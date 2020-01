Amazon Prime Video: le serie TV di febbraio 2020

Dopo un discreto mese di gennaio che ha visto tra le varie aggiunte la nuova iterazione legata ad un universo imponente come quello di Star Trek ed altre aggiunte valide, come ad esempio The Mentalist, arrivato nella sua interezza (sette stagioni), Amazon si prepara ad un buon mese di febbraio dal punto di vista delle uscite. Le aggiunte non sono tantissime, ma considerando l'ottimo lavoro svolto finora dall'azienda ci sentiamo di rimanere super fiduciosi e, in ogni caso, siamo convinti che "Hunters" possa rivelarsi una gran bella sorpresa. Soltanto il tempo, però, saprà dircelo con certezza!



The Marvelous Mrs. Maisel in italiano - (7 febbraio)

Arriva il doppiaggio italiano della terza stagione del pluripremiato show, che ha ottenuto numerose vittorie e nomination ai Golden Globe, ai SAG Award e agli Emmy.

In questa terza stagione, Midge e Susie scoprono quanto la vita in tour con Shy possa essere frustrante, Joel ha alcuni problemi a sostenere Midge e inseguire i propri sogni al contempo, Abe intraprende una missione tutta nuova e Rose scopre di avere doti di cui non era a conoscenza.



All or nothing: the Philadelphia Eagles - (7 febbraio)

Se siete appassionati di sport, in particolare di quello di stampo tipicamente a "stelle e strisce" apprezzerete sicuramente la docu-serie in questione, legata all'universo del football americano.

L'NFL è una vera e propria religione, negli states, e questo prodotto sa lasciarlo trasparire nel migliore dei modi. Arriva a inizio mese la seconda stagione del docu-reality, incentrata sulle vicende dei Philadelphia Eagles, reduci dalla vittoria al Super Bowl.



Hunters - (21 febbraio)

New York, 1977. Un eterogeneo gruppo di cacciatori di nazisti, gli Hunters, scoprono che alcuni ufficiali nazisti di alto rango si nascondono tra le persone comuni, cospirando per creare il quarto Reich negli Stati Uniti. Inizia così per gli Hunters una ricerca volta a ostacolare il loro piano genocida Nel cast Al Pacino.

Tutte le altre uscite di febbraio 2020

Riverdale - (1 febbraio)

Arriva la terza stagione della serie incentrata sulla vita di Archie Andrews nella cittadina di Riverdale, sconvolta da omicidi, corruzione e intrighi di ogni genere.



The Bold Type - (3 febbraio)

Tornano le tre amiche Jane, Kate e Sutton, alle prese con il loro lavoro nella rivista multitematica Scarlet e le loro vite, tra identità, amore, successo, sessualità e le proprie ambizioni.



Pequenas Coincidencias - (15 febbraio)

Arriva la seconda stagione dello show che segue le vicende di un critico gastronomico che si gode

la sua vita da single e una designer di abiti da sposa che cambia fidanzato a scadenze regolari che non trovano nessun motivo per concentrarsi sulla ricerca di un compagno di vita valido e permanente.