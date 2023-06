5 serie tv da vedere se vi è piaciuta La regina Carlotta di Bridgerton

Il riscontro generalmente positivo raccolto da La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton parla chiaro nei confronti dei gusti contemporanei. Il pubblico di Netflix è ancora molto affasciato dalle storie al cui centro troviamo Re, Regine e contesti regali, specialmente se delineati da un scrittura che tiene in estremo contro le loro debolezze umane celate sotto l'opulenta superficie del lusso e dello sfarzo. Esistono, comunque, tantissimi altri esempi di show molto simili a questa che, siamo sicuri saranno perfetti per rimediare al vuoto causato dalla storia di Carlotta. Di seguito trovate le 5 serie tv da non perdere se alla ricerca di storie che parlano di palazzi, principi, re e regine.



The Crown (2016)

The Crown è una serial Netflix che segue la vita della Regina Elisabetta II del Regno Unito dalla sua ascesa al trono nel 1952 fino ai giorni nostri. La trama esplora la sua dimensione personale e pubblica, concentrandosi sui doveri, le sfide politiche e le relazioni con i membri della famiglia reale, i politici e le personalità influenti dell'epoca. Coprendo un ampio arco temporale, la serie offre uno sguardo dettagliato e a tratti romanzato sugli eventi chiave della storia britannica, come la crisi di Suez, l'ascesa al potere di Margaret Thatcher e la morte della Principessa Diana, mettendo in luce anche le tensioni e le dinamiche interne della famiglia reale, le pressioni del ruolo di sovrano e le sfide dirette che la Regina Elisabetta deve affrontare.

The Crown è ampiamente elogiata da critica e pubblico per la sua sceneggiatura accurata, la regia raffinata e le interpretazioni straordinarie del cast, con attori come Claire Foy (nelle prime stagioni) e Olivia Colman nel ruolo della Regina in questione. La più grande attrattiva dello show risiede nel suo continuo mostrare i dietro le quinte del regno britannico e dei suoi protagonisti più importanti (un po' come abbiamo visto anche nella nostra recensione de La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton).



The Tudors (2007)

The Tudors (I Tudors in Italia) è un'altra di quelle serie tv imperdibili se avete amato il recente spin-off di Bridgerton. La sua storia si concentra sulla vita del re Enrico VIII d'Inghilterra nel XVI secolo, seguendone gli avvenimenti storici e le vicende personali durante il regno, con particolare enfasi sulle sue relazioni amorose, i conflitti politici e le tensioni religiose dell'epoca. Lo show approfondisce i dettagli dietro al matrimonio turbolento con Caterina d'Aragona, la sua passione per Anna Bolena e le conseguenti rotture con la Chiesa cattolica per fondare la Chiesa anglicana. Il consolidarsi del potere di Enrico VIII, poi, è seguito da uno sguardo sulle alleanze politiche, sulle lotte di potere con i consiglieri di corte e sui cambiamenti sociali che caratterizzarono quel tempo.

The Tudors è una rappresentazione drammatizzata della storia, che mescola fatti reali con elementi di finzione per creare un ritratto il più avvincente possibile . Il grande pubblico conosce questo serial televisivo specialmente per la scenografia lussuosa, i costumi elaborati e le interpretazioni di attori come Jonathan Rhys Meyers nel ruolo del protagonista.



Victoria (2016)

Basata sulla storia della regina Vittoria del Regno Unito, che regnò dal 1837 al 1901, Victoria è una serie tv che ha saputo rielaborare fatti e pettegolezzi sul piccolo schermo, proprio come accade ne La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton. La trama segue la giovane Vittoria nella sua ascesa al trono, i primi anni come sovrana e il suo matrimonio con il Principe Alberto, esplorando le sfide che deve affrontare nel governare un vasto impero, le sue relazioni con i membri della famiglia reale e le lotte per affermare il proprio potere in un mondo dominato dagli uomini. La narrazione è scandita da eventi storici significativi, come la Grande Esposizione del 1851, la guerra di Crimea e le tensioni politiche dell'epoca.

Victoria offre quindi uno sguardo intimo sulla vita di questa regina, mostrando la sua complessità come individuo e come monarca. È nota anche per le sue scenografie dettagliate, i costumi elaborati e le interpretazioni di attori come Jenna Coleman nel ruolo della protagonista. Nella storia troviamo approfondite anche tematiche più umane come quella dell'amore, la famiglia e il potere, offrendo una rappresentazione coinvolgente di uno dei periodi più importanti della storia britannica.



Versailles (2015)

Il racconto al centro di Versailles si concentra sulla vita del Re Luigi XIV di Francia e sulla costruzione del Palazzo di Versailles nel XVII secolo, seguendo la figura di questo monarca mentre cerca di consolidare il proprio potere ed affermare il proprio dominio assoluto sul regno di Francia. La serie esplora gli intrighi di corte, le lotte di potere e le sfide che Luigi XIV (George Blagden) deve affrontare mentre trasforma un modesto padiglione di caccia in un sontuoso palazzo. La trama mette in luce anche la sua vita personale, comprese le relazioni romantiche, i conflitti con la nobiltà e gli sforzi per plasmare l'immagine di sé di regnante potente e magnificente.

In Versailles il lusso è un elemento avvolgente che arriva a toccare tutti i livelli della sua estetica, con scenografie sontuose, costumi elaborati e dettagli accurati anche in ambito artistico, architettonico e culturale (una cura del genere l'abbiamo riscontrata anche nella nostra recensione di Bridgerton 2), rifacendosi ai dettami in uso nel XVII secolo. Il racconto episodico, inoltre, esplora temi come l'amore, il tradimento, la politica e le conseguenze della ricerca del potere assoluto, offrendo uno sguardo avvincente e riccamente ambientato sulla vita di uno dei re più influenti della storia francese.



Reign (2013)

Ambientata nella Francia del XVI secolo, Reign è una serie tv che si prefigge l'obiettivo di raccontare la vita di Maria Stuarda (Adelaide Kane), regina di Scozia. La trama segue la sua storia mentre arriva alla corte francese per sposare il principe Francesco II, per poi diventare una figura centrale nel complesso mondo di intrighi politici, relazioni amorose e lotte di potere in cui si trova. Il racconto esplora quindi la sua giovinezza, le dinamiche del matrimonio e l'incontro-scontro con la corte francese. Mentre cerca di navigare attraverso le alleanze politiche e i giochi di potere, Maria affronta minacce alla sua vita, rivalità con altre donne di corte e il conflitto tra le fedi cattolica e protestante.

Reign offre una combinazione di storia e finzione, mescolando eventi storici con elementi romantici e drammatici. La colonna sonora moderna e uno stile visivo accattivante, sono i valori aggiunti di una narrazione che cerca di mantenere fede ad alcune delle dinamiche e dei personaggi chiave di quel periodo storico. Il fascino generale di questo prodotto per il piccolo schermo risiede nella possibilità di poter approfondire alcuni dettagli privati di una delle regine più celebri della storia mondiale.