5 serie TV su Netflix leggere e perfette per l'estate

Nelle fresche serate estive non c'è niente di meglio di una buona serie tv per dimenticare l'afa giornaliera e rilassarsi senza il bisogno di uscire di casa. Se alla ricerca di prodotti di questo tipo, interveniamo noi, attraverso la nostra lista delle 5 serie tv leggere per passare le vacanze durante l'estate. Accendete i ventilatori e i condizionatori e preparatevi per una carrellata di storie frizzanti e scanzonate su Netflix, perfette per spendere alcuni momenti nel relax più totale e spensierato. Siete pronti?



Cobra Kai (2020)

Cobra Kai è l'esempio perfetto di serie tv fresca, da vedere durante il perdo estivo. Potevamo escluderla dalla nostra lista? Le sue prime due stagioni sono state trasmesse originariamente su YouTube Premium, per poi essere acquisita da Netflix.

Stiamo parlando di uno spin-off della popolare serie di film degli anni '80 e '90, The Karate Kid, che si presenta come un sequel diretto della storia originale. La trama è ambientata trent'anni dopo gli eventi del primo film, con i protagonisti principali Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka) che riprendono i loro ruoli iconici. La storia si concentra su quest'ultimo che cerca di rialzarsi dopo una vita difficile, e su Daniel, che ha avuto successo come imprenditore automobilistico ma lotta con le sfide personali. Entrambi si ritrovano a rivivere la loro rivalità attraverso le lotte dei loro studenti nelle arti marzialiQuesta serie tv esplora i temi dell'identità, del riscatto e del percorso verso la maturità. Molti dei personaggi chiave dei film originali fanno ritorno nelle nuove vicende, insieme ai volti ineiditi che rappresentano l'attuale generazione di studenti di karate. Uno dei meriti più grandi di Cobra Kai è quello di mettere sempre in evidenza la complessità dei protagonisti in gioco, mostrando il loro lato oscuro e la loro umanità, e sfidando le convenzioni dei classici "buoni" e "cattivi".



Dal suo debutto, Cobra Kai ha ricevuto un'accoglienza estremamente positiva da parte del pubblico e della critica. Dopo essere stato rilanciato su Netflix, la serie ha guadagnato ancora più popolarità, raggiungendo un vasto bacino di appassionati a livello internazionale. Il suo successo può essere misurato pure attraverso l'impatto culturale nel corso del tempo, avendo dato nuova vita all'universo di The Karate Kid, rinvigorendo l'interesse per i film originali e facendo scoprire questa storia a una nuova generazione di spettatori.

Un altro merito da non trascurare, risiede nella sua capacità di bilanciare l'omaggio ai film originali con una narrazione contemporanea e rinfrescante, pur se con qualche scivolone proseguendo lungo il cammino. La leggerezza di fondo rende questa storia il tipo d'intrattenimento perfetto per il periodo estivo, fatto di momenti spensierati e di una spensieratezza riconfermata di volta in volta.



Non ho mai... (2020)

Non ho mai... (Never Have I Ever in inglese), è un altro esempio di serie perfetta per una lista delle 5 più indicate per passare le vacanze estive. Si tratta di una commedia drammatica creata da Mindy Kaling e Lang Fisher, distribuita su Netflix per la prima volta nel 2020. Non ho mai... è ambientata a Sherman Oaks, una comunità nella periferia di Los Angeles, e segue le vicende di Devi Vishwakumar, una giovane di origini indiane che cerca di navigare tra le sfide dell'adolescenza, della famiglia e della scuola superiore a modo suo. La trama esplora le dinamiche delle sue relazioni con gli amici, la madre, i cugini, l'interesse amoroso e le sue identità culturali.

Interpretata da Maitreyi Ramakrishnan, Devi è una ragazza intelligente e ambiziosa ma anche impulsiva, che cerca di bilanciare le tradizioni della sua famiglia indiana con la vita moderna e le sue aspirazioni personali. La storia si sviluppa intorno ai suoi sforzi per migliorare la propria popolarità a scuola, gestire la vita sociale e affrontare il lutto per la recente scomparsa del padre.



Partendo da ciò la serie affronta temi importanti come l'immigrazione, l'identità culturale, la sessualità, la famiglia, l'amicizia e l'adolescenza, il tutto con un tocco divertente e leggero, ibridando questa radice comica con momenti toccanti e profondi. Non ho mai... ha infatti ricevuto ampi elogi per la scrittura intelligente, le interpretazioni convincenti e l'abilità nel trattare temi complessi in modo accessibile, confermando il proprio intrinseco valore di stagione in stagione, fino alla chiusura (recuperate la nostra recensione di Non ho mai...4).



Stranger Things (2016)

Di base Stranger Things è una serie tv adatta per ogni stagione. Allora perché non sfruttare l'estate per recuperarla o per fare un bel rewatch? Creata dai fratelli Matt e Ross Duffer e distribuita su Netflix a partire dal 2016, stiamo parlando di un prodotto per il piccolo schermo che e ha ricevuto un'enorme popolarità e successo a livello mondiale con ogni sua singola stagione.

La narrazione è ambientata negli anni '80 nella fittizia cittadina di Hawkins, nell'Indiana, e presenta un mix di generi che spaziano dal fantasy all'horror, al thriller e alla fantascienza. La trama di Stranger Things si apre con la scomparsa di un giovane ragazzo di nome Will Byers e segue le conseguenti indagini dei suoi amici più stretti, Mike, Dustin e Lucas, intenzionati a ritrovarlo. Nel corso della serie, vengono coinvolti anche altri personaggi chiave come Eleven (Undici/Undi in italiano), una ragazza con poteri telecinetici e una connessione misteriosa con un'altra dimensione chiamata "Il Sottosopra". Man mano che la storia si sviluppa, gli amici di Will scoprono una cospirazione governativa legata a esperimenti segreti, creature mostruose provenienti da questa dimensione e vengono coinvolti in una battaglia per la sopravvivenza del loro stesso mondo.



Stranger Things è stata accolta positivamente dal pubblico e dalla critica. La serie ha ricevuto numerosi premi e nomination, tra cui Screen Actors Guild Awards e Emmy Awards. Il suo continuo omaggiare la cultura pop degli anni '80 è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica e trend, con riferimenti a film, libri, giochi e musica dell'epoca, insieme a una particolare combinazione di suspense, umorismo, azione e personaggi ben sviluppati.

Uno dei fattori chiave del successo di Stranger Things è stata la sua capacità di creare una narrazione avvincente che mescola elementi fantastici e nostalgici. La serie ha saputo catturare l'attenzione di un vasto pubblico, tra cui gli appassionati di fantascienza, gli amanti dei thriller sovrannaturali e tutti coloro che hanno vissuto gli anni '80. Inoltre, il cast giovane e talentuoso, tra cui Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp, ha contribuito a creare un forte legame emotivo con il pubblico.



Atypical (2017)

Atypical è una serie televisiva originale di Netflix che ha debuttato nel 2017, creata da Robia Rashid e incentrata sulla vita di un ragazzo autistico di nome Sam Gardner (Keir Gilchrist), e sulla sua famiglia.

La trama di Atypical ruota attorno a Sam, un ragazzo di 18 anni che si avventura nel mondo del dating e della ricerca dell'indipendenza, ritrovandosi a fare i conti con le sfide quotidiane dell'autismo. In parallelo esplora anche la vita dei membri della sua famiglia. Sua madre Elsa (Jennifer Jason Leigh), ad esempio, cerca di trovare un equilibrio tra la cura del figlio e il perseguimento dei suoi sogni personali. Suo padre Doug (Michael Rapaport), invece, si sforza di capire Sam e di essere una buona figura paterna, mentre la sorella Casey (Brigette Lundy-Paine) affronta le sfide adolescenziali e cerca di stabilire la propria identità.



La serie affronta tematiche importanti come l'autismo, l'identità, le relazioni familiari, l'amore e l'amicizia, e lo fa alternando un piglio sia realistico che scanzonato e leggero. Atypical, nel suo essere prevalentemente comedy, cerca di dipingere un quadro autentico delle persone che soffrono di autismo e delle loro vite, mettendo in luce le sfide, i talenti e le loro lotte quotidiane.



Valeria (2020)

Quale periodo migliore dell'estate per guardare Valeria?

Si tratta di una una serie tv spagnola prodotta da Netflix, basata sui romanzi di Elisabet Benavent, e rilasciata nel 2020. La trama segue le vicende di Valeria (Diana Gómez), una giovane scrittrice in crisi che cerca di conciliare la sua vita personale e professionale. Nel momento in cui la conosciamo, Valeria è insoddisfatta del suo matrimonio e affronta alcune difficoltà pure nel suo lavoro come scrittrice. Le tre migliori amiche di sempre, Carmen, Lola e Nerea, sono al suo fianco durante i momenti di gioia, dolore e autodisciplina, mentre la vediamo navigare tra amori complicati, dubbi creativi e le sfide della vita di tutti i giorni. La serie, quindi, esplora i temi dell'amicizia, dell'amore, della creatività e dell'empowerment femminile. Affronta anche questioni come la sessualità, il matrimonio, il tradimento e le aspettative sociali, concentrandosi sulla ricerca di autenticità e realizzazione personale delle protagoniste, ed evidenziando le sfide che affrontano nel perseguire i loro sogni e trovare il proprio posto nel mondo.



Il suo appeal da commedia piccante non può far altro che attrarre per la leggerezza, e per una particolarissima irriverenza generale confermatasi di stagione in stagione (recuperate la nostra recensione di Valeria 3).