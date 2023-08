5 serie cult su Disney+ che un vero appassionato deve conoscere

Mentre si prepara un ricchissimo agosto delle serie Disney+, preparando questo articolo e facendo alla fine dei conti un vero e proprio viaggio nei ricordi ci siamo resi conto di quanto i servizi di streaming abbiano cambiato radicalmente il mercato. Basti pensare al ciclo vitale di una serie tv: tutte le serie inserite in lista oggi hanno fatto parlare di sé per anni, i mesi che intercorrevano tra una stagione e l'altra non erano un passaggio a vuoto che rischiava di far disinteressare il pubblico ma momenti di forza in cui i fan pensavano e discutevano di qualunque scenario possibile in seguito a qualche plot twist. Adesso invece, complice giocoforza un mercato eufemisticamente bulimico di produzioni, la vita di un telefilm si è accorciata in modi assurdi, poiché a meno di non essere un fenomeno globale come Stranger Things quasi nessuno discuterà di qualcosa già un mese dopo l'uscita. Anche solo 15 anni fa sarebbe stato impensabile una situazione del genere, la rapidità con cui i vari Netflix, Prime Video, Disney+ hanno stravolto e fatto accettare un nuovo status quo ha dell'inverosimile.



E forse pure a causa di ciò è ancora più importante non dimenticare quello che è venuto prima e Disney+ è colma di classici che non meritano l'oblio. Stabiliamo però delle regole di base, ad esempio andando a prendere serie e universi seriali già conclusi - quindi niente Grey's Anatomy, che piaccia o no è letteralmente storia della serialità. Oppure per una volta evitando classici fin troppo ovvi come Lost, X-Files o un How I Met Your Mother, perché si tratta di prodotti che abbiamo affrontato, approfondito, ricordato e celebrato infinite volte nel corso degli anni. Sarebbe un errore madornale ridurre un catalogo così ricco a questi nomi.



Alias

Un tuffo in una serialità che non esiste praticamente più, ecco cos'è Alias. Anzi, faremo un passo ulteriore, perché la serie creata da J.J. Abrams è uno degli esempi migliori di questo modo di fare telefilm che con le piattaforme di streaming è tendenzialmente svanito. E onestamente non crediamo che l'epopea di Sydney Bristow (una Jennifer Garner perfettamente calata nel ruolo) necessiti di così tante presentazioni, poiché in fondo quel mix di spionaggio, thriller, squisito dramma umano e onnipresente - almeno dalla terza stagione in poi - aura di misticismo e sovrannaturale ha fatto storia.

Sono due decenni che infiniti film e serie tv tentano costantemente di ricrearne la magia, eppure Alias resta sempre lì, in alto e intoccabile, quasi un mantra da seguire e un modello da imitare o a cui ispirarsi in profondità, a seconda dei casi. Se ciò, in aggiunta a personaggi che sono largamente entrati nell'immaginario collettivo, non lo rende un classico, allora non sappiamo cosa dovrebbe rientrare in una definizione tanto larga e problematica. Volete la prova definitiva? Anche le altre grandi creazioni di J.J. Abrams palesano, al loro cuore pulsante, gli stessi ingredienti che hanno reso Alias un fenomeno a dir poco avvincente, sebbene venissero declinati in altri modi e in altri contesti.



24

Se Alias è per noi un viaggio persino un po' nostalgico in un mondo che non esiste più, 24 è invece un caso paradossalmente opposto: non esiste nulla come la serie con protagonista Kiefer Sutherland, è riuscita letteralmente a creare da sola un sottogenere che è nato e sparito con lei. E se già questo non la qualifica come un classico, per quanto sui generis (e dal nostro punto di vista questo è un enorme punto a favore), bisognerebbe rivisitare l'intera storia del medium. Certo, è con ogni probabilità il classico più altalenante di questa lista, in quanto è evidente come una serie basata esclusivamente sulla suspense di una minaccia imminente da sventare sia soggetta alla qualità della messa in scena di questa nemesi.

Insomma, non è una posizione scioccante o radicale sostenere che alcune stagioni facciano un po' fatica in tal senso, soprattutto ad ingranare e a conquistare lo spettatore. Però 24, con i suoi personaggi, con la sua struttura dove ogni puntata racconta un'ora della vita del nostro prode Jack Bauer, con la stessa varietà dei pericoli da anticipare e dei plot twist che è riuscita ad incastrare in un modus operandi in apparenza molto restrittivo è sempre riuscita a gettare il cuore oltre l'ostacolo e a portare a casa risultati soddisfacenti o addirittura eccelsi - la quinta stagione rimarrà un ricordo prezioso fino alla fine dei tempi. È qualcosa di speciale, volente o nolente.



Cuori Senza Età

Giunti in sostanza al centro di questa lista, ci sembrava il caso di diversificare un po' l'oggetto. D'altronde, per quanto accattivanti, il mondo non può essere soltanto spionaggio o tentativi di guerra nucleare da scongiurare, no? E allora per voi abbiamo 4 nomi scolpiti in eterno nella storia della televisione: Beatrice Arthur, Rue McClanahan, Estelle Getty e Betty White. O, se meglio preferite, le immortali Golden Girls, in italiano atterrate con il nome di Cuori Senza Età, titolo che a distanza di 30 anni dalla conclusione di una delle più grandi sitcom di sempre si è rivelato azzeccato, profetico.

Perché? Perché pochissime altre comedy possono vantarsi di essere invecchiate così bene, di poter parlare ancora ad un audience di qualunque età, di risultare genuinamente esilaranti dopo tanti anni dalla messa in onda, di essere in poche parole un comfort per generazioni e generazioni. Cuori Senza Età è questo, un delizioso micro-universo che alla fine di ogni singola puntata vi fa stare semplicemente bene dopo avervi coccolato in un idromassaggio di risate per 20 minuti. La quintessenza della commedia, non c'è altro da aggiungere.



The Americans

The Americans è, nel contesto di questa lista, un po' la controparte di 24: se le straordinarie disavventure di Jack Bauer erano un inno al cinema action, le vicende riguardanti Philip ed Elizabeth Jennings sfruttano gli stessi elementi cardine - in primis una sontuosa suspence - per forgiare un racconto più intimo, più compassato, più incentrato su confronti e dialoghi che su inseguimenti e sparatorie. Si, è come se The Americans fosse l'altro lato della medaglia e, se vogliamo essere onesti, è qualcosa di cui si sentiva disperatamente il bisogno. Una lectio magistralis su come costruire, portare al limite massimo e poi rilasciare catarticamente la tensione grazie ad una sontuosa scrittura dei personaggi, ancora ricordati tra i migliori della storia seriale.

Senza poi menzionare la quantità sovrumana di tematiche cruciali toccate e i devastanti dilemmi morali che i protagonisti si ritrovano a dover affrontare. Comprendiamo facilmente come non sia una serie per tutti, poiché quella lentezza - per chi non viene conquistato immediatamente dal contesto e dall'idea di base - può essere un vero fattore determinante in negativo, ma varrebbe dargli una chance anche solo per le interpretazioni fuori scala di Keri Russell e Matthew Rhys, esempi lampanti di casting illuminati.



Sons Of Anarchy

Okay, qui forse stiamo leggermente infrangendo le nostre regole perché è evidente che l'universo di Sons Of Anarchy sia vivo e vegeto - nonostante tecnicamente lo spin-off Mayans M.C. si sia concluso lo scorso luglio e non sia stato annunciato ancora nulla che possa proseguire questo mondo. Però la serie con protagonista uno splendido Charlie Hunnam non poteva mancare: guidata dalla penna in quel periodo magica di Kurt Sutter, Sons Of Anarchy ha sostanzialmente portato su schermo una delle più epocali e riuscite metafore della storia della televisione.

Tutte le questioni legate alla banda di motociclisti, il vigilantismo, la fratellanza, la lealtà, la corruzione e l'ingiustizia sono sì aspetti fondamentali su cui le stagioni sono improntate, non fraintendeteci. Ma l'incredibile odissea personale di Jax, protagonista assoluto nonché vero cardine di Sons Of Anarchy, sfrutta quel crogiolo di tematiche come uno specchio devastante per il cambiamento, l'evoluzione, lo stare al passo con i tempi e modificare di conseguenza le proprie priorità, qualunque cosa richieda. E non è un caso che il finale sia forse tra i migliori e più brutalmente diretti degli ultimi 20 anni di televisione. Un coronamento perfetto per una serie che ha inevitabilmente segnato un'epoca.