi per altri episodi sarebbero esorbitanti e per il momento non sostenibili. Se questo è il destino che è toccato ad uno dei migliori prodotti presenti sul catalogo, perché non dovrebbe colpire anche un titolo "minore" come 1899?



Lo show tedesco, oltre ad avere un cast molto ampio, doveva rientrare nelle spese degli effetti visivi in Volume Technology, i quali - sebbene permettano di risparmiare sull'attrezzatura in post-produzione - fanno lievitare il prezzo delle scenografie verso vette non toccate da Dark, ad esempio, che non aveva bisogno di tecniche molto avanzate di ripresa.

Essendo Netflix una società quotata in borsa oltre che un distributore in streaming, le "volgari" problematiche monetarie hanno un impatto rilevante nella scelta di rinnovo o cancellazione di un prodotto, e in definitiva vincono anche le ragioni artistiche di show famosi o celebrati. È dunque probabile che i dirigenti non abbiano valutato abbastanza redditizia un'eventuale seconda stagione della serie tedesca, lasciando numerosi appassionati orfani di un prodotto che, al di là dei suoi difetti, aveva fascino indiscutibile e buona popolarità.