Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita ad agosto 2020

Rieccoci con il consueto appuntamento in cui vi segnaliamo le serie in arrivo su Amazon Prime Video. Per il mese di agosto si spazia dalla docuserie The Last Narc, che racconta la storia del rapimento e dell'omicidio dell'agente Enrique "Kiki" Camarena, al thriller The Head, ambientato al Polo Sud in una stazione di ricerca, fino ad arrivare a World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji, che ci mostrerà una competizione estrema in luoghi suggestivi, ma capaci di mettere a dura prova la resistenza dei concorrenti, con la conduzione del celebre Bear Grylls. Oltre alle novità, il catalogo del servizio di streaming continua ad ampliarsi con tutte le stagioni di 24 e Misfits. Per finire, segnaliamo l'aggiunta del doppiaggio italiano alle stagioni di Top Gears già presenti. Ma ora vediamo nel dettaglio l'offerta di questo mese.



The Last Narc - Dal 31 luglio

The Last Narc era inizialmente prevista tra le uscite Amazon di maggio, ma in seguito era sparita dai radar. Come vi avevamo anticipato, la docuserie narra le vicende che portarono alla morte dell'agente della DEA (Drug Enforcement Administration) Enrique "Kiki" Camarena nel 1985, già viste nella prima stagione di Narcos Messico.

The Last Narc si sviluppa in quattro episodi e approfondisce l'indagine sull'omicidio di Camarena, condotta dall'agente speciale Hector Berellez, il quale arriva a rivelare la spaventosa verità su un complotto che spazia dai "killing field" messicani ai palazzi del potere a Washington, D.C.. Inoltre, sono presenti le testimonianze della vedova di Camarena e di tre infiltrati nei cartelli di Guadalajara. La regia è affidata a Tiller Russell, mentre i produttori esecutivi sono Eli Holzman e Aaron Saidman.



The Head - dal 5 agosto

È arrivato l'inverno al Polo Sud, il che significa che il sole presto scomparirà per i successivi sei mesi. Un piccolo team, noto come i Winterers, si prepara a rimanere alla stazione di ricerca antartica Polaris VI per continuare una ricerca innovativa, cruciale per la lotta contro il cambiamento climatico, sotto la guida del famoso biologo Arthur Wilde (John Lynch).



Quando giunge la primavera, però, il capo progetto estivo Johan Berg (Alexander Willaume) ritorna alla stazione e scopre che tutti i membri del gruppo sono morti o dispersi. Annika (Laura Bach), la moglie di Johan, è tra questi ultimi. Per ritrovarla in vita, l'uomo dovrà fidarsi di Maggie (Katharine O'Donnelly), una giovane dottoressa profondamente scossa dagli avvenimenti presso la stazione e che pare essere l'unica sopravvissuta del gruppo. Sarà davvero così?

The Head è una produzione internazionale di The Mediapro Studio, in collaborazione con Hulu Japan e HBO Asia, diretta da Jorge Dorado e sceneggiata da Àlex e David Pastor con Isaac Sastre. Nel cast ci sono diverse star internazionali tra le quali John Lynch, Katharine O'Donnelly, Alexandre Willaume, Laura Bach, Tomohisa Yamashita, Richard Sammel, Chris Reilly, Sandra Andreis, Amelia Hoy e Tom Lawrence, con la partecipazione speciale di Álvaro Morte, conosciuto per il ruolo del Professore ne La casa di Carta. Ricordiamo che quest'anno Morte ha detto addio a Il Segreto , la soap nella quale ha recitato per più di 500 episodi.



World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji - dal 14 agosto

Presentata da Bear Grylls e prodotta da Mark Burnett, World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji è il racconto di una gara estrema nella quale 66 squadre provenienti da 30 Paesi si sfidano senza sosta per 11 giorni attraverso centinaia di chilometri sui terreni delle Fiji, tra montagne, giungle ed oceani. World's Toughest Race: Eco-Challenge Fiji è stata girata lo scorso anno e ha visto la partecipazione di 330 concorrenti (uniti in gruppi di 5 atleti più un assistente), impegnati a raggiungere il traguardo finale. Tuttavia, i veri avversari non sono i team rivali, bensì gli impervi 671 km del percorso. La resistenza fisica e mentale dei concorrenti è stata testata come mai prima d'ora, mostrandoci che il cuore dello show è la perseveranza.

La serie, prodotta da MGM Television in collaborazione con gli Amazon Studios, è il frutto del lavoro di un team televisivo premiato agli Emmy, che include il presentatore e produttore esecutivo Bear Grylls (Man vs Wild, Running Wild); la showrunner e produttrice esecutiva Lisa Hennessy (Eco-Challenge, The Biggest Loser); i produttori esecutivi Mark Burnett (Survivor, The Voice), Eric Van Wagenen (Survivor, The Amazing Race), Barry Poznick degli MGM Studios, e Delbert Shoopman, partner di produzione di Grylls.



Tutte le altre uscite di agosto 2020

24 - tutte le 8 stagioni dal 1° agosto

Arrivano su Amazon le imprese di Jack Bauer (Kiefer Sutherland), agente dell'unità antiterrorismo di Los Angeles, che non esita a infrangere le regole pur di raggiungere l'obiettivo. Ogni stagione è incentrata su una minaccia diversa per gli Usa, con la particolarità che le vicende sono raccontate in tempo reale e dunque coprono complessivamente l'arco di un'intera giornata nel corso di una singola stagione, con un orologio a schermo a scandire l'avanzare del tempo. Impossibile non citare l'uso dello split-screen a dimostrazione di questo esclusivo approccio narrativo.



Misfits tutte le 5 stagioni dal 1° agosto

I protagonisti di questa serie britannica, andata in onda tra il 2009 e il 2013 su E4, sono cinque persone condannate ai servizi sociali per aver commesso dei reati minori che si ritrovano in possesso di superpoteri in seguito ad uno strano temporale. Nel 2010 lo show si è aggiudicato il premio BAFTA come migliore serie drammatica ed è stato elogiato per il modo in cui sono stati caratterizzati i personaggi.



Top Gear - dalla stagione 15 alla 22 in versione doppiata, dal 1° agosto

Queste stagioni del popolare programma dedicato ai motori sono già presenti nel catalogo, ma ora si arricchiscono con l'aggiunta del doppiaggio italiano. Segnaliamo che in questi episodi c'è lo storico trio di conduttori formato da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May, i quali sono poi passati al timone di The Grand Tour, programma rivale di Top Gear, che trovate sempre su Amazon Prime Video.