1899 vs Dark: qual è meglio? Misteri a confronto

Sovvertire le aspettative deve essere una sorta di mantra per gli showrunner Baran bo Odar e Jantje Friese, perché dopo lo strepitoso successo del loro Dark (in qualunque epoca vi troviate potete sempre recuperare la recensione di Dark 3) il pubblico attendeva il prossimo progetto credendolo intricato e fascinoso, scoprendo invece in 1899 una trama intessuta nella fantascienza e nell'onirismo, la quale lascia ben poco spazio alle elucubrazioni dello spettatore.



Con la nostra recensione di 1899 vi abbiamo raccontato una serie a dir poco particolare, che trascende la propria narrazione nel tentativo di ammaliare più che di stupire, imbastendo un racconto fatto di simbolismi e suggestioni che potrebbe apparire infatti indigesto ad un'utenza più concreta (abbiamo già spiegato perché 1899 non è una serie per tutti). Il paragone con lo show precedente degli stessi autori appare così stranamente complicato, sebbene in superficie entrambe le opere si fondino su un mistero oscuro.



L'uroboro tedesco

Le piogge torrenziali che battono Winden senza sosta appaiono come lacrime perenni, inzuppano i corpi e trasmettono una carica raggelante che si diffonde dallo schermo: bastano poche inquadrature a Dark per impostare l'intima sofferenza di una storia pluri-familiare, una sorta di dramma corale che si riverbera nello spazio e nel tempo. La tragica scomparsa di due bambini si lega quasi subito ad un caso irrisolto nel passato, ma trova gli abitanti di questa piccola cittadina tedesca ancora una volta impreparati e fragili, mentre strani fenomeni ambientali - la morte improvvisa di stormi di uccelli, gli impulsi elettromagnetici che causano blackout - lasciano presagire una svolta soprannaturale degli eventi.

Lo show diretto da Baran bo Odar si muove in questo modo su due livelli apparentemente in contrasto, quello personale di protagonisti addolorati contro quello misterioso di accadimenti inspiegabili, procedendo con malizia ad accorparli rivoltando ogni certezza. Sotto lo sguardo stupito del pubblico vengono svelati gli oscuri segreti di famiglie che sembravano slegate tra loro, intrecciando linee temporali attraverso il singolo punto di unione presente nel dedalo di caverne.



Così come accade per la narrazione di 1899, anche la trama di Dark pesca a piene mani dalla mitologia europea, scoprendo in poeti e filosofi antichi gli osservatori più attenti della condizione umana: quando i personaggi imparano a "sfruttare" l'assurdo tunnel nascosto nella foresta sono convinti di poter cambiare il loro futuro, ma si ritrovano continuamente assoggettati al dramma senza possibilità di scampo. Ogni singolo strattone sembra incatenarli con più vigore al loro destino, anche quando conoscono l'avvenire con 33 anni di anticipo. È lo spietato Moros che si fa beffe della loro tragedia, così come aveva giocato con Crono alle soglie della Titanomachia, ma nemmeno il dio norreno Odino - dall'alto della sua sconfinata conoscenza - può svincolarsi dall'inevitabile Ragnarok.



Una nave alla deriva



Già con la seconda stagione Dark dipinge un contesto narrativo rigido e impossibile da scalfire, ed infatti l'incredibile colpo di scena che apre le danze all'ultima tornata di episodi appare come l'unica soluzione possibile all'intrigo. Potrebbe sembrare assurdo guardando le prime puntate, eppure lo show Netflix riesce ad acquisire sostanza e certezze fino a diventare "plausibile", eventualità che invece non troviamo nella prima stagione di 1899.

Il lento viaggio della Kerberos sulle onde dell'oceano Atlantico compie un percorso che sembra inverso rispetto a quello di Dark, perché dalla concretezza si affonda sempre più nell'assurdo e nell'inspiegabile, con il punto di svolta che coincide con il ritrovamento della nave gemella Prometheus.



Priva di passeggeri e contenente soltanto il sacro fuoco della conoscenza rubato agli dei, la carcassa di questo transatlantico è un monito per la sciagura in arrivo, mentre elementi fantascientifici soverchiano una narrazione sempre più sottile ed il simbolismo si intreccia alla mitologia greca. Non si nasconde in questo caso dietro una suggestione, ma la caverna di Platone è citata apertamente per mettere a tacere ogni dubbio: ciò che lo spettatore sta guardando, per quanto possa sembrare credibile oppure illogico, non è che l'ombra fugace di qualcosa impossibile da immaginare.

Gli sceneggiatori tentano di comunicare con il pubblico, dichiarando apertamente che nulla ha davvero senso, sentendosi così in diritto di spingere con rinnovato vigore sull'onirismo gettando al vento ogni condizione di causa ed effetto. 1899 è una bestia strana, un peculiare esperimento televisivo che non segue le regole della serialità moderna, ed è nei caratteri classici della scrittura che si ritrovano le differenze con Dark.



Gli abitanti di Winden venivano analizzati e seguiti da una trama che aveva a cuore le loro identità, mentre i passeggeri della Kerberos sono naufraghi alla deriva in questo oceano di paradossi. Ogni personaggio nasconde i propri retroscena, ma appare chiaro fin da subito che - al netto della protagonista - le loro storie non impattano sul mistero dello show, sono soltanto narrazioni laterali che creano un contesto di apparente fattualità. Il nucleo dell'esperienza è composto da fascino e nebbia più che da una vera trama, e viene amplificato sul piano visivo da una regia che valorizza l'inspiegabile nelle sue forme più astruse, dalla tecnologia senza senso alle immagini smontabili di un panorama fittizio, passando per la curiosa trasformazione di una piramide inquietante in un giocattolo per bambini.