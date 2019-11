Amazon Prime Video: top 3 e tutte le novità di novembre 2019

Dopo il Catalogo Serie TV Netflix, ecco le novità seriali che sbarcheranno su Amazon Prime Video a novembre. Come sempre, Amazon offre pochi titoli ma buoni: tra le produzioni più attese della stagione c'è Jack Ryan, che torna con due interessanti new entry (Noomi Rapace e Michael Kelly). In arrivo anche la quarta e ultima stagione di The man in the high castle, e poi una novità tutta italiana: la comedy crime Scatola Nera.

Ecco i tre titoli migliori che vedremo a novembre, sotto cui trovate un elenco complessivo delle uscite del mese di Amazon Prime Video.



JACK RYAN, stagione 2 - dal primo novembre

Torna su Prime Video a un anno di distanza Jack Ryan, la serie con John Krasinski (l'indimenticabile Jim Halpert di The Office) tratta dai romanzi di Tom Clancy incentrati sull'agente della CIA (che nei libri fa una carriera strepitosa e diventa addirittura presidente degli Stati Uniti). Qui potete leggere, pubblicata in anteprima rispetto alla release, la nostra recensione di Jack Ryan 2.

Nei nuovi episodi, Jack Ryan si dirige in Sud America per indagare sul campo dopo aver tracciato una spedizione potenzialmente sospetta di armi illegali nella giungla venezuelana. Ma le indagini di Jack sono una minaccia per il Presidente del Venezuela, che riesce a sviare Jack e tutto il team portandoli a investigare negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Russia e di nuovo in Venezuela.

New entry della nuova stagione: Noomi Rapace e Michael Kelly.



THE MAN IN THE HIGH CASTLE, stagione conclusiva - dal 15 novembre

Arriva il 15 novembre su Prime Video la quarta e ultima stagione di The Man in the High Castle, la serie ucronica/distopica ispirata al romanzo La svastica del sole di Philip K. Dick. I nuovi episodi saranno segnati da guerra e rivoluzione: la Resistenza infatti diventerà una vera e propria ribellione guidata dall'idea di Juliana Crain di un mondo migliore (Alexa Davalos), mentre anche il nuovo Black movement insorge per combattere le forze Naziste e Imperialiste.

Nel momento in cui gli imperi sono in bilico, l'Ispettore Capo Takeshi Kido (Joel De La Fuente) si troverà combattuto tra rispettare il dovere nei confronti del suo paese e preservare i legami famigliari. Allo stesso tempo il Reichsmarschall John Smith (Rufus Sewell) verrà indirizzato verso un portale che i Nazisti hanno creato per entrare in un altro universo con la possibilità di scappare per un sentiero ancora non intrapreso.



SCATOLA NERA, prima stagione - dal 25 novembre

E su Amazon a fine mese arriva anche la prima serie comedy crime italiana, Scatola Nera. Ruota attorno a Tobia, un autore teatrale che invita la sua compagnia in un isolato casale di campagna per perfezionare uno spettacolo. Ognuno di loro si porta dietro dei segreti con cui si ritroveranno inevitabilmente a fare i conti.

La serie è composta da otto episodi, ognuno incentrato su un diverso personaggio. Nel cast ci sono Alessandro Betti, Antonio Ornano, Marta Zoboli, Enzo Paci, Luca Cesa, Marta Dalla Via, Marial Bajma Riva e Ilaria Serantoni.



Gli altri arrivi di novembre

The Good Fight: dal primo novembre sarà disponibile la prima stagione del (bellissimo) spin-off di The good wife.



Rocco Schiavone: la terza stagione della serie RAI con protagonista Marco Giallini sarà disponibile dal 7 novembre.



Carnival Row: dal 22 novembre la serie noir fantasy con Orlando Bloom e Cara Delevingne sarà disponibile anche doppiata in italiano.