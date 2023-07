5 serie TV che valgono l'abbonamento ad Amazon Prime Video

Andando oltre il vastissimo catalogo cinematografico e seriale di Amazon Prime Video, ci sono alcune serie tv assolutamente imprescindibili da vedere. Si tratta di prodotti caratterizzati da una poetica e scrittura così particolari, che risulta molto difficile riscontrarne anche solo gli echi altrove. Riflettendo su queste perle preziose, abbiamo deciso di stilare una lista delle 5 serie tv che valgono l'abbonamento a Prime Video, impegnandoci a scegliere i prodotti che hanno lasciato il segno nel modo più indelebile, arrivando anche a plasmare lo stesso gusto del grande pubblico.



Allacciatevi le cinture quindi, e preparatevi a un viaggio nei meandri più lucenti del catalogo di Amazon Prime Video, alla scoperta o riscoperta, di quelle opere uniche ed assolutamente obbligatorie in relazione al vostro abbonamento mensile.



La fantastica signora Maisel (2017/2023)

Data la grande accoglienza in termini di pubblico e critica, non potevamo esimerci dall'inserire La fantastica signora Maisel (The Marvelous Mrs. Maisel, in lingua originale) nella nostra lista delle 5 serie tv che valgono l'abbonamento a Prime Video. Si tratta di una commedia drammatica creata da Amy Sherman-Palladino, prodotta da Amazon Studios e distribuita sulla piattaforma Amazon Prime Video a partire dal 2017 (recuperate la nostra recensione di La fantastica signora Maisel 5).

La trama ruota attorno alla protagonista, Miriam "Midge" Maisel, interpretata brillantemente da Rachel Brosnahan perfettamente in parte, è ambientata nella New York degli anni '50 e segue le vicende al centro della sua vita. Midge è una donna ebrea affascinante e di talento, che sembra avere tutto ciò che un'aspirante casalinga borghese potrebbe desiderare: un marito amorevole e una lussuosa residenza nell'Upper West Side. Tuttavia, la situazione cambia quando scopre di avere un talento nascosto per la stand-up comedy. Dopo essere stata tradita dal suo lui e con una vita che le si sgretola fra le dita, la donna si ritrova a salire sul palco di un locale notturno per sfogare la sua frustrazione e, contro ogni aspettativa, fa un'improvvisata e divertentissima esibizione che lascia il segno sui presenti. Questo momento sconvolge completamente la sua prospettiva esistenziale, aprendo la strada a una carriera nel settore della comicità che si appresta a conoscere, insieme a un cammino di auto-scoperta e indipendenza.



La serie, quindi, s'impegna nell'affrontare temi di genere, identità, ambizione, religione e lotta per l'uguaglianza di genere, oltre a mostrare una visione realistica della società negli anni '50 e dell'ambiente artistico della stand-up comedy. La fantastica signora Maisel ha riscosso un grandissimo successo sia da parte del pubblico che della critica. È stata apprezzata per il suo stile unico e per l'umorismo intelligente, oltre che per l'interpretazione brillante di Rachel Brosnahan nel ruolo principale. Ha vinto numerosi premi, tra cui diversi Emmy Awards, Golden Globe e Critics' Choice Television Awards.

Amy Sherman-Palladino, già nota per aver creato Gilmore Girls (Una mamma per amica, in Italia) è stata lungamente elogiata per la sua scrittura e la capacità di costruire personaggi memorabili e dialoghi brillanti e pungenti. La serie ha ricevuto anche apprezzamenti per la sua precisione nella ricostruzione storica degli anni '50 e per il modo in cui affronta tematiche contemporanei servendosi di un'ambientazione d'epoca. Il successo de La fantastica signora Maisel è stato tale da essere considerato come uno dei pilastri del catalogo di Amazon Prime Video, contribuendo a consolidare la posizione della piattaforma di streaming come un concorrente importante nel mondo della produzione televisiva contemporanea.



The Boys (2019)

Con The Boys entriamo nel mondo dello sperimentalismo provocatorio e sui generis. Tratta dall'omonima run a fumetti creata da Garth Ennis e Darick Robertson, questa serie televisiva ha saputo sorprendere il grande pubblico di abbonati alla piattaforma, riuscendo a trasporre una storia dai tratti folli e al tempo stesso geniali, cercando di conservare il più possibile lo spirito sregolato della versione cartacea. Prodotta da Eric Kripke e trasmessa su Amazon Prime Video, la prima stagione è stata pubblicata durante il 2019 e ha riscosso un grande successo generale, che ne ha subito ampliato le possibilità future.

La trama di The Boys si ambienta in un mondo in cui alcuni supereroi, noti come I sette, sono diventati celebrità e sono controllati dalla multinazionale Vought International. Differentemente dai classici modelli supereroistici, però, questi sono corrotti, narcisisti, infantili e spesso più interessati alla fama e al potere che a proteggere i cittadini.



Il protagonista della storia, Hughie Campbell (Jack Quaid), perde la sua fidanzata in modo tragico a causa di uno dei supereroi in questione. Questo evento scatena la sua sete di vendetta e lo porta a unirsi a un gruppo di vigilanti chiamato The Boys, guidato dal misterioso Billy Butcher (Karl Urban), e determinato a contrastare gli eccessi e gli abusi dei supereroi, così da smascherare la vera natura della Vought International.

Sfruttando una premessa del genere, la serie esplora temi profondi e controversi come il potere, la fama, la corruzione, l'etica, e offre graffiante satira del culto della celebrità e dell'industria dei supereroi, vicinissima a tante problematiche legate al successo nel mondo reale, e alle ingiustizie che potrebbero derivarne. Grazie alla sua trama originale e provocatoria, agli effetti speciali di alta qualità e alle interpretazioni degli attori, The Boys ha attirato una vasta base di fan in tutto il mondo, ottenendo moltissimo successo sia di pubblico che in relazione alla critica specializzata, che non ha sempre speso buone parole per questo prodotto. Molti hanno elogiato la scrittura intelligente , e la capacità di trattare temi seri con un approccio umoristico e difficile da etichettare. Fondamentale, in termini di qualità, l'approccio allo studio umano e narrativo di alcuni protagonisti diventati pressappoco iconici (un esempio di ciò lo troviamo in Patriota, interpretato da Antony Starr).



Tuttavia, va sottolineato che certi aspetti della storia, come le sue scene violente e spesso crudeli, hanno suscitato polemiche e discussioni, considerate eccessive per alcuni spettatori, e un vero e proprio marchio di fabbrica imprescindibile per altri. The Boys ha saputo sicuramente lasciare il segno nel panorama delle serie televisive contemporanee, in particolare in relazione al genere dei supereroi. Con il suo tono audace e spesso sconvolgente, ha sfidato tutte le convenzioni del caso, attirando sia i fan di lunga data dei fumetti che un pubblico più ampio, per poi dimostrare che esiste un interesse significativo per le storie di supereroi meno convenzionali e più realistiche, con una voce sicuramente fuori dal coro (recuperate la nostra recensione di The Boys 3).



Fleabag (2016/2019)

Fleabag è una di quelle serie che non può mancare in una lista dei 5 show che valgono l'abbonamento ad Amazon Prime Video. Di matrice britannica e creata da Phoebe Waller-Bridge (tratta dall'omonima commedia teatrale messa in scena nel 2013, a Edimburgo, con la sua compagnia teatrale DryWrite), di cui è anche l'attrice protagonista, è stata trasmessa originariamente su BBC Three nel Regno Unito e distribuita internazionalmente su Amazon Prime Video.

È composta da due stagioni, la prima andata in onda nel 2016 e la seconda nel 2019, ed è stata ampiamente elogiata sia dalla critica che dal pubblico, riscuotendo un enorme successo. La trama ruota attorno alla vita turbolenta e caotica di una giovane donna londinese senza nome, interpretata da Phoebe Waller-Bridge, conosciuta semplicemente come Fleabag. La protagonista affronta molteplici sfide personali, incluse le difficoltà nelle relazioni, la gestione della sua caotica famiglia, e la lotta per tenere in piedi una caffetteria che aveva aperto insieme alla migliore amica. Al centro della serie troviamo tematiche come il dolore, il rimorso, l'amicizia, il desiderio e la sessualità, espresse in modo sincero, audace, emotivamente coinvolgente e più diretto che mai.



Uno degli elementi distintivi di Fleabag è il suo continuo rompere la quarta parete, con Phoebe che spesso si rivolge direttamente agli spettatori, condividendo i suoi pensieri e le emozioni in modo diretto e senza fronzoli o limiti. Questo particolare approccio narrativo è stato acclamato per l'originalità e il modo in cui riesce a coinvolgere nella storia, costruendo un legame intimista con chi guarda difficile da trovare altrove. L'interpretazione di Phoebe Waller-Bridge è stata universalmente elogiata, complice una performance brillante e sfaccettata che le ha valso numerosi premi e riconoscimenti, inclusi Emmy Awards e Golden Globe, insieme alla scrittura acuta, il tono irriverente, l'umorismo tagliente, e la naturalezza con cui si fondono insieme a momenti di commozione e di intima vulnerabilità.

Fleabag resta sicuramente un prodotto di spicco nel panorama delle serie televisive contemporanee. La sua unicità stilistica e la capacità di affrontare temi complessi in modo franco e autentico l'hanno resa una storia amata da molti spettatori. La forza delle sue tematiche ha inoltre contribuito a rafforzare il ruolo delle donne sia davanti che dietro la telecamera nell'industria televisiva. Con un'accoglienza unanimemente positiva da critica e pubblico, è stata lodata per la sua originalità, la scrittura brillante, le interpretazioni eccezionali e il coraggio nell'affrontare alcuni tabù con una prospettiva fresca e audace. Le risposte dei fan hanno lanciato la carriera di Phoebe Waller-Bridge, che ha confermato di essere una delle menti creative più brillanti della sua generazione.



L'uomo nell'alto castello (2015/2019)

L'uomo nell'alto castello (The Man in the High Castle, in lingua originale) è una serie televisiva statunitense prodotta da Amazon Studios, basata sull'omonimo romanzo di Philip K. Dick La svastica sul sole. È stata distribuita esclusivamente su Amazon Prime Video, è composta da quattro stagioni, andate in onda tra il 2015 e il 2019, e ha raccolto un vastissimo seguito di pubblico che ne ha seguito lo sviluppo passo passo.

La trama è ambientata in un universo alternativo in cui le forze dell'Asse (Germania nazista e Impero giapponese) hanno vinto la Seconda Guerra Mondiale e conquistato gli Stati Uniti, dividendo il paese in tre zone di occupazione: una governata dai nazisti sulla costa est, una governata dai giapponesi sulla costa ovest e una zona neutrale al centro. Nel mezzo di questa realtà distorta, una serie di personaggi interconnessi si troveranno coinvolti nella trama intricata, che coinvolge resistenza, spionaggio, misteri, e la scoperta di alcune pellicole cinematografiche che mostrano una realtà alternativa in cui gli Alleati hanno vinto la guerra.



L'uomo nell'alto castello è stato acclamato per la sua premessa originale e la capacità nel costruire una realtà alternativa che risulta credibile, esplorando temi come il totalitarismo, la resistenza, l'identità e il destino. La produzione è stata elogiata per la sua attenzione ai dettagli nell'ambientazione e nella ricostruzione storica, con scenografie e costumi che hanno reso realistica l'atmosfera di un mondo sottomesso alla dominazione delle potenze dell'Asse.

Il successo della serie è stato enorme, ponendosi come uno dei primi prodotti originali di Amazon Prime Video ad attirare una considerevole attenzione critica, consolidando la piattaforma di streaming nel panorama delle piattaforme contemporanee. La critica ne ha elogiato la scrittura sofisticata, le performance degli attori e la capacità di mantenere il pubblico con il fiato sospeso. Al fianco di queste caratteristiche, troviamo una regia e fotografia perfettamente capaci di catturare l'atmosfera oscura e oppressiva dell'America occupata, ibridando a questa estetica anche spunti profondi e complessi, che hanno suscitato dibattiti e discussioni tra il pubblico.



Stiamo parlando di un esperimento narrativo intrigante e affascinante, portando alla ribalta il genere dell'ucronìa (la riscrittura della storia con eventi alternativi), e rafforzando il ruolo di Amazon Prime Video come piattaforma di streaming importante per la produzione di contenuti originali. Nonostante alcune critiche nei confronti dei momenti più avanzati della trama, L'uomo nell'alto cancello resta un vero e proprio must see, un progetto narrativo che ha saputo incanalare l'attenzione di un gran numero di spettatori abituati a ben altre storie.



Invincible (2021)

In conclusione alla nostra lista dei 5 prodotti televisivi che valgono l'abbonamento a Prime Video abbiamo deciso di suggerirvi Invincible, una serie animata statunitense prodotta da Skybound Entertainment e trasmessa su Amazon Prime Video. L'opera è basata sul fumetto omonimo creato da Robert Kirkman, noto anche come co-creatore di The Walking Dead. La prima stagione di Invincible è stata rilasciata nel 2021. La trama segue Mark Grayson (doppiato da Steven Yeun in originale), un adolescente che è il figlio di Omni-Man, il supereroe più potente del pianeta. Quando il ragazzo scopre di aver ereditato i poteri del padre, decide di diventare un supereroe sotto il nome di Invincible. Così lo vediamo addestrarsi e affrontare le sfide della sua nuova identità di eroe, trovandosi coinvolto in un intricato mondo di supereroi, cospirazioni oscure e lotte tra il bene e il male.

Invincible si distingue per il suo approccio realistico nei confronti di un mondo governato dai supereroi che funziona, e per la sua narrazione adulta e matura pregna di tematiche complesse come la moralità, il potere e la responsabilità. La serie, inoltre, sfida le convenzioni del suo genere di appartenenza, e sceglie di presentare un mondo più ambiguo e grigio, in cui i personaggi hanno sfaccettature e motivazioni profonde e difficili da decifrare in toto.



La grande attenzione nella scrittura ha fatto sì che venisse accolta positivamente da pubblico e critica, complice una trama avvincente, i colpi di scena sorprendenti e gli sviluppi dei personaggi. Pure l'animazione è stata lodata per la qualità generale, caratterizzata da scene di combattimento spettacolari e una rappresentazione fedele del materiale originale del fumetto.

Il successo di Invincible è stato evidente sin dall'inizio, diventando rapidamente una delle produzioni originali di punta nel catalogo Amazon Prime Video. L'audacia e la brutalità fuori dal comune, fusa alla profondità tematica, hanno catturato l'attenzione di un pubblico estremamente interessato, e hanno reso Invincible una delle serie animate di supereroi più acclamate e discusse degli ultimi anni. La sua capacità di affrontare temi seri e complessi mentre mantiene accesa un'azione avvincente e sfaccettata, ha impressionato sia i fan che la critica, offrendo un quadro d'insieme che sa come dosare gli elementi più fuori di testa, con un piglio maturo e fuori dal comune.