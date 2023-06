5 serie post-apocalittiche più convincenti di Black Knight su Netflix

Che il post-apocalittico sia una delle mode più significative del mondo seriale, cinematografico e persino videoludico degli ultimi anni, crediamo sia ormai un dato di fatto. Che su un colosso dell'intrattenimento come Netflix, di norma sempre attento ai trend del mercato, ci sia relativamente poca offerta di prodotti post-apocalittici quantomeno nell'ambito delle serie tv, questa già è più una sorpresa. I motivi possono essere i più disparati, da esperienze precedenti che non hanno fruttato quanto sperato a banali problematiche di budget, in quanto è evidente che costruire un mondo in rovina sia più costoso di un semplice teen drama - e qui ogni riferimento non è puramente casuale. Insomma, anche solo immaginare un universo come quello della recente Black Knight (qui potete recuperare la nostra recensione di Black Knight) richiede uno sforzo creativo e produttivo notevole e non è un caso se l'aspetto più convincente del thriller coreano è stato proprio il colpo d'occhio, forte di un'estetica mutevole e intrigante.



Però va detto che Black Knight non ci ha soddisfatto fino in fondo, avremmo voluto una narrativa ben più forte e strutturata che accompagnasse il notevole concept. Abbiamo allora pensato ad un'operazione amarcord e scavare dentro al catalogo di Netflix per saziare la nostra curiosità di post-apocalittico, trovando appunto non una gran quantità di serie, ma particolarmente varie.



Sweet Tooth

Era palese che Sweet Tooth (qui vi rimandiamo alla nostra recensione di Sweet Tooth 2) sarebbe entrata in questa lista, è inutile girarci intorno. Una scelta facile, penserete voi, perché si tratta pure della più recente impresa post-apocalittica di Netflix. Ed è tutto vero, eppure ciò non rende la serie prodotta da Robert Downey Jr. meno meritevole, anzi, è un ulteriore segno di forza. L'umanità è stata quasi totalmente spazzata via da un virus e ciò ha stranamente portato all'apparizione di strani ibridi tra umani e animali come il tenero protagonista Gus, in viaggio alla ricerca della madre. Dove risiede la difficoltà?

I sopravvissuti, insicuri sul fatto che questi ibridi abbiano causato il virus o siano soltanto una sua conseguenza, li temono e vogliono dunque cacciarli e ucciderli. Ora, Sweet Tooth non sarà un telefilm perfetto, specialmente dal punto di vista della presentazione visiva che inciampa qualche volta di troppo. Ma rimane un ottimo esempio di come il post-apocalittico possa legarsi alla perfezione con altri generi e ispirazioni, in questo caso una grande epica fantasy che vuole semplicemente avvolgere lo spettatore e trasportarlo di peso in un altro mondo, idilliaco o meno che sia.



The Rain

The Rain (non perdete la nostra recensione dell'ultima stagione di The Rain) è invece una sorta di prodotto in controtendenza. Viviamo un momento peculiare del mercato, dove si sta cercando di far diventare ogni cosa più grande di quel che è, con il risultato di voler disperatamente tentare di creare un franchise alla Marvel da proprietà intellettuale. E basta pensare agli infiniti spin-off di The Walking Dead, l'esempio lampante di una serie andata negli anni scemando e tenuta ancora in vita per guadagnarci quanto più possibile.

The Rain è l'opposto, agisce quasi per design sottrattivo: un virus legato alla pioggia ha sterminato buona parte dell'umanità - si, è ovviamente un leitmotiv di questo articolo - e i protagonisti, dopo aver passato anni in un bunker, si mettono alla ricerca del loro padre, uno scienziato che potrebbe avere una cura. Un puro survival basato interamente sui rapporti umani che possono crearsi in un mondo ridotto ad uno stato terrificante, con l'aggiunta della tipica estetica molto cupa e grigia che farà impazzire i fan sfegatati del cinema e della serialità nordica. Un piacevolissimo diversivo che si concentra su pochissime cose e le fa bene, qualcosa che dovremmo ricordarci più spesso.



The 100

Se di recente Yellowjackets (vi invitiamo a riscoprire la nostra recensione di Yellowjackets) è riuscita con estremo successo a portare una base di dinamiche teen in un contesto survival/horror, The 100 lo ha fatto per anni e con discreti risultati all'interno di una cornice post-apocalittica. Quasi un secolo dopo una disastrosa guerra nucleare che ha decimato la popolazione e reso inabitabile la Terra, i sopravvissuti vivono dentro una stazione spaziale che però sta iniziando a malfunzionare. Viene deciso allora di mandare in esplorazione sulla superficie terrestre un gruppo di 100 ragazzi che affollavano le prigioni per scoprire se, dopo tutto questo tempo, l'umanità può finalmente tornare a casa.

Similmente a The Rain, ci troviamo davanti ad una serie che a livello strutturale e narrativo non riserva chissà quali sorprese o straordinarie innovazioni, bensì vuole solo immaginare un solido teen drama ricco di personaggi interessanti immersi in un setting inusuale. Imperdibile per i fan del genere, che potranno godere di stagioni su stagioni fatte di intrighi, tradimenti e una crudezza più elaborata nonché centrale del solito.



Snowpiercer

Ecco, qui molto probabilmente si raggiunge il livello qualitativo più alto di questa lista: Snowpiercer (qui potete recuperare la nostra recensione di Snowpiercer 3), quando si esprime al suo meglio, è una serie che definire di pregio sarebbe un eufemismo. La parola chiave, purtroppo, è proprio quella clausola temporale, poiché stiamo parlando al contempo di uno dei prodotti più stranamente incostanti dell'attuale panorama seriale. Basata sull'omonimo film di Bong Joon-ho, Snowpiercer ci conduce in un mondo congelato in cui ciò che rimane della razza umana è costretta a vivere in un treno perpetuamente in movimento per sopravvivere.

Peccato che le rigide regole e l'ancora più intransigente divisione sociale tra le varie carrozze darà il via ad una sanguinosa rivolta. Come detto, al meglio si tratta di una serie che rende onore al gran film del cineasta coreana ed è altrettanto entusiasmante e naturalmente più complessa visto il format, ma al peggio è un telefilm che fatica ad evolversi preferendo ripetere gli stessi schemi narrativi per allungare il brodo. Snowpiercer, in poche parole, è una scommessa, che secondo noi rimane comunque validissima da accettare.



Z Nation

Mettiamo subito le mani avanti: dovendo scegliere una serie a tema zombie presente su Netflix, la nostra scelta ricadrebbe immediatamente su Kingdom, un capolavoro su molti fronti (e se non ci credete recuperate la nostra recensione di Kingdom 2). Però è anche una produzione che abbiamo consigliato in lungo e in largo per anni, un invito che vale tuttora. Di conseguenza per una volta abbiamo deciso di cambiare bersaglio, optando per un telefilm che sì, per molti aspetti è estremamente discutibile, ma che come tutti gli altri in questa lista parla ad una specifica nicchia di audience.

Z Nation è, infatti, una classica serie sugli zombie che ha fatto le sue fortune grazie al trash, perché è una serie sciocca, esagerata, a tratti ridicola ed assolutamente poco credibile nei personaggi che delinea e nelle situazioni che crea. Un guilty pleasure a tutti gli effetti, che contro ogni aspettativa persino dei suoi fan più sfegatati riesce ad offrire delle storyline sorprendenti nelle stagioni avanzate. Ma in fondo, similmente ad ogni guilty pleasure che si rispetti, va goduta proprio per la sua imprevedibilità, sregolatezza ed ottusità di fondo.