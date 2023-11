Le serie tv, in quanto opere con una struttura e ruolo preciso, hanno una storia immensa e piuttosto stratificata, strettamente connessa con il gusto del pubblico di riferimento e appartenenza, e con alcune regole specificamente legate alle proprie possibilità televisive. In un contesto allineato con un particolare principio d'intrattenimento come questo, però, spiccano alcuni prodotti che, differentemente da tutti gli altri, non si sono limitati a divertire gli spettatori casalinghi, riuscendo a superare gli stessi limiti (narrativi, creativi ed espressivi) del medium domestico dettando nuovi modelli, e possibilità a tutto tondo.



Stiamo parlando di quei lavori seriali rimasti indelebilmente ancorati all'immaginario popolare globale, divenendo dei veri e propri cult difficili da confrontare, ma fondamentali per comprendere i tentativi di determinati autori nell'instillare un'identità meno generalista a un intero settore capace, tranquillamente, di andare oltre il semplice divertimento. Partendo da tutto ciò abbiamo deciso di consigliarvi quelle che potremmo tranquillamente definire 5 serie TV che hanno rivoluzionato la televisione negli ultimi 20 anni gettando modelli nuovi e sperimentando un minimo con le proprie possibilità (vi anticipiamo che nella lista tentiamo di consigliare, oltre ai grandi classici, anche alcune perle irrinunciabili, evitando volutamente di nominare alcuni dei nomi più altisonanti fra gli appassionati). Le conoscete? Non le conoscete? Le avete sentite nominare? Siamo qui apposta per voi. Si comincia!



Breaking Bad (2008-2013)

Andata in onda dal 2008 al 2013, e creata da Vince Gilligan, Breaking Bad è uno di quei prodotti per il piccolo schermo che non può mancare in una lista delle 5 serie TV che hanno rivoluzionato la televisione negli ultimi 20 anni. Il suo plot ruota attorno alla trasformazione di Walter White (interpretato da Bryan Cranston), un insegnante di chimica con una vita ordinaria e nella media, in un potente produttore e spacciatore di metanfetamina. Il motivo scatenante di questa trasformazione è la scoperta di un cancro terminale ai polmoni, una notizia che lo costringe a riconsiderare la sua esistenza e le sue scelte.

Breaking Bad, quindi, esplora in profondità il personaggio di Walter mentre abbraccia gradualmente il mondo del crimine. Inizialmente, la sua decisione di produrre metanfetamina è guidata dalla necessità di garantire un futuro finanziario stabile alla propria famiglia dopo la sua morte. Tuttavia, nel corso della serie, diventa sempre più coinvolto nelle varie scelte che prende, diventando noto come "Heisenberg" e sviluppando una vera e propria seconda vita. La sua trasformazione da un uomo gentile e debole in un pericoloso criminale è il fulcro di una narrazione estremamente sfumata dal punto di vista della morale, e curata al dettaglio in ogni suo singolo sviluppo. Al fianco di Walt, inoltre, è possibile incrociare una serie di personaggi impressi a fuoco nell'immaginario televisivo, e mai dimenticati (il Jessie Pinkman di Aaron Paul, il Gus Fring di Giancarlo Esposito e il Saul Goodman di Bob Odenkinrk sono soltanto alcuni esempi). L'enorme successo di questa serie tv deriva da un amore fondamentale nel plasmarne gli aspetti principali.



Fra questi troviamo la sceneggiatura straordinaria capace di caratterizzare protagonisti dettagliati e dialoghi brillanti, la tematica della trasformazione personale in funzione di alcune scelte estremamente intime e profonde, l'inserimento di riflessioni di matrice sociale, morale e criminale, e una regia maniacale fatta di simbolismi figurativi e una ricercatezza delicata difficile da riscontrare altrove. L'enorme impatto che ha avuto questa serie, è stato più volte confermato dalla grande mole di premi ed onorificenze ottenute dalla critica professionale, concorde nel definirla una dei migliori prodotti seriali per il piccolo schermo di tutti i tempi.

Si potrebbe tranquillamente sostenere che il lavoro di Vince Gilligan abbia rivoluzionato la storia della televisione in termini di narrazione complessa, caratterizzazione dei personaggi e di approccio al genere crime drama, dimostrando che la televisione può essere un mezzo per raccontare storie complesse in modo altamente coinvolgente. Breaking Bad ha inoltre aperto la strada a una nuova era di serie televisive di alta qualità che hanno continuato a sfidare le aspettative del pubblico e ad esplorare temi complessi, lasciando un'impronta indelebile sulla storia della televisione (ne abbiamo parlato nel modo più approfondito possibile anche nel nostro speciale su Breaking Bad).



Game of Thrones (2011-2019)

Basata sulla saga letteraria "A Song of Ice and Fire" di George R.R. Martin, Game of Thrones (Il Trono di Spade, da noi) è un altra di quelle storie seriali che ha avuto un impatto straordinario sull'immaginario popolare e sul grande pubblico, rielaborando gli stessi canoni di lettura del fantasy, e il suo rapporto fuori e dentro la propria nicchia di appassionati. Questa serie tv, trasmessa tra il 2011 e il 2019, firmata da David Benioff e D.B. Weiss, tratteggia le dinamiche di un mondo immaginario diviso in vari regni, ognuno dei quali è governato da diverse casate nobiliari.

Al centro di tutto troviamo la lotta spietata per il cosiddetto Trono di Spade, la massima posizione di potere al di sopra di tutto e tutti. L'intreccio è noto per la sua complessità politica, per gli intrighi, i tradimenti, la violenza e soprattutto per la sua natura imprevedibile, in cui nessun personaggio è mai completamente al sicuro, e chiunque può essere ucciso in ogni momento, ribaltando completamente alcuni stereotipi che avevano contraddistinto i lavori cui erano abituati gli spettatori di allora.



Game of Thrones è popolata da una vasta gamma di personaggi memorabili, ognuno con le proprie ambizioni, desideri e debolezze. Tra questi troviamo i membri della famiglia Stark, i Lannister, i Targaryen, i Baratheon e molte altre grandi casate, impegnate in un gioco che non tiene mai conto dei sentimenti, per concentrarsi sugli oscuri obiettivi che ognuno di loro cela nell'ombra.

Stiamo parlando di un lavoro per immagini che fin dalla sua uscita è stato acclamato dalla critica e ha guadagnato un enorme seguito di fan in tutto il mondo, grazie alla capacità di mescolare elementi fantasy, politici, e drammatici in modo sempre interessante e coerente. Inoltre, la produzione è stata di altissimo livello, con una cura straordinaria nei dettagli, scenografie spettacolari e un cast eccezionale, contribuendo a ridefinire gli standard in questo senso.



Game of Thrones ha dimostrato che una serie tv può avere la stessa qualità cinematografica di un film, grazie a un budget elevato e a un impegno produttivo di alto livello, lavorando anche su temi complessi e oscuri, senza compromessi, e ha sfidando le aspettative del pubblico riguardo ai finali delle storie cui può affezionarsi. Nonostante un'ultima stagione parecchio divisiva, la serie ha lasciato un impatto duraturo sulla cultura pop, influenzando altre produzioni televisive e cinematografiche e contribuendo a portare il genere fantasy a un pubblico più ampio. Questi elementi ne hanno fatto un vero e proprio punto di riferimento nella storia del piccolo schermo per gli anni a venire (recuperate la nostra recensione del finale di Game of Thrones)



Mad Men (2007)

Nel realizzare una lista delle 5 serie TV che hanno rivoluzionato la televisione negli ultimi 20 anni non potevamo non inserire anche Mad Men. Ideata da Matthew Weiner, e ambientata negli anni '60, segue le vicende di Don Draper (Jon Hamm), un brillante pubblicitario che lavora presso l'agenzia pubblicitaria Sterling Cooper a Madison Avenue, New York. Il plot si sviluppa all'interno del mondo frenetico e glamour della pubblicità, dell'advertising, e della cultura aziendale dell'epoca, affrontando una vasta gamma di tematiche, tra cui la politica, l'uguaglianza di genere, la sessualità, l'etica, e il conflitto tra aspirazioni personali e la conformità sociale.

Anche in questo caso si tratta di un prodotto seriale che ha avuto un impatto significativo sulla cultura televisiva, sulla moda e la stessa pubblicità, ricevendo numerosi premi e riconoscimenti. Uno dei tratti distintivi di Mad Men risiede nell'attenzione meticolosa ai dettagli dell'epoca, dalle ambientazioni all'abbigliamento, dalla colonna sonora alle dinamiche sociali e culturali in grado di catturare alla perfezione l'atmosfera dell'America degli anni '60. Dal punto di vista formale, inoltre, ci troviamo davanti a un lavoro sempre elegante e sofisticato, coadiuvato a una scrittura profonda e complessa, perfetta per inchiostrare personaggi sfaccettati e spesso moralmente ambigui. La Writers Guild of America, nel 2013, ha posto Mad Men al settimo posto tra le serie scritte meglio di tutti i tempi.



I Soprano (1999-2007)

Chi non ha mai sentito parlare de I Soprano (The Sopranos, in originale)? Stiamo parlando di un prodotto citato in ogni dove, di un modello di narrazione e sperimentazione ancora oggi studiato e idolatrato da schiere di appassionati che non sono mai, del tutto, riuscite a dirgli addio.

Creata da David Chase, questa serie tv si concentra sulla vita di Tony Soprano (James Gandolfini), un boss della mafia italoamericana che cerca di bilanciare le sue responsabilità familiari con la carriera criminale, mentre tenta di gestire il proprio impero, le lotte di potere all'interno della famiglia, le rivalità con gli altri, le tensioni con la legge e i problemi di salute mentale. A distinguere I Soprano da tutti gli altri prodotti sulla stessa lunghezza d'onda è il peculiare conflitto interiore dello stesso Tony, spunto affascinante e iconico in grado di trasformare gli stereotipi più classici in veri e propri momenti profondamente analitici. Lottando con attacchi di panico e depressione, questo intraprende una terapia psicanalitica con la dottoressa Jennifer Melfi (Lorraine Bracco), che diventa uno dei personaggi chiave della storia. Una scrittura del genere ci restituisce fin da subito un protagonista ambivalente e dai tratti complessi, capace di atti di violenza brutale ma anche di momenti vulnerabili e introspettivi.



A tutto ciò bisogna allineare l'attenzione agli aspetti più psicologici dell'intreccio, destigmatizzando la salute mentale nella cultura popolare, di pari passo a una crudezza realistica del mondo della criminalità organizzata, mai romanticizzata, così da sfidare le convenzioni narrative tradizionali e mostrando le conseguenze reali della vita in questo senso. L'enorme impatto che I Soprano ha avuto sul concetto stesso di serie televisiva è riscontrabile ancora oggi, dimostrando che il medium casalingo è perfettamente in grado di raccontare storie controverse e sfaccettate, ridefinendo il modo stesso in cui il pubblico guarda e apprezza la televisione.



The Walking Dead (2010)

In chiusura alla nostra lista delle 5 serie TV che hanno rivoluzionato la televisione negli ultimi 20 anni abbiamo deciso di inserire The Walking Dead. Trovando le sue origini narrative sui fumetti di Robert Kirkman, Tony Moore e Charlie Adlard, la storia principale segue un gruppo eterogeneo di sopravvissuti in un mondo in rovina guidati da vari leader attraverso le loro sfide quotidiane per la sopravvivenza, lottando contro gli zombie e spesso anche tra di loro.



The Walking Dead inizia con il protagonista, Rick Grimes (interpretato da un iconico Andrew Lincoln), un vice sceriffo, che si risveglia da un coma in un ospedale deserto, con la scoperta del mondo come lo conosceva ora devastato da una sorta di epidemia che ha reso gli esseri umani degli zombie. Da lì, si esplora il costante pericolo e la tensione tra i sopravvissuti mentre cercano rifugio, cibo e sicurezza. Oltre alla minaccia mostruosa della non morte, gli esseri umani rimasti dovranno confrontarsi con le sfide e le ombre nel profondo della natura umana, tra cui conflitti interni, rivalità, tradimenti e l'inevitabile perdita di amici e familiari.

L'impatto di TWD sul pubblico e sull'immaginario pop è stato enorme grazie a una serie di elementi chiave tra cui: i personaggi complessi, oscuri e ben presto iconici, le tematiche specificamente legate ai conflitti umani oltre la sopravvivenza, di natura psicologica, sociale e soprattuto morale, e una fidelizzazione degli spettatori (specialmente in America), che ha portato alla nascita di un vero e proprio universo narrativo a sé fatto di prodotti laterali e approfondimenti di ogni tipo, dimostrando che una serie di genere può essere un veicolo per riflessioni su questioni umane complesse, capace di attirare un pubblico vasto e diversificato.