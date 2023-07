5 serie TV che vi faranno abbonare a Paramount+

L'arrivo di nuove piattaforme streaming spesso si porta dietro anche un certo rumore di fondo legato all'eccessiva frammentazione del panorama televisivo, tra abbonamenti che si accumulano ed una marea di serie che rischiano di perdersi in un'offerta fin troppo diluita. Nonostante questo, Paramount+ ha sicuramente dalla sua alcune carte vincenti, oltre alla volontà di prendersi una buona parte della scena attraverso titoli di grande richiamo. Un esempio è dato dalla presenza degli spinoff di Yellowstone, capaci di replicare il successo della serie principale, ed esclusivi per gli abbonati a Paramount.



E, continuando sulla scia delle opere firmate da Taylor Sheridan, troviamo anche Tulsa King, che vanta la presenza del celebre Sylvester Stallone nel ruolo di protagonista. Oltre alle serie già citate, sono inoltre presenti opere storiche del calibro di Twin Peaks, e l'affascinante ed oscura Dexter. Infine, tornando ai prodotti più recenti, anche Yellowjackets, dopo una prima stagione trasmessa su Sky, si è spostata su Paramount, a dimostrazione della volontà della piattaforma di proporsi come una valida alternativa ai tanti concorrenti presenti sul mercato da tempo. Eccovi quindi quelle che a nostro parere sono le 5 serie più interessanti disponibili su Paramount+, per un servizio che siamo certi col tempo si affermerà sempre di più.



Yellowjackets

Se nella recensione di Yellowjackets ci dicevamo sorpresi dalla qualità del titolo, dopo quanto visto nella seconda season possiamo confermare, come scrivevamo nella recensione di Yellowjackets 2, le ottime impressioni della prima parte, per una serie che è stata capace di prendersi il suo spazio grazie ad un'atmosfera incredibile ed una cura generale di ottimo livello. Divisa tra presente e passato (per la precisione gli anni '90), la vicenda principale di Yellowjackets ci porta a seguire una squadra di calcio femminile delle giovanili che dopo un terribile incidente aereo si ritrova catapultata in una foresta sconfinata, dove seguiamo le giovani protagoniste intente a sopravvivere in una situazione di pericolo continuo.

Nel frattempo, nel corso dei vari episodi vengono alternati spezzoni del passato a frammenti del presente, ed è proprio nei giorni nostri che osserviamo le superstiti minacciate da un ricattatore misterioso che il gruppo tenterà di scovare. Il parallelo col passato viene sfruttato dagli autori per mostrarci le gravi ripercussioni che l'incidente ha causato nel presente alla vita delle protagoniste, le quali faticano ad adattarsi ad una quotidianità normale come ogni altra persona, e devono costantemente affrontare un' oscurità che le ha segante per sempre. Come sottolineato anche nelle nostre recensioni, la grande atmosfera che domina la storyline nel passato ci regala una storia avvincente e a tratti anche disturbante, mentre la caratterizzazione dei personaggi principali è senza dubbio uno dei punti forti di una serie di pregevole fattura che vi consigliamo di recupare.



Dexter / Dexter New Blood

Nonostante le imperfezioni e le tante aspettative non sempre ripagate, Dexter resta una serie in grado di regalare diversi sussulti e alcune scene iconiche che difficilmente dimenticheremo, e per questo crediamo che sia un valore aggiunto per il catalogo Paramount+. Che vogliate semplicemente rivederla, o recuperarla dopo esservela persa all'uscita, Dexter è pronta ad accogliervi per farvi esplorare la complicata e sanguinolenta quotidianità di Dexter Morgan (Michael C. Hall), in un percorso tanto imperfetto quanto affascinante.

Inoltre, sempre su Paramount+ è anche disponibile il revival, che come scrivevamo nella recensione di Dexter New Blood non è sicuramente perfetto, pur presentando qualche sviluppo intrigante che però non sempre viene sfruttato a dovere. Purtroppo, difficilmente si può contestare il fatto che dopo le prime stagioni la qualità di Dexter sia vistosamente calata, ma resta il fascino dei suoi personaggi principali, e per questo vi consigliamo di recuperare soprattutto la serie originale, ricordandovi però che come vi spiegavamo nella recensione di Dexter 8 non tutto funziona, soprattutto sul finale.



1883 / 1923

Il talento di Taylor Sheridan ha dato luce a diversi titoli di grande spessore, e tra questi non possiamo non menzionare Yellowstone e l'universo narrativo che la circonda. La vicenda della famiglia Dutton va infatti ad intrecciarsi alla storia degli stessi Stati Uniti, facendoci vivere, attraverso i suoi spinoff, le varie epoche che hanno caratterizzato gli USA.

Dall'indimenticabile epopea western di 1883 (avete letto la recensione di 1883?), che ci porta a scoprire le radici della famiglia protagonista ed il suo viaggio verso il Montana, allo scontro tra il progresso e lo stile di vita tradizionale che contraddistingue la serie madre (per ora disponibile su Sky), questa è una storia che non solo va ad intrecciare una quantità incredibile di personaggi, ma che ci fa assaggiare società diverse che hanno come comun denominatore i Dutton ed il loro spirito combattivo. Come scrivevamo nella recensione di 1923, forse tra i tre questo è il titolo meno riuscito, anche se non mancano i colpi di scena, così come non mancano le sorpese per la serie madre, che come sottolineavamo nella recensione di Yellowstone 5 si avvicina alla conclusione salutando uno dei personaggi simbolo della serie, ovvero il John Dutton interpretato da Kevin Costner. Considerando che oltre alle serie citate sono già in programma altri spinoff, il futuro sembra poter riservare molte altre sorprese, e ci auguriamo che Sheridan continui a lavorare su un universo che vi consigliamo di approfondire, soprattutto se amate il genere.



Tulsa king

Dopo i tanti incredibili film di cui è stato protagonista, Sylvester Stallone si prende la scena anche in Tulsa King, serie originale Paramount+ ideata da Sheridan. Al centro della storia troviamo infatti il noto attore nel ruolo di Dwight "Il Generale" Manfredi, che dopo 25 anni di prigione ora è pronto a tornare in azione dopo essere stato a lungo una importante figura della mafia newyorkese.

Questa volta però Dwight non agirà nella Grande Mela, visto che il boss vuole mandarlo a Tulsa, in Oklahoma, dove dovrà costruire un nuovo impero criminale. Ovviamente è passato molto tempo da quando Dwight era stato incarcerato, e il nostro protagonista dovrà quindi adattarsi al nuovo mondo col quale entra in contatto, per un personaggio ricco di carisma che rende la serie una delle proposte più interessanti del catalogo Paramount.



Twin Peaks

Quando pensiamo alle serie che hanno cambiato la televisione e fatto la storia, il nome di David Lynch spunta fuori in modo quasi automatico, visto che Twin Peaks ha cambiato il mondo seriale e rappresenta una delle opere più significative del suo visionario autore. Come scrivevano nel nostro articolo dedicato ai 30 anni di Twin Peaks, la creatura di Lynch e Mark Frost fu capace di segnare la storia cambiando pelle col passare del tempo, divenendo terreno di sperimentazione artistica per la visione dei suoi autori.

Personaggi indimenticabili, un'atmosferica a tratti quasi onirica, e una direzione artistica di assoluto livello elevarono la serie a punto di riferimento per i decenni successivi, rendendola imperdibile per ogni appassionato. Per chi non avesse mai approcciato Twin Peaks, alla base di tutto troviamo il ritrovamento del cadavere di Laura Palmer, e le indagini che l'agente dell'FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan) conduce nella tranquilla cittadina montana dove è stato rinvenuto il corpo. Qui, col progredire della storia, impareremo a scoprire ciò che si nasconde dietro il velo di perfezione e pace della città di Twin Peaks, tra personaggi ambigui e carismatici, e misteri indecifrabili che col passare del tempo avvolgono la narrazione. Il revival del 2017, anch'esso presente nel catalogo Paramount+, ci ha portati all'atteso finale, per una storia affascinante che pur presentando qualche alto e basso è uno dei pilastri del mondo delle serie TV.