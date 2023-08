5 serie cult su Paramount+ che non potete non aver visto

Tra abbonamenti e offerte temporanee, il panorama dell'intrattenimento odierno è indubbiamente dominato dalle cosiddette "esclusive in streaming". Sono i prodotti stessi a indirizzare i consumatori in una determinata direzione piuttosto che altrove, e i servizi di dedicati ne sono pienamente consapevoli. Anche se è arrivata dopo le più grandi e conosciute concorrenti, Paramount+ ha imparato a gestire i propri contenuti in modo da attirare il maggior numero possibile di appassionati tra le sue fila. Nel corso del tempo, le sue proposte hanno guadagnato sempre più successo nell'ambito dell'intrattenimento casalingo, tanto da ottenere un ampio consenso e costruire dei veri e propri cult riconoscibili.



Basandoci su tutto ciò, abbiamo deciso di elencare le 5 serie TV che consideriamo dei veri cult irrinunciabili, reperibili esclusivamente sulla piattaforma Paramount+. Si tratta di opere uniche e memorabili, quasi iconiche, frutto di un impegno generale che è stato in grado di conquistare il favore del grande pubblico.



Tulsa King (2022)

Non si può parlare di Paramount+ senza menzionare almeno una volta Tulsa King. Si tratta di una serie TV del 2022, creata da Taylor Sheridan, con al centro nientemeno che Sylvester Stallone.

La superstar globale qui ritorna in un ruolo seriale piuttosto complesso, in cui le sue doti recitative vengono messe al centro rispetto al resto. Così vediamo l'attore nei panni di Dwight "Il Generale" Manfredi, un esponente della mafia di New York appena uscito di prigione dopo anni dietro le sbarre, intenzionato a rientrare nel proprio mondo criminale e guadagnarsi la fiducia del boss. Le sue prospettive lavorative, tuttavia, cambiano completamente quando dall'alto decidono di mandarlo nella città di Tulsa. Sarà suo compito e dovere comprendere le regole del posto e sfruttarle per avviare nuovi progetti criminali nella sua vita e libertà appena riconquistate.



Tulsa King ha conquistato sia il pubblico che la critica, offrendo una storia vecchio stampo che sa alternare momenti profondi e violenti a un particolare umorismo dosato alla perfezione grazie all'interpretazione di Stallone e al tocco di Sheridan. Un'opportunità da non perdere.



Yellowstone (2018)

Anche Yellowstone rappresenta un perfetto esempio di cult e qualità su Paramount+. La serie TV, firmata sempre da Taylor Sheridan affiancato da John Linson, è riuscita ben presto a conquistare il favore del pubblico e della critica specializzata, ottenendo un successo così vasto da estendersi anche oltre la trama principale, ampliata in seguito con spin-off e prequel. Al centro di questa positiva accoglienza possiamo individuare diversi fattori, tra cui un cast di tutto rispetto, una riuscita commistione di azione e dramma, un'ambientazione nostalgica e al contempo romantica, e la complessità introspettiva dei personaggi coinvolti (recuperate le nostre impressioni su Yellowstone, per farvi un'idea più dettagliata).

Per chi non ne fosse a conoscenza, Yellowstone narra le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di uno dei ranch più grandi e antichi del Montana. In questo contesto, vediamo John Dutton (interpretato da Kevin Costner) lottare con tutte le sue forze per proteggere la sua famiglia e le loro proprietà da vari fattori, tra cui interessi immobiliari, conflitti di terra, politica locale e persino attività criminali. La serie esplora le dinamiche familiari, le tensioni con le tribù indigene e i conflitti con altri ranch e gruppi interessati alla terra e alle risorse.



Yellowjackets (2021)

Yellowjackets è un'altra di quelle serie tv che è riuscita, con le proprie forze, a catturare l'attenzione del pubblico e successivamente a consolidare questo interesse, creando un dialogo televisivo difficile da ignorare copn gli utenti di Paramount+.

La qualità di questa serie tv è indiscutibile, a testimonianza dell'ampia cura e attenzione di Ashley Lyle e Bart Nickerson, i suoi ideatori (recuperate la nostra recensione di Yellowjackets). Al centro di Yellowjackets troviamo la storia di un oscuro mistero che ha coinvolto una squadra di calcio femminile liceale del New Jersey. Durante un viaggio verso Seattle, in vista di un importante torneo sportivo, il loro aereo si schianta nella regione dell'Ontario. Le poche sopravvissute si ritrovano quindi isolate nel bel mezzo del gelido nulla, con scarse possibilità di sopravvivenza e la morte che le circonda. La trama si sviluppa seguendo due percorsi distinti, intrecciando le possibilità narrative tra il passato traumatico dell'incidente e il presente delle giovani protagoniste, ormai adulte, che cercano di fare chiarezza su quanto è avvenuto durante quella tragica e misteriosa parentesi.



Uno degli aspetti più affascinanti di Yellowjackets, che la rendono una serie tv imprescindibile su Paramount+, è la sua capacità di mescolare elementi oscuri con il presente disturbato e incerto dei personaggi coinvolti. Follia, introspezione, violenza e negazione sono solo la punta dell'iceberg di una storia che ha molto da dire e che è in grado di intrattenere dal primo all'ultimo episodio.



The Offer (2022)

Invece di optare per i nomi più rinomati, abbiamo deciso di scegliere una vera e propria gemma nascosta. The Offer è una miniserie del 2022, creata da Michael Tolkin. In breve, si propone di raccontare le vicende, le riflessioni e le curiosità dietro alla produzione de Il Padrino, il cult immortale diretto da Francis Ford Coppola nel 1972. Coinvolgendo un cast di tutto rispetto con nomi quali Miles Teller, Matthew Goode e Juno Temple, questa miniserie su Paramount+ esplora, nel modo più interessante possibile, le dinamiche che hanno portato alla realizzazione cinematografica de Il Padrino, sfruttando aneddoti e colpi di scena capaci di tenere lo spettatore col fiato sospeso dall'inizio alla fine.

L'aspetto più evidente di questo prodotto per il piccolo schermo è proprio il suo amore per la dimensione cinematografica. Non si tratta semplicemente di una rievocazione, ma di un'affascinante e nostalgica analisi di un'epoca di Hollywood che non abbiamo mai completamente e veramente dimenticato.



I segreti di Twin Peaks (1990)

Con Twin Peaks, non dovrebbe nemmeno essere necessaria un'introduzione, considerando che si tratta di una delle serie più influenti nella storia della televisione. Creata da David Lynch e Mark Frost, è andata in onda per due stagioni nel 1990 e nel 1991, con un revival nel 2017 intitolato "Twin Peaks: The Return". Non potevamo non inserirla in una lista di prodotti seriali cult su Paramount+.



L'enorme e duraturo successo di Twin Peaks, tanto da farla diventare parte dei programmi universitari dedicati allo studio dei mezzi televisivi e dell'intrattenimento di massa, non è affatto casuale. Ad alimentare l'attrazione generale verso la serie ha contribuito senza dubbio lo stile unico di Lynch, con il suo tocco surreale e psicologico che si focalizza sull'approfondimento dei personaggi e del contesto in cui si svolgono le vicende narrate, caratterizzato da un'atmosfera di suspense, stranezza e un terrore sottile. A tutto ciò si aggiunge un mistero particolarmente intricato e una colonna sonora immortale e memorabile (composta da Angelo Badalamenti).

Tutto ha inizio quando il corpo senza vita di Laura Palmer viene casualmente rinvenuto. Le ragioni della sua morte sono sconosciute, così come ciò che ha ispirato un crimine così atroce. Laura era perfetta in tutto, non solo fisicamente attraente, ma anche famosa tra gli abitanti della piccola cittadina e, apparentemente, rispettata per il suo stile di vita. Tutto cambia, però, quando Dale Cooper (interpretato da Kyle MacLachlan), un agente dell'FBI, arriva sul posto per indagare sull'accaduto, rivelando così i segreti nascosti di Twin Peaks e dei suoi abitanti.