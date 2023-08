5 serie Netflix cancellate che avrebbero meritato di più: che peccato!

In un campo artistico solitamente immaginato come etereo, un mondo dove l'unico obbiettivo è creare qualcosa di bello e duraturo, ci pensa Netflix a sopprimere le astrazioni e a riportarci sulla terra ferma con una zavorra di materialismo e dati. Se viene chiamato show business un motivo dovrà pur esserci, ed infatti la società fondata da Reed Hastings non si è mai fatta alcuna remora nel cancellare progetti che non hanno ripagato a dovere l'investimento iniziale. Nonostante continui ad essere la piattaforma streaming con la percentuale di rinnovo più alta (almeno per quanto concerne le seconde stagioni), Netflix ci ha abituato negli anni a tagli molto dolorosi: prediligendo show ordinari e facilmente riconoscibili - e quindi dal fattore di rischio inesistente -, il suo catalogo ha subito un appiattimento che continua a far storcere il naso ai numerosissimi abbonati, i quali ancora ricordano i primi anni di un'azienda che sapeva accontentare anche i palati più fini con delle proposte fuori dal comune.



Rivivendo le sensazioni di cordoglio e stupore che ci hanno investito in seguito agli scioccanti annunci, abbiamo stilato una breve lista di serie tv cancellate da Netflix nonostante il loro ampio successo artistico, il quale non gli ha evitato la mannaia della soppressione a dispetto delle attese.



Santa Clarita Diet

Il primo titolo che salta alla mente quando si pensa a cancellazioni inaspettate è proprio quello dello show ideato da Victor Fresco: portata sui piccoli schermi da un cast eccezionale, resa viva da una scrittura sagace ed un'originalità che non temeva di ammiccare al gore, Santa Clarita Diet è stata una delle serie comedy più spassose degli ultimi anni.

Drew Berrymore e Timothy Olyphant (due nomi molto importanti per il mondo della serialità televisiva) interpretano una coppia di agenti immobiliari alle prese con una vita monotona, fatta soltanto di lavoro e genitorialità per una figlia che si trova nel delicato periodo dell'adolescenza. L'ennesima giornata qualsiasi si trasforma in assurdità quando la protagonista è colta da attacchi di vomito, per poi essere travolta da una fame insaziabile e da una libido incontenibile. Un veloce controllo del battito cardiaco rivela che la donna sarebbe essenzialmente morta, se non fosse per il fatto che vive e respira come tutti gli altri: lo zombie socialmente funzionale viene nascosto alle autorità dalla sua famiglia, ma l'appetito per la carne umana e la scomparsa di inibizioni non rendono semplice mantenere questo indicibile segreto.



La serie ha regalato tre stagioni di altissimo livello creativo (riscoprite l'ultima con la nostra recensione di Santa Clarita Diet 3), mescolando l'horror demenziale alla comicità in un prodotto che ha sorpreso sia il pubblico che la critica specializzata, ma Netflix ha mancato l'appuntamento con l'attesissimo rinnovo della quarta season nonostante il finale lasciasse presagire numerose novità, gettando nello sconforto i milioni di appassionati rimasti orfani di questo grande .



The OA

Dall'altro lato dello spettro si posiziona invece la strana creatura di Brit Marling e Zal Batmanglij, che ha polarizzato le opinioni con il suo approccio onirico e metareferenziale al mystery drama, stuzzicando il pubblico con una storia carica di suspense ma respingendo la fetta di utenza abituata ad esperienze televisive meno impegnate. Prairie Johnson, interpretata dalla stessa autrice della serie, ricompare improvvisamente dopo essere sparita nel nulla per sette anni.

I genitori adottivi non hanno mai smesso di sperare in un suo ritorno, eppure sono sconvolti nel trovarla non solo segnata da numerose cicatrici, ma soprattutto vedente: la ragazza era infatti cieca prima di volatilizzarsi, e nessuno riesce ad afferrare la grandiosità di questo cambiamento. Prairie adesso si fa chiamare The OA e, dopo aver formato un piccolo gruppo di persone provenienti dal liceo locale, racconta ai cinque fortunati la sua storia sperando che possano evitare una strage annunciata.



Lo show era stato creato a partire da una trama in cinque parti (ed altrettante stagioni), ma è andato incontro alla sua fine a causa di un approccio alla narrazione concettuale più che materiale, il quale notoriamente non ripaga quasi mai le spese di produzione: considerato uno dei migliori esponenti della serialità televisiva degli ultimi anni, The OA si chiude con un episodio finale che sfonda la quarta parete e lascia presagire un futuro ancora più intricato ed emozionante, ma si conclude davvero soltanto in un universo parallelo al nostro.



1899

Rimaniamo nei territori dell'incomprensibile e del metaforico mentre ammiriamo la carcassa di 1899, l'ultimo sforzo del duo tedesco Jantje Friese e Baran bo Odar, l'accoppiata che a Netflix aveva già regalato l'indimenticabile Dark. Sebbene l'intrigo temporale in tre atti riuscì a conquistare (e soprattutto stupire) schiere di spettatori fino a guadagnarsi un vero e proprio finale, la seconda volta degli sceneggiatori sui lidi di Netflix si concluse nel doloroso naufragio della cancellazione: nella nostra recensione di 1899 vi raccontammo uno show a dir poco affascinante, ma a pochi giorni dalla distribuzione già ci chiedevamo se 1899 fosse una serie per tutti, perché la sua forma astratta ed oscura non sembrava andare affatto d'accordo con la parte rumorosa dell'utenza.

La sua fine prematura non è stata quindi un fulmine a ciel sereno, ma questo non soffoca la delusione del non veder concretizzato un canovaccio narrativo che doveva svilupparsi nell'arco di tre stagioni. La navigazione del transatlantico Kerberos, carico di passeggeri assolutamente decisi ad abbandonare il Vecchio Continente, diventa a dir poco criptica quando incrocia la nave gemella Prometheus, persa nell'immensità dell'oceano dopo aver troncato ogni comunicazione con la compagnia navale.



Chi ha già apprezzato Dark sa bene che un ritrovamento del genere non può essere una coincidenza, ed infatti 1899 si sviluppa a partire da continui ricorsi storici ed eventi che sembrano destinati a ripetersi, attorcigliandosi intorno ad un nucleo intellegibile che (forse) soltanto gli istanti finali dell'ultimo episodio riescono a chiarire. Non sapremo mai se lo show avrebbe potuto rivaleggiare con i grandi esponenti del genere paranormale, ma il suo ammiccare alle atmosfere tanto care a Lost ha certamente allontanato quella grossa fetta di pubblico che preferisce le certezze degli show comuni ai rischi che si nascondono nell'originalità.



Archive 81

Se gli ultimi due spettacoli sono zavorrati da modalità di rappresentazione estreme, le quali hanno indubbiamente pesato sulla loro cancellazione, è invece molto più complicato capire le motivazioni che hanno portato alla cancellazione di Archive 81. La serie prodotta da James Wan, infatti, ammiccava proprio al pubblico generalista nel proporre una storia paranormale, fatta di linee temporali intrecciate, ma sempre lineare e molto comprensibile. Nella nostra recensione di Archive 81 vi parlavamo di uno show semplice ed accattivante, capace di invogliare ad un binge watching forsennato grazie ad alcuni ottimi cliffhanger: il protagonista della storia è Dan, un restauratore di pellicole che si guadagna una discreta fama riportando alla luce i filmati di uno show televisivo che si credevano perduti per sempre.

Il successo lo porta nell'orbita della misteriosa LMG, un'azienda che gli offre vitto ed alloggio in una villa isolata per salvare i nastri di alcune registrazioni danneggiate in un incendio. Ciò che Dan troverà su quei nastri sono le oscure testimonianze di Melody, una ragazza che - suo malgrado - è venuta a conoscenza di uno strano culto portato avanti nel palazzo dove si era appena trasferita. Sfruttando l'impiego del suo protagonista, lo show piega al suo volere le regole del found footage per regalare uno spettacolo emozionante, anche se non privo di difetti, collegando le diverse trame attraverso un tema paranormale che sfiora i lidi della fantascienza. Un ottimo riscontro da parte del pubblico non è purtroppo bastato a convincere Netflix a rinnovare la serie, che si chiude (come al solito) con un finale apertissimo e relativa delusione.



Bojack Horseman

Terminiamo questa parabola discendente nell'amarezza con una forte provocazione, perché lo show in questione si è guadagnato un finale concreto in seguito alla sua cancellazione, ma ciò non è sufficiente a perdonare Netflix per aver eliminato quello che - secondo larga parte della critica specializzata - era il suo miglior prodotto televisivo.

Bojack Horseman è una serie animata dai contenuti adulti, uno show che utilizza una spassosissima vena comica per rendere tollerabili tematiche molto dolorose come i disagi mentali, la tossicità dello star system hollywoodiano e la sensazione di non appartenere a nessun luogo. Il protagonista è Bojack, un cavallo antropomorfo doppiato da Will Arnett: salito alla ribalta grazie ad una sitcom negli anni 90, ha passato gli ultimi vent'anni spendendo il suo immenso patrimonio in droghe ed oggetti di lusso che non gli danno alcuna soddisfazione emotiva, senza essere in grado di coltivare nemmeno una relazione affettiva decente e crogiolandosi nel suo cinico dolore da solitario. Nonostante il mondo lo abbia sostanzialmente dimenticato, Bojack decide di scrivere un'autobiografia che esalti i suoi inutili successi, ma la pigrizia e la noia gli impediscono di lavorare ed è per questo che è costretto ad affidarsi ad una ghostwriter. Diane (Alison Brie) accetta l'incarico, ma non ha intenzione di celebrare un vecchio attore rancoroso: il viaggio nel passato di Bojack si rivela angosciante, e si intreccia con le storie contemporanee di numerosi personaggi secondari dalla forte carica umoristica, la quale viene utilizzata per mascherare quel nucleo di profondo dolore che ci accomuna tutti in quanto esseri umani.



Bojack Horseman può essere letta come un segno dei tristi cambiamenti avvenuti nelle sale decisionali di Netflix, una società che agli albori accettava rischi non indifferenti come una serie animata capace di spezzarti il cuore, ma che oggi - arrivata in una posizione quasi dominante del mercato in streaming - si accontenta del minimo sindacale e non propone quasi nulla di davvero innovativo.

Raphael Bob-Waksberg, l'autore dello show, ha accolto la notizia della cancellazione con un misto di tristezza e rabbia, e si è ritrovato costretto a chiudere ogni linea narrativa per non lasciare gli spettatori con l'amaro in bocca: a farne le spese sono tantissimi personaggi che avrebbero meritato un maggior approfondimento (il Todd doppiato da Aaron Paul è l'esempio più lampante), ed ovviamente i milioni di appassionati in giro per il mondo, uniti dalla delusione e dalla consapevolezza che Netflix non avrebbe più prodotto spettacoli così intensi.