Amazon Prime Video: top 3 e tutte le novità di ottobre 2019, ecco Scrubs!

Amazon sembra ormai deciso a rimpolpare l'offerta di Prime Video con contenuti sempre più importanti in termini di qualità e quantità. La piattaforma streaming è ormai una certezza per tutti gli abbonati, che mensilmente ricevono produzioni seriali "Amazon Original" di buona fattura, accompagnandosi ad un cospicuo numero di ‘prodotti terzi' in grado di arricchire ulteriormente il catalogo di serie TV, film, anime e documentari.



Dopo aver già analizzato il Catalogo Serie TV Netflix di ottobre 2019, andiamo quindi a vedere quali serial sbarcheranno su Amazon Prime Video a ottobre 2019: un mese ricchissimo, tanto per gli amanti delle serie originali quanto per i cultori di alcuni grandi classici della televisione recente. Abbiamo selezionato, direttamente di seguito, i tre titoli migliori che vedremo durante questi trentun giorni autunnali. In calce, invece, una lista completa di tutte le uscite Amazon Prime Video di ottobre 2019.



Scrubs (1 ottobre)

Un vero e proprio cult del precedente decennio: Scrubs - Medici ai primi ferri è stata trasmessa tra il 2001 e il 2010 e, nel corso degli anni, ha saputo ritagliarsi un posto davvero importante nei cuori di tutti gli appassionati della serialità moderna. Capace di divertire con la sua ironia e di emozionare con le storie dei suoi protagonisti, lo show ideato da Bill Lawrence ci porta a vivere le avventure di una sgangherata troupe di medici all'interno dell'ospedale Sacro Cuore.

Le vicende di J.D. e compagni rappresentano una geniale parodia dei tanti serial dedicati al mondo della medicina e si compongono di otto (apprezzatissime) stagioni più un'ultima season che non incontrò il favore del pubblico. Durante la sua lunga trasmissione, Scrubs ha fatto incetta di premi: miglior casting, montaggio e sceneggiatura per una sitcom agli Emmy per le prime tre stagioni, senza contare le tantissime nomination collezionate nelle edizioni successive. Scrubs è su Amazon Prime Video dal 1 ottobre.



Doom Patrol (7 ottobre)

Se Netflix è riuscita a proporre al pubblico italiano Titans, lo show ispirato all'omonimo giovane gruppo di supereroi DC Comics, Amazon Prime Video si è invece accaparrato Doom Patrol, altra produzione rientrante nel filone di serie TV dedicate all'Universo DC e trasmesse negli USA sulla piattaforma streaming dedicata e targata Warner Bros. Doom Patrol si pone come spin-off di Titans: nel corso dei 15 episodi di cui si compone la serie ritorneremo dalle parti del gruppo composto da Robotman, Negative Man, Elasti-Woman, Crazy Jane e Cyborg.

Gli eroi dovranno opporsi a Mr. Nobody, un villain che intende conquistare il mondo. La serie è andata in onda all'inizio del 2019 su DC Universe e, a pochi mesi dall'esordio in Italia su Prime Video, ha fatto parlare di sé anche per il rinnovo per un'altra stagione. Un destino che, purtroppo, non è toccato a Swamp Thing, di cui ancora non conosciamo la data e la piattaforma di debutto nel nostro Paese.



Modern Love (18 ottobre)

Nella nostra rassegna c'è spazio anche per un prodotto Amazon Original che, a parer nostro, merita di finire sotto i riflettori. Modern Love è una serie antologica con un cast d'eccezione. A partire dal 18 ottobre questa produzione ci racconterà le vicende basate su una celebre rubrica omonima del New York Times, al cui centro c'è ovviamente l'amore in tutte le sue forme.

Ogni episodio durerà all'incirca mezz'ora e ci proporrà le migliori storie selezionate appositamente sul famoso giornale statunitense. Nel cast Jane Alexander, Sofia Boutella, Olivia Cooke, Brandon Victor Dixon, Andy Garcia, Anne Hathaway, Catherine Keener, Cristin Milioti e Dev Patel.



Tutte le uscite Amazon Prime Video di ottobre 2019

South Park: non abbiamo ancora una data, ma tenete d'occhio la piattaforma. Netflix ha caricato soltanto alcune stagioni complete e una selezione ristretta dei migliori episodi di sempre. Prime Video rilancia, offrendovi tutte le prime 19 stagioni complete.



Scrubs: la serie cult ambientata nell'ospedale Sacro Cuore arriva, come detto, il 1 ottobre.



Criminal Minds: le prime 12 stagioni di un altro grande cult della TV, su Amazon Prime Video dal 2 ottobre.



Goliath - Stagione 3: Billy McBride approda a Central Valley per fronteggiare un miliardario proprietario di ranch. Torna la serie prodotta da Lawrence Trilling, Geyer Kosinski, Jennifer Ames & Steve Turner. La terza stagione arriverà il 4 ottobre.



Doom Patrol: gli eroi DC Comics sbarcano il 7 ottobre, come già detto.



Grey's Anatomy - Stagione 14: su Sky è in arrivo la sedicesima season, ma su Prime Video potrete rivivere i vecchi episodi a partire dal 7 ottobre.



Modern Love: come vi abbiamo già illustrato, la serie antologica ispirata alle storie del New York Times debutta in esclusiva su Amazon Prime Video il 18 ottobre.



The Purge - Stagione 2: un'altra serie Amazon Original, giunta ad un secondo blocco di episodi, per tutti gli abbonati sempre dal 18 ottobre.