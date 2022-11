Gli Anelli del Potere: 5 errori ingenui della prima stagione

Ne è passato di tempo da quando è uscito il nostro first look de Gli Anelli del Potere. Settimane di articoli puntata per puntata, fino alla nostra recensione finale de Gli Anelli del Potere. In mezzo però qualcosa si è perso, per una sceneggiatura che non sempre è riuscita a brillare e a rendere onore a un comparto tecnico di livello eccelso. Vogliamo quindi provare a esorcizzare quello che è successo, in maniera ironica e sperando che scivoloni di questo tipo non ricapitino durante la seconda stagione. Perciò siete pronti a scoprire cinque errori grossolani della serie Amazon? ovviamente seguiranno spoiler, siete avvertiti.



Gli Anelli del Potere e... Isildur?

Cominciamo dalla fine, e da una cosa talmente banale che è assurdo l'abbiano lasciata indietro. Ma Isildur? Se lo sono dimenticato anche gli sceneggiatori? Cioè, è ovvio che rispunterà nella seconda stagione, ma mettere una minima scena in cui esce dalle macerie? Anche perché tutti sappiamo che è vivo e vegeto, quindi che senso ha fare finta di niente?

Senza contare che il cavallo, in pieno stile Signore degli Anelli, sta palesemente tornando da lui. Elendil, il padre, però si accontenta e non vuole nemmeno provare a cercare il cadavere. Aveva molto più senso farcelo vedere ancora vivo, perché così sembra proprio come quando Homer si era dimenticato di andare a prendere Bart dopo la partita di calcio.



Celebrimbor: a scuola di fabbri

E scusate ma Celebrimbor che non sa fare il fabbro? Letteralmente, ma proprio letteralmente, è il miglior fabbro della sua epoca. E non si rende conto che può amalgamare il mithril ad altri metalli? Cioè deve dirglielo Halbrand? Non solo, non capisce che non deve esercitare pressione sul materiale altrimenti esplode?

Di nuovo senza Halbrand non arriva a un'epifania che per il miglior fabbro del mondo non è naturale? Questo è pure il nipote di Feanor, quello che ha creato i Silmaril. Però non sa fondere i metalli. Va bene che secondo Tolkien è stato Sauron, sotto mentite spoglie, a ingannare Celebrimbor, così che lui facesse gli anelli. Ma qua sembrava stesse per fargli il disegnino tipo terza elementare sul fatto che se tocchi il fuoco ti bruci.



Il grande e irreprensibile Sauron

Ma pure il neo svelato Sauron non ci fa una gran figura. Tolto il doverci spiegare bene cosa ci facesse in mezzo all'oceano, ma quello diamolo per buono.

Perché non uccide Galadriel e la lascia lì a fare il bagnetto? Magari nascondendo il cadavere avrebbe ancora potuto farla franca. Ma soprattutto, perché non si porta via la pergamena o non la distrugge? Letteralmente l'unico elemento che conferma la sua bugia e Sauron, cioè, Sauron, lo lascia lì. Che se non uccidi Galadriel cambia poco, ma almeno le togli l'unica prova che può usare contro di te. Perché una volta scoperto, che ne sapevi che questi avrebbero comunque forgiato gli anelli?



Lo Straniero super power

Anche il risveglio dei poteri dello Straniero non è gestito bene. Dopo settimane a rischiare di uccidere chiunque gli basta prendere in mano il bastone ed è subito un mago esperto.



Il problema poi è tutta quella scena lì. I tre seguaci che si fanno fregare dai Pelopiedi, con quello che pare il capo che lascia per terra il bastone fortissimo perché sì. Ora, va bene sottovalutare gli avversari, ma perché non hanno arrostito i quasi Hobbit appena possibile? Invece si trasformano e fanno i trucchi. Ma dopotutto stiamo parlando di esseri che hanno confuso un probabile Gandalf con Sauron, non potevamo aspettarci molto.



La spada nella roccia

E forse la cosa più senza senso di tutta la prima stagione è la questione della spada che riattiva il Monte Fato. Ricapitoliamo un attimo. Adar scappa con l'elsa dopo che Numenor ha salvato capra e cavoli. Elsa che era dentro un panno per proteggerla e nasconderla.



Arondir urla a Galadriel che quell'oggetto va assolutamente recuperato perché è importantissimo e ne va del destino di tutti. Galadriel ferma Adar e non controlla cosa c'è nel panno? Ma davvero? Potevano giocarsela che lo recupera Halbrand e, sapendo a cosa serve, fa finta di niente. Sarebbe stato anche un ottimo twist da svelare alla fine. Invece no, Galadriel riporta il panno ad Arondir senza controllarlo. E lo stesso Arondir non lo guarda. Pur sapendo cosa doveva esserci dentro. Il colmo è che, conoscendo l'oggetto, si dovrebbe sentire la differenza tra un martello e un'elsa, soprattutto particolare come quella. E non contento Arondir lo passa pure a Theo, ed è lui a scoprire lo scambio. Bastava far scoprire subito lo scambio a Galadriel. E mentre lei se ne accorgeva il tizio era già andato a riattivare il Monte Fato. Solo che non avrebbero avuto il dialogo tra lei e Adar, o si sarebbero dovuti inventare qualcosa di fatto meglio. Tipo la scritta di The Southlands che diventa Mordor, non il massimo come scelta estetica dopo quel momento tanto roboante.