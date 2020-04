Amazon Prime Video: tutte le serie tv in uscita a maggio 2020

Come di consueto, l'inizio di un nuovo mese porta con sé diverse novità nel catalogo di Amazon Prime Video. Aprile è stato principalmente il mese della nuova scommessa, Tales of the Loop , mentre maggio si distingue per l'arrivo di due novità, la comedy Upload - qui potete già trovare la nostra recensione completa di Upload - e la docuserie The Lat Narc, oltre al seguito di una serie molto apprezzata, Homecoming, e l'approdo sulla piattaforma Amazon di serie popolari come Futurama e Battlestar Galactica. Senza dilungarci oltre, scopriamo nel dettaglio tutte le serie in uscita a maggio su Prime Video.



Upload, Stagione 1, dal 1° maggio

Dall'autore premiato agli Emmy Greg Daniels (The Office, Parks and Recreations) arriva Upload, una nuova commedia fantascientifica ambientata in un futuro tecnologicamente avanzato in cui telefoni con ologrammi, stampanti 3D di cibo e supermercati automatizzati sono la norma e dove gli umani possono scegliere di essere "caricati" in un aldilà virtuale nel momento in cui si avvicinano alla morte.

Il protagonista della serie è un giovane sviluppatore di app, Nathan Brown (Robbie Amell), che finisce in ospedale per un incidente d'auto e deve decidere velocemente il proprio destino. Dopo essersi consultato con la sua ragazza superficiale Ingrid (Allegra Edwards), Nathan decide di farsi caricare sul lussuoso aldilà dei suoi genitori ,"Lakeview".



Una volta giunto lì, Nathan incontra il suo "angelo" dell'assistenza clienti, Nora Anthony (Andy Allo), che inizialmente è solo la sua guida carismatica, ma presto diventerà un'amica e una confidente che lo aiuterà a navigare nella nuova estensione digitale della sua vita. La prima stagione è composta da dieci episodi e vede come produttori esecutivi Greg Daniels e Howard Klein.



The Last Narc, dal 15 maggio

Si tratta di una docuserie provocatoria, che racconta in quattro episodi un assassinio avvenuto nella DEA (Drug Enforcement Administration), nello specifico il rapimento e l'omicidio, nel 1985, dell'agente Enrique "Kiki" Camarena, la cui vicenda era già stata rappresentata nella prima stagione di Narcos Messico.

The Last Narc è la storia di un eroe caduto, degli uomini che lo hanno ucciso e dell'uomo che ha rischiato tutto pur di scoprire cosa fosse realmente accaduto e perché. Il decorato agente speciale Hector Berellez, al quale era stata assegnata l'indagine sull'omicidio di Camarena, esamina tutti gli strati del mito e della propaganda, per rivelare la spaventosa verità su un complotto che spazia dai "killing field" messicani ai palazzi del potere a Washington, D.C.



La testimonianza di Berellez sarà affiancata dalle dichiarazioni della vedova di Camarena e dalle testimonianze di tre infiltrati nei cartelli di Guadalajara. The Last Narc è diretto da Tiller Russell ed è una produzione Amazon Studios e The Intellectual Property Corporation (IPC), di Industrial Media. I produttori esecutivi sono Eli Holzman e Aaron Saidman.



Homecoming, Stagione 2, dal 22 maggio



Acclamata dalla critica, la serie Homecoming ritorna con una seconda stagione, un nuovo mistero e una nuova protagonista, Janelle Monáe. Il personaggio che interpreta si risveglia senza memoria su una barca in mezzo ad un lago. Non ha idea di come sia arrivata lì e non si ricorda chi è. La sua ricerca dell'identità perduta la porta nel cuore del Geist Group, la compagnia che si occupa dell'iniziativa soprannominata Homecoming.

Nella seconda stagione Stephan James ritorna nel ruolo di Walter Cruz, che sta cercando di costruirsi una nuova vita e di riprendersi dai traumi della guerra e del progetto Homecoming, quando si accorge che ne esiste una versione ancora più insidiosa. Se solo riuscisse a ricordare! Torna anche Hong Chau nel ruolo di Audrey Temple, una impiegata del Geist che si ritrova inaspettatamente ai vertici della scala gerarchica della compagnia.



Nella seconda stagione ci sarà l'ingresso nel cast dell'attore premio Oscar Chris Cooper, il quale vestirà i panni di Leonard Geist - l'eccentrico fondatore della compagnia - e dell'attrice vincitrice di un Emmy Joan Cusack, nel ruolo di Francine Bunda, militare altrettanto eccentrica. Gli showrunner e produttori esecutivi di Homecoming sono Eli Horowitz e Micah Bloomberg, che sono anche i creatori del podcast di Gimlet Media sul quale è basata la serie. Gli episodi della seconda stagione sono diretti da Kyle Patrick Alvarez, che ha svolto anche il ruolo di produttore esecutivo. Nell'attesa vi rimandiamo alla nostra recensione della prima stagione di Homecoming).



Tutte le altre uscite di maggio 2020

Futurama, Stagioni 1-7, dal 1° maggio

La serie nata dalla mente di Matt Groening, il papà de I Simpson, ci porta nella New York del 3000, caratterizzata da personaggi memorabili come Fry, Leela, Zoidberg e Bender e da tante avventure strampalate. Futurama è rimasta nel cuore dei fan, che ora avranno la possibilità di recuperare tutte e sette le stagioni prodotte. Per un tuffo nei ricordi, vi rimandiamo al nostro speciale per i venti anni di Futurama.



Battlestar Galactica, Stagioni 1-4, dal 1° maggio

Trasmessa da Sci Fi Channel tra il 2004 e il 2009, Battlestar Galactica ha saputo conquistarsi il plauso della critica. La serie è ambientata in un sistema solare dove la civiltà umana vive su un gruppo di pianeti conosciuti anche come le "Dodici Colonie". Gli umani sono coinvolti da svariati anni in una guerra contro la razza cibernetica dei Cyloni. Dopo un attacco brutale, i sopravvissuti si avventurano nello spazio alla ricerca di una leggendaria tredicesima colonia, la Terra.



Shameless, Stagione 9, dal 1° maggio

Le vicende dei Gallagher, famiglia decisamente disfunzionale, continuano nella nona stagione della serie, composta da 14 episodi (incluso il centesimo dello show). La stagione, inoltre, vede l'uscita dal cast di Emmy Rossum.



The Orville - Stagione 1, dal 1° maggio

La serie, ambientata 400 anni nel futuro, è stata creata da Seth MacFarlane, noto in particolare per le serie animate I Griffin, The Cleveland Show e American Dad. In questo caso, l'autore veste anche i panni del protagonista Ed Mercer, capitano di un equipaggio di una nave spaziale, The Orville, che ha da poco visto l'ingresso della sua ex-moglie, cosa che complica il suo incarico.



Secrets and Lies, Stagioni 1-2, dal 4 maggio

Si tratta di una serie antologica trasmessa dalla ABC e adattamento dell'omonima serie australiana. La prima stagione segue il caso della morte di un bambino, mentre la seconda quello di un uomo sospettato di aver ucciso la moglie. Entrambe le stagioni si sviluppano in dieci episodi.



Ugly Betty, Stagioni 1-4, dal 6 maggio

La protagonista della serie è Betty (America Ferrera), una ventiduenne di origine messicana che vive nel Queens e la cui vita cambia drasticamente quando inizia a lavorare per una delle più importanti riviste di moda. Nonostante l'ambiente difficile, Betty riuscirà a trovare delle amicizie importanti.