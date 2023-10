5 serie per cui vale ancora la pena avere Netflix

È il 2023, in realtà quasi il 2024 ormai, e Netflix rimane ancora il punto di riferimento essenziale in un panorama che sta moltiplicando vorticosamente la sua offerta per le piattaforme di streaming. Per quantità e varietà del catalogo, insomma, è ancora difficile fare a meno di Netflix, come se fosse il pilastro e il resto un po' opzionale, da tenere a rotazione come fa la stragrande maggioranza delle persone. O, quantomeno, questa è la sensazione che avvertiamo noi da meri osservatori, potendo sì controllare i dati mondiali, ma comunque restando ancorati alla generale situazione europea. La domanda di conseguenza sorge nel modo più spontaneo possibile: ne vale ancora la pena? Esistono delle serie, uscite specialmente negli ultimi 2-3 anni e non cancellate (almeno non ancora), per cui ha senso continuare a giurare fedeltà a questo colosso streaming? Noi tendiamo a rispondere con un roboante si, c'è molto di intrigante e per tutti i gusti da trovare su Netflix.



E, similmente allo speciale su 5 serie cult su Disney+, intendiamo stabilire qualche piccola regola di base: innanzitutto appunto selezionare prodotti in corso e con una stagione in uscita o in procinto di essere realizzata già confermata; ed evitare i nomi più ovvi, perché è fin troppo scontato ribadire che praticamente chiunque vedrà il finale di Stranger Things o sarà spinto in qualche modo a dare un'occhiata anche alla seconda stagione di One Piece. C'è molto più nel catalogo di Netflix e questo articolo ne è una minuscola dimostrazione.



The Sandman

Pur con evidenti problematiche soprattutto di ritmo nella seconda metà di stagione, per noi The Sandman (qui potete recuperare la nostra recensione di The Sandman) rimane una serie che ha a dir poco del miracoloso, perché portare la saga di Sogno su schermo doveva essere banalmente impossibile.

Chi ha letto il fumetto lo sa, sono pagine e tavole ricolme di malinconia, silenzi contemplativi ed un'atmosfera in generale che volente o nolente rappresenta tuttora un unicum nel panorama mondiale. E invece Netflix e Neil Gaiman ce l'hanno incredibilmente fatta, hanno trovato una maniera di ricreare in una serie tv - in un film sarebbe stato in realtà ai limiti della follia - quella magia, quel dark fantasy così iconico e di renderlo appetibile, fruibile, cinematografico. Ovviamente qualche sacrificio doveva essere fatto, in primis i tagli dei personaggi DC o l'intera estetica riguardante John Dee, ma ciò non basta a privare The Sandman del suo carisma e forza quasi inarrestabile. Noi non vediamo l'ora di vedere questa epopea continuare.



Arcane

Questa posizione è davvero molto semplice: la prima stagione di Arcane (qui vi rimandiamo alla nostra recensione di Arcane) è in poche parole una delle migliore serie animate mai fatte, a livello tecnico è in generale probabilmente inferiore soltanto ai film sullo Spider-Verse per virtuosismo globale e narrativamente riesce a dipingere in sole 9 puntate un mondo complesso ed intricato nonché dei personaggi profondi e sorprendenti. E se qualcuno ci avesse detto queste cose un paio di anni fa, ovvero che una serie basata, tra tutte le proprietà intellettuali al mondo, su League Of Legends avrebbe raggiunto risultati simili non ci avremmo creduto più di tanto, anzi.

Eppure è successo, personaggi come Jinx e Vi hanno solidificato ulteriormente il loro status nella pop culture ed il clamoroso finale chiede a gran voce un seguito che, a distanza di quasi due anni dall'esordio, sembra ancora lontano - gli ultimi report lo indicano in uscita verso fine 2024. Qui arriva la nostra opinione impopolare: va benissimo così, prendetevi tutto il tempo di cui avete bisogno per dare vita, sia a livello tecnico che di sceneggiatura, una seconda stagione degna o addirittura superiore ad un gigante come Arcane.



Squid Game

Okay, questa in realtà è una scelta dettata quasi esclusivamente dalla curiosità, poiché la prima stagione di Squid Game (non perdetevi la nostra recensione di Squid Game) è stata sì un fulmine a ciel sereno che ha introdotto il pubblico mainstream al genere dei death game, ma anche con il finale aperto non è che si intravede chissà quale strada straordinaria per il futuro, se non un more of the same.

E allora da qua nasce la nostra curiosità: la produzione coreana sorprenderà ancora e riuscirà davvero ad evolvere la sua premessa? È una sfida particolarmente delicata che però ci intriga parecchio, vista anche l'ascesa in generale della serialità coreana negli ultimi anni. Se poi, per chi segue con un occhio di riguardo proprio il panorama della Corea, si lancia un'occhiata al cast già annunciato per la seconda stagione, il talento a disposizione di Squid Game è praticamente illimitato. Premettendo che nulla potrà togliere a prescindere i lampanti meriti della prima stagione, siamo veramente in attesa spasmodica per vedere cosa si inventeranno ora.



Mercoledì

L'impatto che ha avuto Mercoledì (non vi dimenticate di riscoprire la nostra recensione di Mercoledì) è, sotto molti punti di vista, ancora una sorpresa: che nel 2023 ci fosse e non in misura moderata o trascurabile una voglia di tornare ad un certo tipo di comicità lugubre ma comunque leggera e divertita - quella, appunto, tipica della famiglia Addams - non era affatto una scommessa semplice o sicura.

Di sicuro ha aiutato l'alta qualità di un teen drama con forti tinte di mistero che, diversamente dalla triste tendenza degli ultimi anni, ha deciso di non prendere in giro lo spettatore, di offrire personaggi che non siamo dei meri stereotipi e soprattutto di mettere al centro di tutto una protagonista dal carisma monumentale, interpretata magistralmente da Jenna Ortega. E non si tratta neanche un caso di una semplicità al potere, poiché reinventare un classico non è affatto una missione da poco. Mercoledì ci è riuscita quasi alla perfezione e noi adesso vogliamo veder sbocciare l'intero potenziale di questa serie, senza che cada in strade banali o trite e ritrite.



Heartstopper

In chiusura, volevamo inserire una nostra scelta particolare, ovvero un telefilm che difficilmente vi stravolgerà il mondo o vi farà esclamare al capolavoro assoluto. Quindi perché pensare proprio a questa produzione e non tante altre? Perché Heartstopper (riscoprite la nostra recensione di Heartstopper) è semplicemente una piccola serie che fa stare bene alla fine di ogni puntata o quasi.

È tenera, è adorabile, ritrae - secondo noi in modi non differenti da Sex Education - personaggi LGBT senza ridurne la personalità alla sola sessualità e, aspetto non affatto scontato per un teen drama, ha un ritmo studiato meticolosamente, non c'è mai la sensazione di riempitivo o di star perdendo tempo. Una piccola chicca con cui spendere un paio di pomeriggi in relax e appassionandosi a personaggi e questioni quotidiane, una giusta pausa da misteri, giochi mortali, lotte sociali e il destino dell'inconscio collettivo. Datele una possibilità, non ve ne pentirete.