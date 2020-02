Amazon Prime Video: le serie TV da guardare a marzo 2020

Dopo un febbraio caratterizzato soprattutto dall'uscita di Hunters, questo mese il catalogo di Amazon Prime Video verrà arricchito da poche novità, se confrontate alle serie in arrivo su Netflix. Si spazia tra Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, la prima serie non-fiction italiana, in cui alcune celebrità dovranno cercare di sfuggire a un gruppo di "cacciatori" progessionisti, e Making The Cut, una gara nel mondo della moda e presentata da Heidi Klum e Tim Gunn. Tra le serie più canoniche, invece, è in arrivo Caronte, un crime spagnolo. Vediamo dunque nel dettaglio cosa ci riserva questo marzo su Prime Video.



Celebrity Hunted - Caccia all'uomo - dal 13 marzo

Si tratta della prima produzione italiana Amazon Original e sarà incentrata su alcune celebrità che dovranno scappare da un team di "cacciatori" esperti. I protagonisti dei sei episodi saranno il calciatore Francesco Totti, Fedez, lo YouTuber Luis Sal, l'attore Claudio Santamaria insieme alla giornalista e scrittrice Francesca Barra, il presentatore Costantino della Gherardesca (Pechino Express), e gli attori Diana Del Bufalo (Che Dio ci aiuti, C'era una volta Studio Uno) e Cristiano Caccamo (Questo è il mio paese, Puoi baciare lo sposo).

I personaggi famosi coinvolti nello show cercheranno di mantenere l'anonimato e preservare la propria libertà per un periodo di 14 giorni, in cui avranno a disposizione limitate risorse economiche. Sulle loro tracce ci saranno saranno alcuni tra gli analisti e più noti investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell'ordine e dai servizi segreti militari. I "cacciatori" potranno utilizzare solo mezzi legali durante la loro missione, per esempio telecamere di videosorveglianza e sistemi di riconoscimento delle targhe. Inoltre, avranno libertà nella richiesta di informazioni.



Caronte - dal 6 marzo

Composta da 13 episodi, la serie narra la storia di Samuel Caronte, un ex poliziotto condannato ingiustamente che, una volta uscito di prigione, decide di diventare avvocato e di ottenere giustizia, indagando sulle vicende che hanno portato alla sua condanna otto anni prima.

Prima, però, Caronte dovrà crearsi una reputazione e farsi strada nel difficile mondo giuridico. Il protagonista potrà contare sull'aiuto della sua socia, con la quale formerà una coppia molto abile. A causa della sua esperienza come poliziotto, del periodo di tempo trascorso in carcere e della sua nuova carriera da avvocato, Caronte avrà un obiettivo ben preciso: stare dalla parte di coloro che hanno tutto da perdere.



Making The Cut - dal 27 marzo

Una competizione di moda che nell'arco di 10 episodi vedrà sfidarsi 12 diversi talenti tra stilisti e imprenditori. Verranno pubblicati due episodi a settimana, in vista del gran finale del 24 aprile 2020.

Presentata da Heidi Klum e Tim Gunn, la serie ha la particolarità di essere la prima a poter essere immediatamente acquistabile: nello specifico, i look vincitori di ogni episodio saranno disponibili per l'acquisto in edizione limitata esclusivamente su Amazon nella sezione Making The Cut. In questa gara a eliminazione, il vincitore riceverà un milione di dollari da investire nel proprio brand e l'opportunità di creare una linea esclusiva, che sarà acquistabile su Amazon.



I 12 partecipanti a Making the Cut si recheranno tra le principali capitali della moda nel mondo (New York, Parigi e Toyko), dove affronteranno sfide e compiti che metteranno alla prova non solo le loro abilità stilistiche, ma anche la loro capacità nel gestire i vari aspetti di un'azienda.

Tra i giudici, figurano alcuni tra i nomi più influenti nel mondo della moda: Naomi Campbell, Nicole Richie, Joseph Altuzarra, Carine Roitfeld e Chiara Ferragni.



Tutte le altre uscite di marzo 2020

Bates Motel - 5 stagioni dal 1 marzo

Arriva il pacchetto completo della serie basata sui romanzo Psycho di Robert Bloch e sul film omonimo diretto da Alfred Hitchcock. Più reboot che prequel, Bates Motel è incentrato sul rapporto tra Norman Bates (Freddie Highmore) e sua madre Norma (Vera Farmiga) ed è ambientato nel celebre motel.



Psych - 8 stagioni dal 1 marzo

Creata da Steve Franks, è una dramedy a tema poliziesco andata in onda tra il 2006 e il 2014 su USA Network. Il protagonista è Shawn Spencer (James Roday), un ragazzo che si finge sensitivo e lavora come consulente del Dipartimento di Polizia di Santa Barbara. In realtà, Shawn ha un intuito molto sviluppato, frutto degli addestramenti ricevuti dal padre, un ex-poliziotto. Dopo aver ottenuto un buon successo, apre un'agenzia investigativa - la Psych - insieme a Gus (Dulé Hill), il suo amico d'infanzia.



Il Cacciatore - la seconda stagione dal 26 marzo

La seconda stagione della serie arriverà dopo la prima visione sulla RAI, che è iniziata dal 19 febbraio con i primi due episodi. Il protagonista è Saverio Barone (Francesco Montanari), un giovane e ambizioso PM che lotta contro la mafia. La storia è ispirata a quella del magistrato Alfonso Sabella e tratta dal suo romanzo autobiografico, Cacciatore di mafiosi (Mondadori).