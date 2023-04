Agatha Coven of Chaos: nella serie Marvel tornerà Scarlet Witch?

Già da tempo sappiamo che Agatha Coven of Chaos è stato rinviato a data da destinarsi. Il serial, inizialmente previsto per fine 2023 o inizio 2024 su Disney+ potrebbe dunque slittare di qualche mese, arrivando nel 2024 inoltrato o, addirittura, nel corso del 2025. Tutto parte del nuovo piano di Bob Iger per il Marvel Cinematic Universe, che prevede meno prodotti e più qualità per ciascuno di essi. Alcuni hanno ipotizzato che la serie TV dedicata al personaggio interpretato da Kathryn Hahn potesse addirittura essere stata cancellata, anche perché si tratta di una delle produzioni in arrivo su Disney+ meno attese dai fan Marvel, forse insieme a Echo. A gennaio, però, sono iniziate le riprese di Agatha Coven of Chaos, che fugano ogni dubbio sulla "salute" del serial, che a questo punto troverà sicuramente spazio su Disney+ nei prossimi anni. In parallelo, svariati rumor hanno cercato di anticipare la trama di Coven of Chaos, che potrebbe rivelarsi importantissima per la parte "mistica" dell'MCU.



Il ritorno di Scarlet Witch

Un rumor particolarmente interessante, comparso su Twitter a metà gennaio e confermato negli scorsi mesi da più e più fonti diverse, alcune delle quali anche autorevoli, spiega che Agatha: Coven of Chaos inizia esattamente al termine di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Facciamo un passo indietro e ricordiamo dove si trovano, al momento, Agatha Harkness e Scarlet Witch-Wanda Maximoff nel Marvel Cinematic Universe: Wanda è (apparentemente) morta schiacciata sotto al Monte Wundagore, mentre Agatha si trova ancora a Westview, vittima di un incantesimo lanciato su di lei proprio da Scarlet Witch al termine di WandaVision. Secondo il rumor, la morte di Wanda romperà l'incantesimo, liberando la strega interpretata da Kathryn Hahn e facendole riprendere la memoria e i propri poteri. Dopo aver ricordato ciò che ha fatto agli abitanti di Westview, Agatha deciderà di restare in incognito, fingendo di essere ancora vittima del sortilegio di Scarlet Witch. Piano piano, però, questa si accorgerà di essere considerata un'eroina dalla popolazione di Westview, decidendo di uscire allo scoperto e, molto probabilmente, di proteggere i suoi concittadini da una minaccia più grande. Ciò potrebbe anche avere senso se provassimo ad "unire i puntini" delle dichiarazioni di Marvel e dei rumor degli ultimi mesi, per i quali gran parte del cast di WandaVision tornerà anche nel serial-sequel, mentre la stessa Kathryn Hahn ha confermato che in Agatha Coven of Chaos ci saranno delle canzoni, confermando che il fil rouge con WandaVision sarà sia tematico che strutturale.



A questo punto, però, potrebbe sorgere spontanea una domanda: Scarlet Witch tornerà in Coven of Chaos o la sua morte è da considerarsi permanente? La logica sembra suggerire che Wanda sia definitivamente deceduta sotto al Monte Wundagore: così si spiegherebbe anche perché l'incantesimo su Agatha si sia spezzato, dando inizio alla serie TV. In realtà, la stessa Elizabeth Olsen ha confermato il ritorno di Scarlet Witch in Coven of Chaos. Il leaker cerca di far combaciare le due affermazioni spiegando che Scarlet Witch non è davvero morta (d'altro canto nessuno lo è mai davvero nel MCU), ma è rimasta sepolta e priva di poteri sotto al Monte Wundagore.

Proprio la perdita dei poteri magici di Wanda avrebbe infine sciolto il sortilegio sulla mente di Agatha, liberandola. Tuttavia, il leak svela anche che Wanda Maximoff tornerà nel finale di Agatha: Coven of Chaos, benché in una versione depotenziata, unendosi alla ex-nemica per far fronte alla congrega di streghe sulle tracce delle due incantatrici (e di un altro personaggio-chiave della serie, ma ci arriveremo tra poco). Infine, secondo il leaker Scarlet Witch non riprenderà i suoi poteri nel corso della serie TV, ma durante gli eventi di Vision Quest (che non a caso avrà gli stessi scrittori di WandaVision, configurandosi come un secondo sequel di quest'ultima).



Giovane Avenger in arrivo?

Quella che abbiamo appena riportato è, per sommi capi, la trama di Agatha: Coven of Chaos, almeno secondo i rumor. Tuttavia, diverse altre indiscrezioni che circondano la produzione possono aiutarci a fare chiarezza su ciò che ci possiamo aspettare da quest'ultima.

La prima è che Agatha avrà un figlio adottivo: quest'ultimo sarà una versione adulta del Billy Maximoff già visto in WandaVision, interpretato da Joe Locke (effettivamente comparso nelle prime foto dal set di Agatha: Coven of Chaos) e dotato dei poteri di Wiccan, figura mitologica sulle cui tracce si trova una misteriosa congrega di streghe. Pare però che Billy non sarà un figlio biologico di Agatha, ma verrà adottato da quest'ultima nel corso della serie, probabilmente dopo che la strega avrà scoperto i suoi reali poteri e il pericolo che incombe su di lui. Proprio la necessità di proteggere Billy porterà Agatha e Scarlet Witch ad allearsi nel finale della prima (e unica?) stagione della produzione: entrambe, infatti, proveranno un forte senso materno nei suoi confronti e cercheranno di proteggerlo dal gruppo di streghe capeggiate da Patti LuPone, che interpreta un personaggio ancora del tutto sconosciuto.



Un'altra interessante conferma dei rumor è che, a quanto pare, Wiccan sarà omosessuale anche nella serie TV destinata a Disney+, seguendo quanto già fatto da Marvel nei fumetti.

Sfortunatamente, però, in Agatha: Coven of Chaos non ci sarà spazio per Hulkling, l'interesse sentimentale di lunga data di Wiccan sugli albi della Casa delle Idee: Hulkling doveva debuttare già in WandaVision, ma sembra essere stato tagliato e posticipato a data da destinarsi. Per ora, pare che Hulking comparirà anzitutto in Armor Wars: durante gli eventi del film, probabilmente, questi si unirà ad una formazione embrionale degli Young Avengers, delle quale farà ovviamente parte anche Wiccan. È dunque probabile che proprio in questo contesto nasca l'amore tra i due. Tuttavia, sembra che Billy avrà un altro interesse sentimentale, ovvero un personaggio secondario del serial, di cui ancora non conosciamo né l'interprete né il nome: quest'ultimo, però, finirà per tradire la fiducia di Wiccan, poiché nell'episodio 7 (dunque a ridosso del finale di stagione, poiché la produzione avrà 9 puntate) verrà rivelato che questi altri è uno scagnozzo della congrega di streghe a caccia di Billy, inviato presso quest'ultimo per ottenerne la fiducia sfruttando il suo coming out, che dovrebbe avvenire invece all'inizio della serie TV.



Un nemico per nulla scontato

L'ultimo nodo da sciogliere è invece quello del vero nemico di Agatha: Coven of Chaos. La "Congrega del Caos" che dà il nome alla serie, infatti, sarà rappresentata come il gruppo di villain principali della produzione: pare che si tratti di un gruppo di streghe che hanno degli antichi legami con Agatha Harkness, e che addirittura sembrano conoscerla dai tempi del Medioevo.

Lo scopo di questo gruppo, per gran parte della serie, sembrerà essere quello di rapire e uccidere Billy-Wiccan per via dei suoi poteri magici. Solo nel corso dell'episodio 8 (che, sempre secondo i leak, sarà una sorta di musical) verrà rivelato che la congrega non desidera fare del male al giovane eroe, ma anzi lo considera una divinità sacra da venerare. La vera nemica sarà la strega interpretata da Aubrey Plaza, che dovrebbe essere una sorta di "lupo solitario" tra gli incantatori del Marvel Cinematic Universe: l'identità del personaggio è ancora ignota, ma sappiamo che Aubrey Plaza è nel cast di Agatha Coven of Chaos già da mesi in modo del tutto ufficiale, perciò possiamo ipotizzare che almeno questa parte del rumor sia veritiera. Infine, sembra che la congrega delle streghe sarà composta da moltissimi volti iconici della Disney, che avranno dei cameo nel corso della serie: i leak promettono grandi sorprese a riguardo, magari con il ritorno sul grande schermo di varie star del passato che finora si sono tenute lontano dal MCU.



Infine, sembra proprio che anche Mephisto comparirà in Agatha: Coven of Chaos, benché probabilmente solo nel finale o, addirittura, nella scena post-credits dell'ultima puntata della serie. Con una comparsa di Mephisto in Ironheart ormai pressoché certa e uno special di Halloween dedicato proprio a Mephisto che potrebbe arrivare già nel 2023, non è affatto improbabile che il Diavolo di casa Marvel possa essere il "vero" villain di Agatha: Coven of Chaos.

Quest'ultimo, infatti, potrebbe trovarsi dietro ai piani del misterioso personaggio interpretato da Aubrey Plaza, oppure averle fornito i propri poteri mistici per scontrarsi con Agatha e Scarlet Witch. Difficile invece che questi abbia un ruolo di primo piano nella serie TV per Disney+, anche se i rumor sembrano suggerire che Mephisto diventerà una componente centrale di tutta la parte soprannaturale del Marvel Cinematic Universe nei prossimi anni: che lo scopo dei Marvel Studios sia quello di formare un team "magico" di supereroi dedito unicamente a combattere contro il Diavolo della Casa delle Idee?