American Gods Cancellato: cosa non ha funzionato dopo l'ottimo esordio

Potremmo usare un variegato set di espressioni fin troppo abusate per descrivere la nostra reazione alla notizia che American Gods, la serie tv tratta dai libri di Neil Gaiman che vedeva lo stesso autore britannico in prima fila nella sua realizzazione, non tornerà per una quarta stagione: un fulmine a ciel sereno, uno shock per i fan, una news inaspettata e che ha colto di sorpresa chiunque, ma sarebbe una forzatura. Ad essere onesti, una vocina interiore ci ha sempre un po' suggerito che Starz in fondo si sia pentita di aver confermato così in anticipo una terza stagione, pochi giorni dopo la premiere della seconda, ancora presto per rendersi conto dei risultati eufemisticamente deludenti che sarebbero emersi nelle settimane successive.



Non c'è alcun modo di addolcire la pillola, né la cancellazione di American Gods ci sembra complicata da comprendere. American Gods è stato un telefilm dai costi produttivi elevati e semplicemente non è riuscito a tenersi stretta una fanbase importante, almeno in termini di effettivi telespettatori. E allora la domanda sorge spontanea: cosa negli anni non ha funzionato?



Un esordio oltre ogni aspettativa

La risposta non è così scontata o banale, perché pochissimi il 17 giugno 2017 - giorno del primo season finale - avrebbero scommesso su un futuro del genere. American Gods, infatti, si era rivelata una delle più piacevoli sorprese dell'anno, nonostante le immense attese e aspettative che spesso finiscono per soffocare simili produzioni. E la prima stagione è tuttora un prodotto fresco e brillante, dotato di una sceneggiatura solida e a tratti spettacolare, un comparto tecnico incredibilmente ardito e sperimentale e con una trama in costante evoluzione - e scoprirete presto perché questo dettaglio in particolare sia cruciale.

Sembrava funzionare tutto pur nella sua stravaganza, con al timone un Gaiman ispiratissimo e supportato brillantemente dalla straordinaria coppia Bryan Fuller-Michael Green: personaggi e battute diventati immediatamente iconici, la forza di prendere spunto anche da altre opere di Gaiman - I Ragazzi di Anansi in primis ma non solo - e la volontà di espandere quella mitologia, cambiando persino elementi centrali nel libro - la storyline di Laura Moon ne è l'esempio più fulgido.



Ambizione, voglia di creare qualcosa di nuovo, di rielaborare quello che era già diventato un grande classico della letteratura, la capacità di portare su schermo un quantitativo generoso di personaggi carismatici - Mad Sweeney e l'interpretazione magistrale di Pablo Schreiber resteranno sempre nei nostri cuori - ed inserire il tutto in un festival degli effetti visivi, tra viaggi lisergici e continue trovate volte a sovvertire le aspettative degli spettatori.

Non mancavano alcuni difetti, che sembravano però dovuti tutti al fatto di essere una prima season, dove è facile perdonare ad esempio un ritmo degli eventi non perfetto vista la necessità di introdurre i protagonisti e la loro psicologia. American Gods in sostanza sembrava una di quelle serie predestinate, pronta a stupirci anno per anno. Un giocattolino con pochi eguali, rapidamente asceso tra i telefilm più attesi, per poi crollare altrettanto rapidamente o quasi.



Problematiche esterne e interne

Non che fossero mancati del tutto degli indizi, poiché ad un occhio allenato la trafila di showrunner che si sono susseguiti dopo la prima stagione, dal duo Fuller-Green passando per il breve interregno di Jesse Alexander per giungere a Gaiman accompagnato poi da Charles Eglee, non è mai un segnale di un prodotto in buona salute. Per non parlare della disastrosa gestione del licenziamento di Orlando Jones, prodigioso interprete di Mr. Nancy/Anansi, allontanato dopo la seconda stagione in quanto, perlomeno a detta della produzione, il personaggio non sarebbe dovuto apparire nel seguente ciclo di puntate.

Spiegazione piuttosto inverosimile, che ha portato a proteste e ad una denuncia pubblica dello stesso Jones sui social, convinto di essere stato licenziato per ben altre ragioni, tra cui la presunta pericolosità di un personaggio di colore talmente forte e trascinante. D'altronde perché una serie dovrebbe mai fare a meno non solo di uno dei suoi protagonisti meglio riusciti, ma addirittura uno dei pochi lati realmente positivi di una seconda stagione oltremodo sconfortante? Insomma, si può dire con discreta certezza che sul set ed in generale nella produzione di American Gods in seguito alla prima stagione non si respirasse un'aria leggera e tranquilla.



Uno dei primissimi e più gravi effetti è stato quello di dilatare i tempi di realizzazione, il che superficialmente potrebbe non apparire come un problema insormontabile. E per certi versi è vero, basti pensare a Sherlock. Ma è inevitabile che si perda parte dell'audience quando si esce a due anni di distanza dall'esordio; molto banalmente perché non tutti hanno una memoria di acciaio inossidabile oppure il tempo o la voglia di rivedere la stagione precedente.

Al resto ci ha pensato purtroppo American Gods stesso, con una realizzazione nel migliore dei casi discutibile. Sia nella seconda che nella terza stagione American Gods in pratica non ha una vera e propria trama: non stiamo parlando di ritmo lento o discontinuo, ma letteralmente dell'assenza di un intreccio narrativo portante. È il libro stesso ad andare in una direzione del genere, soprattutto nella parte centrale con i numerosi viaggi mai specificati di Wednesday, ma Gaiman aveva già dimostrato di poter riscrivere ed ampliare con successo il materiale originario.



Un giochino difettoso

Dopo la prima stagione questo giochino ha smesso di funzionare e le puntate si susseguono in un pantano di filler perlopiù noiosi, eventi episodici che non hanno alcuna rilevanza nell'insieme generale, dialoghi su dialoghi inutilmente segreti e monchi poiché la guerra tra vecchi e nuovi Dei era già stata esplicitata, litigi con Mr. World o Media/New Media che si ripetono quasi identici ed una trama condensata nei finali di stagione.

Le ultime due stagioni di American Gods sono una raccolta di errori su come non vadano gestiti gli archi narrativi: basti pensare che la terza è incentrata - season finale escluso - su una manciata scarna di capitoli di passaggio del libro. Come si può mai pensare di estrapolare una stagione soddisfacente da queste condizioni? Perché pensare di poter continuare sullo stesso tono mistico-misterico della prima stagione nonostante le rivelazioni fatte allo spettatore?



E, come già insegna in parte Legion, se la narrativa tracolla non saranno gli effetti speciali a salvarti. In una serie tv la bellezza del contenitore, per quanto importante e decisiva in questa epoca, non può comunque mai avere la meglio sul contenuto, altrimenti il risultato è segnato. La serie aveva inizialmente fondato il proprio successo su una mirabile operazione di adattamento e ampliamento, lasciando intravedere di continuo quanti nuovi orizzonti potessero essere esplorati, ben oltre i confini del libro.

Nell'istante stesso in cui questi nuovi orizzonti si sono tramutati da personaggi carismatici e con un ruolo preciso nella trama in guest star, nomi evocativi con effetti speciali peculiari, anche unici, e nulla più, il tracollo era inevitabile. American Gods non ha fatto eccezione: fa scalpore e rumore, viste le premesse e la bravura dimostrata da Gaiman nel gestire l'ottimo adattamento di Good Omens, ma non è sorprendente.