Ahsoka sarà il sequel di Rebels? Perché è cruciale per i fan di Star Wars

È difficile se non impossibile immaginare cosa stia passando per l'affollata mente di Dave Filoni in queste settimane. D'altronde non è una situazione abituale quella di trovarsi vicini all'arrivo, anzi, ad un passo dalla prima vera conclusione di un progetto portato avanti per quasi 20 anni, oltretutto all'interno di uno dei franchise più popolari e amati al mondo - che di recente, insomma, ha vissuto eufemisticamente su delle montagne russe. Non sappiamo e neanche ce la sentiamo di provare ad indovinare un probabile mix di voglia spasmodica, di paura di scontrarsi con una fanbase rumorosa e divisa, di speranza che le sue idee possano davvero portare Star Wars in una nuova epoca. Poiché in fondo tutto si giocherà lì, su come i fan accoglieranno Ahsoka, il telefilm su cui attualmente - insieme a The Acolyte - la Lucasfilm si gioca una fetta importante del proprio futuro e della propria credibilità, quantomeno in ambito seriale visto anche il caos che regna nel reparto cinematografico.



Insomma, adesso un errore potrebbe risultare a dir poco fatale, specialmente in un prodotto che si pone come erede, come proseguimento, quindi come sequel diretto di quella Star Wars Rebels ancora amatissima da qualunque appassionato di Guerre Stellari. Sono passati ben 5 anni dalla chiusura della serie animata, aspettiamo da allora di sapere cosa ne è stato di Ezra Bridger e della sua banda di ribelli e ora è giunta finalmente l'ora di riscuotere le risposte. Va specificato, tuttavia, che Ahsoka non è solo un semplice sequel di Rebels o almeno non lo è nel senso più tradizionale del termine.



Non più ribelli

Sarebbe sbagliato, infatti, aspettarsi una sorta di quinta stagione di Rebels, nonostante sia estremamente facile immaginare Ashoka in tal modo: la trama riprende letteralmente dal finale di Rebels, il villain è lo stesso e meravigliosamente iconico Thrawn di Lars Mikkelsen - e il secondo trailer di Ahsoka ce lo ha fatto ammirare per la prima volta in live action - e persino tutti i protagonisti ritornano, pronti a proseguire il loro viaggio bruscamente interrotto dopo la liberazione di Lothal e la sconfitta del Grand'Ammiraglio dagli occhi fiammeggianti.

Quindi perchè non sarebbe un sequel tradizionale? Per quanto banale possa sembrare, la risposta sta nel titolo della produzione, che non solo anticipa un ruolo cruciale per l'ex allieva di Anakin (mentre in Rebels aveva una veste molto più limitrofa), bensì è al contempo un monito volto ad inserire i vari Sabine, Ezra ed Hera in una cornice piuttosto differente rispetto a quella in cui abbiamo fatto la loro conoscenza. Può davvero suonare ridondante ed eccessivamente didascalico, ma la verità è che non stiamo più parlando di ribelli, non c'è più l'immensa macchina imperiale da fronteggiare e sconfiggere, non c'è più il potere dominante da debellare. Ahsoka è in effetti inserita nello stesso periodo di The Mandalorian e di conseguenza è ambientata almeno 5 anni dopo le vicende de Il Ritorno dello Jedi; è una galassia diversa, non priva di pericoli e trame nascoste pronti ancora una volta a soggiogarla, eppure è un cambiamente di portata tale da giustificare una nuova serie, delle nuove tematiche, una nuova struttura che non può più ricalcare le operazioni di sabotaggio e spionaggio che l'equipaggio della Ghost portava brillantemente a termine. Altrimenti avremmo avuto un'operazione simile alla settima stagione di The Clone Wars, una lineare continuazione che la Lucasfilm ha appunto già dimostrato di avere nelle sue corde.



Un'eredità complessa da raccogliere

Ahsoka è allora un sequel di Star Wars Rebels unicamente nel senso che ne raccoglierà l'eredità narrativa nonché soprattutto tematica e qui l'importanza di questo angolo di galassia lontana lontana assume una dimensione da non prendere sottogamba. Perché Rebels è così importante per i fan? Certamente è una serie animata di squisita fattura - nonostante qualche caduta di stile sull'aspetto visivo, il design di quelle spade laser ci lascia da sempre l'amaro in bocca - e che ha saputo crescere con il proprio pubblico, partendo da una "banale" lotta di quartiere su Lothal per man mano allargarsi fino a diventare una lotta senza esclusione di colpi contro l'Impero e Thrawn, giungendo a trattare tematiche delicate come il significato della parola famiglia o l'attaccamento alla propria terra natia.

Ha creato personaggi straordinari e li ha saputi far evolvere alla perfezione, basta guardare il meraviglioso finale e poi tornare alle prime puntate per notare l'abissale differenza. C'è, però, secondo noi qualcosa in più che ha reso le avventure di Kanan Jarrus e compagnia tanto impattanti: Rebels non ha mai avuto paura di ampliare la lore e la mitologia di Star Wars, l'ha sempre affrontata di petto e con una discreta voglia di dare una scossa; il mondo tra i mondi introdotto nella quarta stagione ne è l'esempio più lampante e probabilmente Ahsoka chiarirà almeno in parte il suo funzionamento.



Ma i casi si potrebbero moltiplicare, dai Loth-lupi ai Purrgil e le loro strane connessioni con la Forza fino allo stesso Ezra, un Jedi sontuosamente atipico che non hai rinunciato agli affetti - come in fondo atipica lo è la stessa Ahsoka. La domanda allora diventa: è arrivata l'ora di veder germogliare questi semi? Ahsoka sarà in tutto e per tutto l'erede di Rebels, anche nell'atteggiamento di voler espandere gli orizzonti di Star Wars?