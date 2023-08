5 serie TV da divorare se amate i Simpson

Tutti conoscono I Simpson, o hanno sentito parlare di loro almeno una volta nella vita. Stiamo parlando per un prodotto per il piccolo schermo assolutamente epocale, e fondamentale per via della duratura influenza che ha avuto sulla cultura pop del mondo, e sulla stessa storia dell'animazione, aprendo nuove strade creative e trasformando un fenomeno dell'intrattenimento in satira e dialogo diretto con il suo pubblico. Trattandosi di un'opera a tutto tondo che negli anni è riuscita a stregare ogni generazione successiva alla sua uscita (nel 1989), abbiamo deciso di omaggiare i Simpson stilando una lista di serie tv insindacabili per tutti coloro che hanno follemente amato questa famiglia tutta americana.



Di seguito, quindi, troverete raccolte alcune storie che hanno sicuramente attinto dall'opera di Matt Groening per le loro idee e modus operandi, cercando sempre o di confrontarcisi o di andare oltre in funzione di un dialogo nuovo o ben distinto, con echi stilistici e tematici ricorrenti, e un certo piglio narrativo sia lontano che vicino. I Simpson hanno fatto scuola in termini di animazione, è inutile negarlo.



Bob's Burgers (2011)

Non si può guardare Bob's Burgers senza pensare almeno per un secondo ai Simpson, e a tutto quello che hanno portato sul piccolo schermo. Stiamo parlando di una sit-com televisiva statunitense creata nel 2011 da Loren Bouchard. La trama ruota attorno alle vicende della famiglia Belcher, composta da Bob Belcher, sua moglie Linda e i loro tre figli Tina, Gene e Louise. Insieme gestiscono un piccolo ristorante che fa da titolo alla storia, chiamato Bob's Burgers.

Nel presentare una struttura caratterizzata da episodi apparentemente autoconclusivi, Bob's Burgers ci introduce alla vita di tutti i giorni di una famiglia americana normalissima, mettendola continuamente a confronto con le fatiche nel gestire la loro attività, scendendo a patti con le classiche riflessioni familiari e scontri col mondo di tutti i giorni, il tutto con un tocco esilarante unico nel suo genere.



Di episodio in episodio, quindi, facciamo la conoscenza di tutti i membri di questo strampalato nucleo familiare, entrando immediatamente in contatto con loro grazie alla scrittura che li caratterizza e impreziosisce dal punto di vista umano e imperfetto (incentrata su tematiche emotive e relazionali che risultano autentiche e anche commoventi). Il tutto incorniciato da un umorismo spesso sottile, raffinato e intelligente (fatto di battute rapide, giochi di parole e situazioni stravaganti), attrattivo per un pubblico che cerca qualcosa di diverso dai soliti cliché, e da uno stile visivo estremamente semplice e diretto, ma efficace e funzionale alla narrazione in atto.



Malcolm in the Middle (2000-2006)

Sempre in tema umorismo strettamente connesso con le famiglie americane, che può ricordare la lezione dei Simpson, troviamo Malcolm in the Middle (in Italia soltanto Malcolm). Anche in questo caso si tratta di una commedia di stampo statunitense incentrata sulla vita di una famiglia abbastanza sui generis, con cui resta semplicissimo empatizzare. L'enfasi della narrazione, però, andando oltre il contesto in questione, si concentra principalmente sullo stesso Malcolm e sulle esperienze che vive durante la sua crescita. Con lui troviamo i suoi familiari Hal (un grande Bryan Cranston) e Lois, i genitori, e gli altri tre figli: Francis, Reese e Dewey.

Così ci ritroviamo proiettati in quest'ambientazione di tipo suburbano, caratterizzata da una serie di racconti costruiti sulle situazioni assurde e comiche che sorgono dalla convivenza dei personaggi principali, ognuno di loro disegnato da una personalità spesso eccentrica e imprevedibile.



La particolarità di Malcolm in the Middle, assente nei Simpson, risiede nel suo stile narrativo unico, che coinvolge spesso lo spettatore attraverso la cosiddetta "quarta parete". Questo significa che i personaggi, specialmente Malcolm, si rivolgono direttamente alla telecamera o al pubblico, condividendo i loro pensieri interiori e commentando gli eventi in corso, contribuendo a un approccio interattivo molto vicino agli stessi spettatori impegnati a guardare l'azione in corso.

Ancora una volta è l'umorismo del nucleo familiare americano a farla da padrona, offrendo agli spettatori una manciata di personaggi con cui è facile relazionarsi e, al tempo stesso, riflettere sulle incoerenze proprie della società statunitense, ridendoci su.



I Griffin (1999)

Il mondo animato del piccolo schermo ha visto, a più riprese, il grande successo di alcuni prodotti strettamente connessi con le premesse che hanno reso grandi i Simpson.

Fra questi troviamo, senza dubbio, I Griffin (Family Guy in originale), serie animata ideata da Seth MacFarlane. Di base, la sua trama ruota attorno alle avventure e alle disavventure della famiglia Griffin, composta da Peter (il padre), Lois (la madre), Meg (la figlia adolescente), Chris (il figlio adolescente), Stewie (il bambino diabolico e geniale) e Brian (il cane e spalla comica sui generis), plasmando l'intera narrazione attraverso una particolare verve comico-satirica. Differentemente dai Simpson, in questo caso il politicamente scorretto , di matrice anche forte e diretta, diventa il fulcro di un prodotto che non vuole risparmiare nessuno, costruendo la propria notorietà su un umorismo irriverente infarcito di riferimenti culturali, parodie di celebrità, situazioni esagerate e gag a volte stravaganti e fuori dal comune, mescolate a umorismo slapstick, satira sociale e commento politico, spesso attraverso il ricorso a scene surreali e taglienti.



Negli anni I Griffin hanno saputo ritagliarsi un fortissimo zoccolo di appassionati che ne ha apprezzato lo stile diretto e imprevedibile, la sensibilità satirica e una manciata di personaggi irresistibili diventati in seguito delle vere e proprie icone nell'immaginario pop di ogni età.



Rick and Morty (2013)

Rick and Morty, pur distanziandosi dalle più classiche dinamiche narrative dei prodotti scelti in precedenza, resta sicuramente un prodotto perfetto e insindacabile per tutti i fan dei Simpson. Creata da Justin Roiland e Dan Harmon, la serie ha debuttato nel dicembre 2013 e ha immediatamente guadagnato i favori del pubblico. Trovando le sue radici tematiche nella dimensione della commedia, questa mescola insieme elementi di fantascienza, filosofia, umorismo satirico e riflessione sociale, seguendo le avventure di Rick Sanchez, un geniale ma instabile scienziato alcolizzato, e suo nipote Morty Smith, un adolescente ingenuo e impacciato. I due viaggiano attraverso il tempo e lo spazio, visitando dimensioni alternative e affrontando situazioni bizzarre e spesso pericolose.

Molti episodi di Rick and Morty ruotano attorno a concetti complessi e paradossi scientifici, spesso interpretati in modo stravagante e ironico, servendosi anche del black humor, e di situazioni folli strettamente connesse con gli elementi tipici della fantascienza, presi in giro e destrutturati brillantemente. Così le trovate più folli e geniali diventano il propulsore di una storia, anche familiare (dato che coinvolge gradualmente anche gli altri membri della famiglia), dalle mille sfumature, in cui l'imprevedibilità sopra le righe diventa vera e propria dipendenza per il pubblico (recuperate la nostra recensione di Rick e Morty 6).



Futurama (1999)

È inutile anche sottolinearlo ma... non esiste Futurama senza Simpson, ergo questa serie, realizzata sempre da Matt Groening resta un must per gli appassionati della seconda. Costruendo le sue vicende nel futuro, Futurama attinge direttamente dalla dimensione della fantascienza, a tratti anche distopica, per raccontare quello che succede nella vita dei suoi protagonisti.

Ambientata nell'anno 3000, questa serie tv animata segue le avventure di Philip J. Fry, un ragazzo comune che è stato accidentalmente congelato criogenicamente nel 1999, per poi ritrovarsi mille anni nel futuro. Dopo il suo risveglio, si unisce all'equipaggio della Planet Express, un'azienda di consegne spaziali, e inizia a esplorare questo mondo futuristico pieno di tecnologia avanzata, razze aliene e situazioni stravaganti con l'obiettivo di ambientarsi, in qualche modo. Durante il suo percorso, quindi, stringe un solido legame di amicizia anche con gli altri membri dell'equipaggio tra cui: il capitano Turanga Leela, un'aliena ciclope e pilota eccezionale, e Bender, un robot imbroglione e alcolizzato. Insieme a loro il giovane imboccherà un sentiero fatto di storie stravaganti, momenti esilaranti e idee strampalate, cercando di fare una delle cose che da sempre gli risulta difficilissima: crescere.



Futurama ha saputo rapire e ammaliare il grande pubblico attraverso la sua ambientazione sia originale che ricca di citazioni da cinema e televisione, fondendo a una narrazione apparentemente lineare un umorismo intelligente, le citazioni culturali, una scrittura brillante e le situazioni paradossali. Gli appassionati non hanno, quindi, tardato ad affezionarsi ai protagonisti in gioco, alle trovate geniali e a una caratterizzazione generale che ha reso l'intera serie qualcosa d'iconico e memorabile, al punto da ritornare per un revival che abbiamo avuto modo di scoprire le nostro first look di Futurama 11.