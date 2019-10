5 imperdibili serie horror da guardare ad Halloween

La vigilia di Ognissanti si sta finalmente avvicinando, con il suo tradizionale "dolcetto o scherzetto?", le serate con gli amici o - per chi apprezzasse qualcosa di più tranquillo - una nottata all'insegna del binge watching a tema horror!

Non è sempre facile trovare il prodotto adatto, ma per gli amanti delle serie che vogliono cimentarsi in una maratona agghiacciante, ecco cinque titoli seriali da guardare ad Halloween...ovviamente non adatti agli spettatori facilmente impressionabili!



Hill House



Per chi ama le storie di fantasmi, quelle ben realizzate, The Haunting of Hill House è la serie ideale da recuperare in vista di Halloween.Uscita sulla piattaforma streaming Netflix nel 2018 (leggi qui la recensione di The Haunting of Hill House ) e tratta dal romanzo dinarra la storia di una famiglia che si stabilisce in una casa infestata.

L'influenza negativa di quest'ultima perseguita i protagonisti per molti anni, in un crescendo di paura e tensione che tiene lo spettatore incollato allo schermo. Tramite l'ottima regia, un'ambientazione inquietante e la valida costruzione dei personaggi, Hill House non si dimostra una serie horror come tutte le altre, ma una vicenda familiare dai risvolti inquietanti e dalle dinamiche toccanti, perfetta per chi non apprezza i jump scare e le scelte narrative banali.



Marianne



Tra le novitàdel 2019 si possono trovare diversi titoli horror, tra cui spicca la serie francese Marianne . Pur non disdegnando scelte stilistiche un po' troppo tradizionali, come gli spaventi improvvisi,cela la propria qualità proprio nella scelta di una trama semplice, di una valida protagonista e di un impianto horror che sembra ispirarsi alle più recondite paure infantili dell'essere umano.

Non c'è nulla di particolarmente complesso nello stile di questa serie tv, ma gli elementi che l'ideatore - Samuel Bodin - ha a disposizione bastano per creare un contesto inquietante.

La giovane scrittrice Emma Larsimon ha deciso di concludere la serie di romanzi horror che l'ha tenuta impegnata per molti anni. Ma i fantasmi del passato la richiamano alla propria città natale, Alden, dove si troverà a lottare contro una presenza maligna subdola e apparentemente invincibile.



American Horror Story



Ormai considerato, American Horror Story ha mostrato nel corso degli anni una qualità altalenante, passando da stagioni inquietanti ad altre narrativamente caotiche, ma nonostante qualche caduta di stile, resta una serie godibile.Ciò che rendeun buon titolo da recuperare durante il periodo di Halloween è la sua natura antologica.

Ogni stagione è dedicata infatti a una tematica diversa, mentre resta quasi inalterato il cast di attori (al quale è inevitabile affezionarsi).

Per una visione perfetta è sufficiente scegliere la stagione preferita: siete amanti delle case infestate, dei circhi degli orrori o vi affascina la stregoneria? Amate i vampiri o gli slasher movies? Tutto questo si può scovare all'interno delle attuali nove stagioni di American Horror Story, serie ideata da Ryan Murphy e disponibile su Sky, sul canale Fox.



Lore

Un'altra serie di natura antologica perfetta per gli amanti dei prodotti un po' particolari è Lore, disponibile su Amazon Prime Video. Non ci troviamo di fronte a una vera e propria serie tv, quanto piuttosto a una docu-serie, dedicata ai misteri e alle leggende inquietanti che popolano la nostra storia. Ispirata all'omonimo podcast di Aaron Mahnke, Lore indaga gli episodi più agghiaccianti del passato, sottolineando come alcuni eventi reali abbiano dato vita a leggende horror o come fatti ambigui siano stati percepiti come l'opera di forze soprannaturali.

Ogni puntata, presentata in modo affascinante dalla voce narrante, da scene in costume e da splendide illustrazioni, racconta una storia a sé, sui vampiri, le streghe, i licantropi, i fantasmi, le bambole possedute e chi più ne ha più ne metta.

Di materiale per una serata di Halloween all'insegna del brivido ce né a sufficienza!



Haunted

Netflix ha dato prova nel corso degli anni di saperci fare con le serie documentaristiche. Una di queste, Haunted, è dedicata a presunti fatti realmente accaduti, dai risvolti decisamente inquietanti. La serie si basa sui racconti - condotti durante un'intervista - dei protagonisti delle vicende narrate, che ripercorrono gli attimi più angoscianti delle loro vite. Gli episodi delle due stagioni attualmente disponibili sono composti da una parte dedicata alla testimonianza stessa e una alla ricostruzione video degli eventi raccontati.

In Haunted si possono trovare inquietanti presenze nascoste nelle case, possessioni maligne, esperienze oniriche agghiaccianti e terribili delitti. Una serie che non sempre riesce nell'intento di spaventare lo spettatore, ma che può donare qualche brivido a chi crede nella veridicità degli eventi raccontati.