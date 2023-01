1899: cosa avremmo visto nella seconda stagione?

La sfortuna, il dio denaro e l'ineffabile algoritmo hanno trasformato 1899 in uno spettacolo subdolamente meta-referenziale: proprio come i passeggeri del Kerberos, gli appassionati del serial tedesco sono infatti bloccati in un loop che non avrà mai fine, costretti a riguardare sempre le stesse puntate in attesa di una seconda stagione che non arriverà mai. Il mancato rinnovo dello show punge ancora con il suo carico di amarezza (noi abbiamo cercato di spiegare i motivi per i quali 1899 è stata cancellata), soprattutto perché nei piani degli autori la storia doveva srotolarsi nel corso di (almeno) altre due stagioni, ed è per questo che un quantitativo immane di domande sono rimaste senza risposta al termine dell'ultimo episodio.



Potremmo in effetti discutere sull'apparente evanescenza di una trama che sembra gettare tutto via all'ultimo secondo, in un twist narrativo che ha affascinato e deluso al tempo stesso, ma navigando tra le suggestioni e le immagini più evocative è possibile trovare qualche spunto sui temi che sarebbero stati sviscerati in quel prosieguo ormai perso. Cerchiamo di unire i tasselli del misterioso mosaico immaginando gli sviluppi futuri della storia, evitando voli pindarici o possibili stravolgimenti dell'ultimo momento, divertendoci a giocare con la triste eredità di uno show destinato a ripetersi all'infinito, senza una vera conclusione.



Spediti al Creatore

Impossibile non cominciare con l'analisi di quel gigantesco capovolgimento che ha acceso numerose discussioni sull'effettiva qualità di una trama criptica, perché - con una mossa non apprezzata da tutti - gli avvenimenti visti nel corso degli episodi si sono rivelati soltanto una simulazione. I passeggeri fondamentali del Kerberos, e cioè quelli scampati al suicidio di massa sulla nave, si trovano in realtà all'interno di una capsula criogenica stipata in una navicella spaziale: l'anno non è affatto il 1899, ma il 2099, e questo contribuisce già a spiegare numerose stranezze.

A partire dalla presenza di tecnologia d'avanguardia, fino ad arrivare alle avanzate teorie psichiatriche della protagonista, la cornice temporale appariva fin da subito scorretta. Bisogna ammettere che Daniel, il misterioso "infiltrato" che sembrava provenire dal Prometheus, continuava a ripetere come quel mondo fosse soltanto una piccola porzione di un universo molto più grande, rifacendosi al mito della caverna di Platone per consigliare a tutti - personaggi e spettatori - di non dare per scontata l'effettiva realtà delle cose.



Gli appassionati di storie sconvolgenti non si saranno dunque fatti sorprendere dalla scoperta finale (soprattutto se memori dell'altra opera di Baran bo Odar e Jantje Friese, che abbiamo confrontato nel nostro Dark vs 1899), ma a colpire è stato il capovolgimento che ha rivelato la vera identità del Creatore di questa simulazione. A lungo lo show ha lasciato ipotizzare che egli fosse il padre della protagonista, ma in realtà è la stessa Maura ad aver costruito questo loop fittizio per difendersi da una realtà troppo dolorosa.

Eppure non conosciamo la vera natura della simulazione, perché Daniel la avvisa che suo fratello Ciaran ha modificato i parametri intrappolando di fatto lei e gli altri passeggeri: il primo spunto per il futuro parte proprio da qui, dall'identità e dalle motivazioni non solo del grande traditore, ma di tutti gli altri personaggi visti nella prima stagione.



Se si trovano all'interno di una finzione, le loro storie pregresse sono credibili oppure era tutta una creazione di Maura? Perché suo fratello li ha intrappolati nel loop, quali sono le sue mire? A queste domande non avremo mai una risposta, ma possiamo cercare qualche indizio nelle suggestioni messe in mostra all'interno di questa prima parte.



Difesa dalla realtà

Ci sono due netti schieramenti tra i protagonisti "effettivi" della trama, divisi tra chi è conscio di trovarsi in una simulazione e chi non sospetta nulla. Daniel non solo è a conoscenza di tutto, ma vuole spegnere il loop e tornare alla normalità: come ha fatto a liberarsi dai parametri informatici e riacquisire la memoria? L'evento è stato estremamente traumatico per Maura, che ha a lungo messo in discussione le sue parole credendolo un nemico, eppure Daniel riesce a muoversi in questa finzione come se la conoscesse a menadito, lasciando supporre che ci sia un modo per "risvegliarsi" anche se si è ancora intrappolati.

Oltre a lui ci sono altri due personaggi perfettamente consci della realtà, Henry (il padre di Maura) ed il Primo Ufficiale, i quali però hanno tutt'altra strategia per rompere il loop, e cioè resettare la simulazione fino a trovare la chiave capace di spegnere tutto. Non sappiamo perché i tre non cooperino per l'obbiettivo comune, ma l'attrito è forse da riferire ai ricordi traumatici di Maura che dipingono Henry come un uomo malvagio. Queste memorie sono plausibili, o fanno parte del sabotaggio messo in atto da Ciaran?



La stessa protagonista nasconde numerose incognite, in quanto fautrice di una simulazione che sappiamo essere costruita per difenderla da un evento orribile. È senza dubbio per seppellire una verità riguardo suo figlio, che sul transatlantico compare come un elemento distaccato da tutto il resto, come se fosse una sorta di fantasma. Il volto pallido, il continuo riapparire ed il suo ostinato silenzio si uniscono all'evidente simbologia della piramide per lasciar intendere un lutto, ma non sapremo mai se il figlio di Maura è effettivamente morto oppure se il decesso è soltanto figurato.

Svincolandoci infine dalle problematiche "comuni" dei protagonisti, è interessante domandarsi anche il perché di un setting fantascientifico proprio sul finale di stagione. Le capsule per la simulazione potevano essere costruite sulla Terra, ma sappiamo che si trovano nello spazio profondo, lontanissime da un pianeta che - chissà - forse nemmeno esiste più. Uno sguardo sull'esterno della navicella mostra inoltre tanti altri moduli identici a quello in cui sono "conservati" Maura e gli altri: contengono tutti i passeggeri del Kerberos, oppure fanno parte di realtà fittizie completamente slegate rispetto a quella vista nella prima stagione?



E se l'ambientazione futuristica fosse, proprio come il viaggio in transatlantico, soltanto un piccolo spiraglio su qualcosa di inimmaginabile? 1899 ci lascia con un quantitativo spropositato di domande a cui purtroppo non potremo rispondere, poiché non bastano otto episodi di suggestioni e simbolismi per articolare una trama concreta che aveva bisogno di altre due stagioni per arrivare a compimento.