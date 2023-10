5 serie TV vintage che avete dimenticato ma che meritano una (ri)visione

L'avvento dei portali di streaming come Netflix e Disney+ ha cambiato per sempre le metodologie di fruizione e la stessa percezione che, ad oggi, assumono i prodotti seriali per il piccolo schermo. Il binge watching e la continua stimolazione dei propri abbonati con campagne di marketing pressanti e una sfilza di nuove proposte provenienti da tutto il pianeta ha sì ampliato la nostra conoscenza generale nei confronti delle serie televisive, velocizzandone però a dismisura l'assorbimento, e la stessa identità culturale e popolare. Eppure, agli albori delle televisione le serie avevano acquistato un ruolo di primo piano nell'immaginario quotidiano del pubblico generalista, gettando alcune regole e modelli che oggi giorno non sono stati mai più abbandonati. Quali sono, quindi, quei prodotti vintage di natura episodica che ancora oggi hanno qualcosa da darci e insegnarci, restando connesse con un percorso di ascesa e discesa memorabile e indimenticabile?



Riflettendo su una domanda del genere abbiamo deciso di stilare una lista delle 5 serie tv vintage che meritano una (ri)visione. Stiamo parlando di prodotti che, volenti o nolenti, sono caratterizzati da un linguaggio televisivo ancora oggi citato e ricordato con quel nostalgico apprezzamento che ne determina l'impatto pure attuale, o comunque sia iconico. Dei must see, insomma, per tutti gli amanti del piccolo schermo e della sua evoluzione nel corso delle ere.



The Twilight Zone - Ai confini della realtà (1959)

Ai confini della realtà del 1959, conosciuto anche come The Twilight Zone, è una delle serie più influenti e celebrate nella storia della televisione. Creata da Rod Serling, si tratta di un'antologia di episodi indipendenti, ciascuno caratterizzato da storie di fantascienza, mistero, orrore e commenti sociali e filosofici. Le sue tematiche ricorrenti abbracciano ragionamenti narrativi in termini di realismo magico, con momenti realistici fusi a svolte fantastiche o surreali, con l'obiettivo fondamentale di analizzare la natura umana e le condizioni attraverso cui si potrebbe, o meno, piegare la moralità che tutti conosciamo.

Inoltre, Ai confini della realtà sfrutta alcuni elementi fantascientifici (come i viaggi nel tempo, nello spazio e gli incontri con alieni) in funzione di una riflessione di fondo strettamente connessa con la stessa realtà della nostra esistenza. In tutto ciò affiorano anche le questioni sociali e politiche dell'epoca, tra cui razzismo, guerra fredda, conformismo e discriminazione. È bene ricordare che questa serie tv ha rivoluzionato la narrazione televisiva come la conosciamo oggi, sfidando le convenzioni di allora, e dimostrando che la televisione avrebbe potuto essere un medium per raccontare storie sofisticate e complesse, spingendo i limiti della creatività narrativa, e fornendo un'ispirazione diretta anche a molte opere successive, tra cui film, altre serie e libri. Proprio per questa ragione non potevamo esimerci dall'inserirlo nella nostra lista 5 serie tv vintage che meritano una (ri)visione, consigliando caldamente di recuperarla partendo proprio dalle sue stesse origini.



Twin Peaks (1990)

Creata da David Lynch e Mark Frost, e andata in onda per la prima volta nel 1990, Twin Peaks (I segreti di Twin Peaks, da noi), è sicuramente uno di quei prodotti per il piccolo schermo che ha cambiato per sempre la percezione stessa di serie tv, e delle potenzialità espressivo-formali del mezzo televisivo.

Di base racconta la storia di un mistero che si dipana gradualmente partendo dal brutale omicidio di una giovane donna, Laura Palmer (interpretata da Sheryl Lee), ritrovata avvolta nella plastica sulle rive del pittoresco paesino di Twin Peaks, sito nello stato di Washington. La scomparsa della giovane scatena un'indagine che coinvolge l'agente dell'FBI Dale Cooper (Kyle MacLachlan), incaricato di risolvere il caso. Questi, mentre cerca di svelare l'identità dell'assassino, scopre che il quell'agglomerato di case apparentemente innocuo è molto più inquietante di quanto non pensasse, e pieno di segreti, doppiogiochi e abitanti eccentrici. Fra i tratti più memorabili e iconici di Twin Peaks troviamo la caratterizzazione dei suoi personaggi, tutti piuttosto particolari e con alcune ombre alle spalle, la sapiente miscela di elementi surreali, onirici, polizieschi e intimamente drammatici, e palesi citazioni dirette dal mondo del cinema noir, dell'arte moderna, della mitologia e della psicoanalisi. Fiore all'occhiello di questa serie è la colonna sonora composta da Angelo Badalamenti, qui sia tratto distintivo che memorabilmente iconico, indelebile.



Il grande mistero dietro alla scomparsa di Laura ha continuato ad appassionare tantissime generazioni anche successive a quella degli anni '90, dimostrando ancora una volta come la storia di Lynch e Frost potesse farsi carico dei tormenti di più generazioni, riuscendo sempre e comunque a diversificare il proprio pubblico sia in termini temporali che di impatto culturale, gettando poi i modelli da cui moltissimi altri autori hanno in seguito attinto per le loro stesse opere.



X-Files (1993)

Tutti hanno sentito parlare almeno una volta nella loro vita di X-Files (The X-Files, in originale), e quasi sicuramente ricordano immediatamente le note che ne componevano la sigla di apertura. Questo perché, anche in questo caso, stiamo parlando di un vecchio prodotto seriale parecchio cult e fondamentale per gli amanti della fantascienza e di tutto quello che concerne gli alieni e la loro presenza sul pianeta Terra. Un racconto per immagini del genere non può non comparire in una lista delle 5 serie tv vintage che meritano una (ri)visione, sia per la sua natura puramente intrattenitiva, sia per l'enorme e infinito impatto che continua ad avere sulla cultura pop mondiale ancora oggi.

Uscita nel 1993 e ideata da Chris Carter, stiamo parlando di un intreccio narrativo che mescola elementi provenienti dalla fantascienza, dall'horror e dal poliziesco. La trama di X-Files si sviluppa attraverso una struttura con puntate autoconclusive incentrate sull'esplorazione di casi paranormali e misteri, arrivando a parlare, in certi casi, anche di teorie cospirazioniste che vedrebbero coinvolti insieme il governo e gli extraterrestri. Al centro di tutto troviamo due agenti dell'FBI, Fox Mulder (interpretato da David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson).



Mulder è un agente ossessionato dalla ricerca della verità riguardo a fenomeni paranormali e alieni, mentre Scully è una scienziata scettica assegnata per tenere d'occhio le indagini di Mulder. Mentre investigano sui "casi X" apparentemente inspiegabili, i due si imbattono in una serie di eventi fumosi e complotti governativi che minacciano la sicurezza nazionale.

X-Files ha stravolto lo stesso mondo della tv, influenzando enormemente il pubblico di tutto il globo, soprattutto grazie all'accoglienza generalmente positiva anche dalla critica specializzata. Il merito di ciò si rintraccia nell'approccio innovativo alla narrazione televisiva, con una combinazione di episodi autoconclusivi e trame principali a lungo termine, e nella vasta gamma di tematiche complesse che affronta (paranoia, cospirazioni, extraterrestri, creature paranormali e il soprannaturale). In parallelo troviamo pure due protagonisti indubbiamente iconici, con un dinamismo che ha influenzato la rappresentazione degli agenti federali nella narrativa televisiva successiva.



I love Lucy - Lucy ed io (1951)

Sempre in termini di serie tv vintage da (ri)vedere obbligatoriamente abbiamo deciso di consigliarvi un recupero storico: Lucy ed io (I love Lucy, in originale). Si tratta di uno dei prodotti seriali per il piccolo schermo più iconici e influenti della storia della televisione americana. Andata in onda per sei stagioni, dal 1951 al 1957, alla suo centro troviamo Lucille Ball e Desi Arnaz, sia autori che protagonisti principali.

La trama di Lucy e io ruota attorno a Lucy Ricardo (Lucille Ball), una casalinga eccentrica e desiderosa di entrare nel mondo dello spettacolo che vive con suo marito, Ricky Ricardo (Desi Arnaz), un cantante e bandleader cubano. La coppia, di New York, affronta le sfide della vita quotidiana insieme a un altra coppia d'amici, Ethel e Fred Mertz, interpretati da Vivian Vance e William Frawley. La serie è conosciuta per il suo stile strettamente connesso alla commedia fisica e slapstick, che spesso coinvolge in situazioni imbarazzanti in cui Lucy si mette nei guai cercando di realizzare i suoi sogni di diventare una star, ispirata dalla sua incrollabile determinazione e dal suo entusiasmo.



Nella semplicità di una narrazione come questa però, troviamo la storia stessa del medium televisivo e del genere della sit-com, il quale ancora oggi reitera alcune delle trovate, pure produttive, che in questa situation comedy hanno trovato consensi oltre lo stesso set di appartenenza (fra queste abbiamo una particolare voglia di sperimentare, resasi palese dall'utilizzo, fra le prime dell'epoca, del formato multicamera e del pubblico dal vivo). Sempre in termini di innovazione, lo stesso modo in cui veniva trattato il personaggio di Lucy ha fatto scuola, tratteggiando i contorni di una donna forte e indipendente, con queste avventure comiche spesso ispirate dagli sforzi per sfuggire al ruolo tradizionale di casalinga, influenzando inevitabilmente l'immaginario collettivo sulla figura femminile.

Perché rivederla al giorno d'oggi? Perché stiamo parlando di un prodotto che ha influito sullo stesso mondo dell'intrattenimento televisivo in modo indelebile e fondamentale per tutti coloro che hanno voglia di approfondirne la storia e le origini del piccolo schermo in termini di show.



Lost (2004)

Per concludere la nostra lista delle 5 serie tv vintage che meritano una (ri)visione abbiamo deciso di consigliarvi Lost, celeberrima storia seriale creata da J.J. Abrams, Damon Lindelof e Jeffrey Lieber, e prodotta da ABC. La grande influenza che ha avuto sul pubblico mondiale ha immediatamente confermato la sua natura di fenomeno culturale durante tutto il periodo della messa in onda televisiva.



La trama di Lost ruota attorno a un gruppo di sopravvissuti a un incidente aereo che si schianta su un'isola apparentemente deserta nel Pacifico. La narrazione è caratterizzata da una racconto non lineare e presenta un variegato gruppo di personaggi, ciascuno con un passato misterioso e segreti personali. Mentre i sopravvissuti cercano di adattarsi alla loro nuova situazione e sopravvivere con i mezzi che hanno, scoprono che l'isola è piena di enigmi e minacce, tra cui creature misteriose, fenomeni inspiegabili e un gruppo di "Altri" che li minacciano, connettendo l'essenza stessa dell'isola, in modo strano e intimo, con la loro stessa vita. Il vero nocciolo di Lost risiede nel modo in cui narra i suoi personaggi principali, giocando continuamente con la linearità temporale degli eventi in corso, manipolando la percezione degli spettatori attraverso flashback, e flashforward atti ad alimentare i dubbi su quello che accade a schermo, incrementandone le letture anche dal punto di vista ontologico.

L'influsso di questa serie sulla televisione e sull'immaginario pop mondiale, quindi, è stato piuttosto significativo, introducendo un nuovo approccio alla narrazione televisiva che ha influenzato molte serie successive, dimostrando, inoltre, che le storie per il piccolo schermo possono avere alle spalle produzioni di alta qualità, con effetti speciali avanzati e una trama ricca di misteri e simbolismo. Pur se il finale di Lost ha diviso il grande pubblico all'epoca, e continua a farlo ancora oggi, resta insindacabile il complesso valore concettuale e formale che questa storia continuerà a trascinarsi dietro per sempre.