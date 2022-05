Andor: un primo trailer da applausi per la serie prequel di Rogue One

Andor è, in fondo come Kenobi (qui potete recuperare la recensione dell'emozionante esordio di Obi-Wan Kenobi), un'altra serie che si trova in una posizione alquanto scomoda e bizzarra. Scomoda poiché la problematica, se così la si vuol chiamare, è la medesima: si vanno a raccontare storie incentrate su personaggi di cui lo spettatore conosce già l'epilogo. Ma mentre Obi-Wan Kenobi può fondare la sua forza sul nome straordinariamente iconico del suo protagonista, su un deciso senso di nostalgia e su poste in palio molto più emotive che narrativamente sorprendenti, Andor non ha - apparentemente - nessuna di queste frecce al suo arco. Eppure negli anni la comunicazione su e intorno al prequel di Rogue One è stata a dir poco entusiastica, da tutte le persone coinvolte nel progetto si è sempre respirata un'aria di ottimismo travolgente, di sincera ebbrezza nel creare qualcosa che, pur nel suo piccolo, possa dire la propria.



Ed onestamente, dopo aver ammirato il primo trailer di Andor, è difficile non dar loro ragione, perché siamo rimasti senza parole. Per qualità cinematografica, capacità di giocare con la musica e una generale atmosfera molto più fredda, crudele e matura, potremmo davvero trovarci al cospetto della sorpresa di questo 2022.



Una nuova alba della ribellione

È un trailer che di trama svela poco o nulla, a ragion veduta. Cosa bisogna mai rivelare della narrativa di Andor? È sostanzialmente un prodotto che vuole essere un corrispettivo in live action di Star Wars Rebels, con lo scopo quindi di mostrare gli albori della ribellione contro l'onnipotenza e l'onnipresenza dell'Impero, senza l'elemento pervasivo dei Jedi. Rebels, però, anche a causa della sua natura da serie animata, chiaramente mirava ad un target più giovanile ed è il punto dove Andor invece può distinguersi e insistere per rivelarsi vincente.

Il trailer, infatti, ci introduce ad una presenza imperiale che non è mai stata talmente opprimente e ad una ribellione embrionale che non ha alcuna intenzione di tirarsi indietro: non si fa menzione di onore o grandi ideali, bensì di resa dei conti; l'avversario non è più degno di rispetto o comunque un briciolo di considerazione, è soltanto una massa di gente tronfia e piena di sé. Andor potrebbe davvero rivelarsi la prima produzione audiovisiva di Star Wars a mostrarci, nel modo più genuino e sadico possibile per il franchise, la malvagità imperiale nella sua quotidianità, la totale negligenza nei confronti delle popolazioni sottomesse e lo scriteriato interesse rivolto solo a ciò che può essere utile all'Imperatore e nulla più.



Una resa dei conti

La direzione sembra essere proprio questa, perché la maturità e il tono generale del trailer sono diverse spanne sopra gli altri prodotti ambientati nella galassia lontana lontana. Un filmato forse parco di informazioni narrative, ma qualche indizio interessante trapela comunque: ad esempio è possibile vedere un giovane che guarda un'astronave in fiamme cadere dal cielo e poco dopo le tipiche cannoniere usate dall'esercito della Repubblica durante le Guerre dei Cloni.



Segnali di magari dei flashback sul passato di Andor e su come è nato il suo odio per l'Impero? Si intravede inoltre Mon Mothma, senatrice cruciale per la formazione della ribellione, e per la prima volta in live action il fantomatico Senato imperiale, pieno di fantocci pronti a seguire Palpatine in qualunque sua decisione.

Ci sarà allora pure una piccola trama politica a far da contraltare alla lotta di Andor e compagni sul campo? Pure speculazioni al momento, al pari del ruolo che avrà un giovane soldato imperiale con qualche tipo di legame con il buon Cassian e sul personaggio di Stellan Skarsgard, che i sottotitoli identificano come Luthen. A parte i proclami di facciata tipici della fase di marketing, Andor è una serie che, quasi in sordina, potrebbe diventare un nuovo capitolo indelebile di Star Wars, ma per esserne certi bisognerà aspettare il prossimo 31 agosto su Disney+.