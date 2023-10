5 serie tv di nicchia che hanno fatto la storia: chi l'avrebbe mai detto?

In un contesto seriale come quello moderno, tra piattaforme streaming in costante aumento e contenuti sempre diversi, si rischia sempre più spesso di perdersi qualche produzione interessante. Certe volte, però, capita anche di peggio: prodotti fenomenali, quasi iconici agli occhi del pubblico americano (ben più abituato a gestire una certa mole di contenuti) vengono completamente snobbati da questa parte dell'oceano o non raggiungono lo stesso successo ottenuto in patria. Quante volte è capitato di scoprire un grande prodotto seriale solo anni dopo la sua uscita, rimanendo sorpresi per non averne sentito parlare prima?



Cogliamo l'occasione al volo per parlare di 5 serie tv di nicchia, almeno per il pubblico italiano, che sono riuscite però a lasciare la loro impronta nella storia del medium. Tra comedy, drama, storie avvincenti e grandi misteri, queste produzioni sono riuscite a indirizzare il grande pubblico e a portare il mondo della tv verso nuove vette. Una selezione di opere già concluse, caratterizzate tutte da un particolare aspetto che le ha rese memorabili. Quante di queste avete già visto? Non c'è modo migliore per scoprirle!



Seinfeld (1989-1998)

Parlando di sit-com, molti penserebbero immediatamente a Friends. Tuttavia, lo show che più di tutti ha influenzato la serie che tutti conoscono è una geniale comedy creata da Jerry Seinfeld e Larry David, due mostri sacri della risata americana: Seinfeld è stato il primo show a unire la risata a un discorso esistenziale sul "nulla" tipico delle sit-com, quella quotidianità che è poi divenuta lo standard narrativo del genere. Tra situazioni bizzarre intermezzate da sequenze di vera e propria stand-up comedy diegetica a ciascun episodio, il cast di personaggi costruito intorno alla serie è riuscito a creare un nuovo standard per i personaggi delle sit-com.

Ciò che ha contribuito enormemente al successo di Seinfeld è però l'esaltazione dei suoi caratteri: la saccenza e la verbosità dei protagonisti hanno convinto il pubblico americano a tenere in piedi lo show per ben 9 stagioni, raccontando con grande ironia la vita di un aspirante comico ma lasciando spazio a interessanti riflessioni sui rapporti umani. Un prodotto di vera avanguardia, mai pareggiato nello stile e nella gestione del ritmo. Nonostante le reti italiane non abbiano creduto nello show a suo tempo, Seinfeld può essere recuperato dall'inizio alla fine su Netflix.



Band of Brothers (2001)

Una delle opere televisive più sorprendenti dal punto di vista tecnico, a partire dalla produzione di Steven Spielberg e Tom Hanks, è stata Band of Brothers. Questa miniserie evento ha ottenuto il successo che merita solamente qualche tempo dopo, vista la sfortunata uscita nei giorni dell'11 settembre. Una serie di guerra che si struttura come un kolossal diviso in più parti, incentrato su una compagnia di paracadutisti durante la seconda guerra mondiale.



Nulla di potenzialmente sconcertante, fin qui, ma è nell'approccio alle vicende che la serie ha fatto la storia. Nel raccontare le dinamiche del conflitto dal diretto punto di vista dei protagonisti, Band of Brothers non scade mai nel patriottismo fine a se stesso e anzi si esalta nel mostrare la debolezza umana di fronte all'orrore più grande. Nel sottile bilico tra coraggio e terrore si muove un cast talentuosissimo, fra cui spiccano il David Schwimmer di Friends, Michael Fassbender, Tom Hardy, James McAvoy, Damian Lewis e molti altri.

Oltre alla qualità stratosferica delle interpretazioni, la serie è stata anche una delle prime produzioni in collaborazione con HBO a contare su un budget maestoso: con ben 125 milioni di dollari a disposizione, la qualità della messa in scena, in ogni aspetto della produzione, rasenta livelli da blockbuster e in certi casi riesce persino ad andare oltre.



Band of Brothers resta a oggi l'opera che meglio di qualunque altra ha raccontato la prospettiva diretta dei testimoni di un conflitto, mostrando la fratellanza più pura e coinvolgendo dall'inizio alla fine con un racconto che stravolge la struttura del mero conflitto e cerca di smuovere le coscienze. Col senno di poi, un prodotto che assume un valore ancor più epocale se si considera l'ossessione bellica a cui l'uomo non sembra poter sfuggire. Senz'altro un'occasione utilissima per cogliere dei grandi spunti di riflessione. La miniserie è disponibile su Sky e NOW.



The Newsroom (2012-2014)

Fenomeno isolato, ma anche indimenticabile, The Newsroom è l'unico show che sia riuscito a osservare con il giusto approfondimento il mondo del giornalismo moderno, analizzandone con coerenza e attenzione tutte le sfumature. Sceneggiata dal maestro Aaron Sorkin (premio Oscar per The Social Network), la serie racconta il mondo della tv americana e le difficili scelte che comporta gestire un notiziario, tra guadagni, ascolti, censura e passioni soffocate dall'ambizione e dall'audience. The Newsroom basa tutto su una rigida gerarchia, affrontando il tema dei media nel difficile periodo di transizione dall'analogico al digitale che avanza.

Sorkin, che in tv ha fatto la storia con Tutti gli Uomini del Presidente, torna a sorprendere con il suo ermetismo: The Newsroom procede a ritmo serrato, scandito da dialoghi taglienti e pregni di significato. Un prodotto che nella sua totalità comprende tre stagioni con difficoltà di visione crescente, soprattutto per la densità di eventi, citazioni e informazioni presente in ogni episodio, ma che proprio nella scrittura e nella prospettiva aperta alla gestione delle informazioni ha lasciato il segno in un periodo di grandi cambiamenti.



The Americans (2013-2018)

Forse l'unica spy story capace di mescolare dramma e intrigo in egual misura, The Americans rappresenta un caso particolare per la tv americana. Raccogliendo ampi consensi dalla critica, lo show è riuscito ad attrarre una folta schiera di appassionati, occasionalmente anche in Italia, senza mai raggiungere il grande pubblico. La serie creata da Joe Weisberg, costruita meticolosamente in ogni particolare, racconta la difficile vita di due infiltrati russi del KGB nell'America dell'amministrazione Reagan.

Ciò che ha reso lo show così accattivante è il suo magistrale uso del contesto come strumento narrativo: portando la devozione e l'amore a entrare in conflitto, The Americans non ha paura di mostrare le contraddizioni di un paese in cui dominano i contrasti, e lo fa puntando forte sull'alchimia fra i due protagonisti, straordinari nel mostrare i rispettivi drammi morali. Mantenendo una tensione costante, tra rumorosi silenzi e scioccanti non detti, questa serie è riuscita a creare un'atmosfera estremamente accurata e difficilmente replicabile. The Americans è attualmente disponibile su Disney+.



The Leftovers (2014-2017)

Dopo il successo epocale di Lost, pochi pensavano che Damon Lindelof sarebbe riuscito a ripetersi. L'autore, probabilmente lo showrunner più importante degli ultimi anni, è però riuscito anche a superarsi sotto certi aspetti. E in questo suo percorso di crescita, The Leftovers rappresenta il passaggio necessario tra ciò che è stato (Lost) è ciò che sarebbe diventato (Watchmen). Ma limitare questa serie a mera operazione transitoria sarebbe l'errore più grande che si possa fare.



Come già accennato nella nostra analisi di The Leftovers, Lindelof è riuscito a prendere ispirazione dal romanzo di Tom Perrotta per creare un'opera universale sull'accettazione della perdita e sulla fragilità umana di fronte all'inspiegabile.

In seguito a un evento epocale noto come La Dipartita, il 2% della popolazione mondiale scompare nel nulla, lasciando tutti gli altri a metabolizzare le conseguenze di una perdita così grande. Già nella sua premessa, The Leftovers si distingue perché mira a dialogare con lo spettatore dall'interno: la fiaba dei tristi alla disperata ricerca di una risposta che non li condanni a sentirsi degli avanzi gioca tutto sulla potenza comunicativa e su metodiche originali che penetrino la psiche di chi osserva. Chi è rimasto non è in condizioni migliori di chi se n'è andato, e anzi è costretto a trovare una soluzione per fugare il nichilismo e metabolizzare quanto accaduto. In questo, l'autore crea un dedalo di strane consequenzialità, tra misteri e misticismi, da cui è difficile separarsi. A conti fatti, The Leftovers rappresenta forse la creatura più compiuta e coesa di Lindelof, che rivoluziona il concetto di introspezione portando tutto ciò che si trova all'interno a esplodere in un caos calmo e freddo. C'è spazio per divagazioni di ogni genere, tra riflessioni sull'esistenza umana e curiosi intermezzi che ricorderebbero il miglior Lynch, ma c'è soprattutto un dialogo costante con lo spettatore: fra apparenza e sostanza, questo show riesce a interfacciarsi in modi sorprendenti, scioccando e meravigliando allo stesso tempo.