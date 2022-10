Gli Anelli del Potere: analizziamo il finale e le prospettive future

Lasciando definitivamente alle proprie spalle settimane di speculazioni, diatribe e guerre intestine, Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere ha concluso la sua prima stagione con una numerosa serie di informazioni che saranno cruciali per il prosieguo della serie. Lo show targato Prime Video è già al lavoro con le riprese de Il Signore degli Anelli Gli Anelli del Potere Stagione 2 in Inghilterra e non ha alcuna intenzione di fermarsi, forte degli ottimi numeri ottenuti in termini di pubblico e delle opportunità concesse anche dalla critica meno convinta - al netto di uno score decisamente positivo, ma ben più traballante rispetto ad altre opere.



Con il suo ultimo episodio, Rings of Power cerca di chiudere al meglio delle proprie possibilità molte delle linee di trama presentate dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay. Segnando con decisione una netta distanza dal canone in favore di approfondimenti che permettessero di introdurre una nuova versione della Terra di Mezzo, gli autori dell'opera hanno presto attirato verso di sé le ire del fandom: trattandosi della prima, vera esperienza lavorativa di questa portata, il duo non è riuscito a convincere tutti e le decisioni narrative hanno lasciato spazio a parecchi contrasti.



Potendo ora guardare avanti, cerchiamo di approfondire quanto visto nell'ultima puntata per carpire qualche dettaglio sul prosieguo della serie. Occhio agli spoiler!

L'occhio si apre

Dopo aver giocato per tutta la stagione sui misteri intorno all'identità di personaggi come Halbrand e lo Straniero, alludendo all'ipotesi che Sauron aleggiasse sulla Terra di Mezzo come un'ombra nella notte, le rivelazioni dell'ultimo episodio hanno confermato che il Signore Oscuro è sempre stato presente, sin dall'inizio. Eludendo lo sguardo indagatore di una Galadriel acciecata dalla propria cerca, l'ipotetico erede al trono delle Southlands si è ufficialmente rivelato come il Signore Oscuro, che ha quindi sfruttato la dama elfica per perseguire i propri scopi.

Guardando indietro, molti fra gli spettatori più attenti avranno notato più di qualche indizio nel corso delle puntate. Come spesso capita in questi casi, fra le teorie più complesse la più palese si rivela spesso quella corretta: Sauron ha usato Galadriel per avvicinarsi agli Uomini, poi agli Elfi, per portare alla forgiatura degli Anelli. Tale rivelazione porta lo spettatore ad assicurarsi una volta per tutte che lo Straniero sia in realtà uno degli Istari, gli Stregoni mandati sulla Terra di Mezzo per contrastare l'avanzata dell'oscurità.



La triste parentesi delle sacerdotesse di Morgoth, le quali perseguitano lo Straniero convinte che si tratti di Sauron, conferma a chi osserva la "bontà" dello Straniero e lascia parecchi indizi sulla sua identità. Tra citazioni più o meno palesi a Gandalf, il viaggio intrapreso dall'Istar e da Nori sarà uno dei punti cruciali della prossima stagione: esplorando le terre di Rhun, mai viste su schermo, il personaggio scoprirà realmente chi è e qual è il suo scopo su Arda. Tra le varie storyline, questa è senza dubbio quella che più si avvicina allo spirito tolkieniano e che incuriosisce genuinamente per i suoi risvolti.

Nonostante siano stati tralasciati diversi fra i contesti presentati per concentrarsi su questo duplice filone, quello numenoreano è accennato quanto basta per mostrare la morte di Tar-Palantir e il probabile utilizzo del potente artefatto del sovrano da parte di Earien. La corruzione dell'isola e l'ascesa di Pharazon, già più volte osservato in atteggiamenti ambigui, saranno sicuramente centrali per lo sviluppo della narrazione. Tolta la dipartita dello sfortunato Sadoc tra i Pelopiedi, nulla è accennato per quanto riguarda le prospettive di Umani, Orchi (e Adar) o Nani: tali personaggi, con le rispettive linee di trama, torneranno solamente nella seconda stagione.

Lo sguardo degli autori

Al centro delle più aspre critiche da parte degli spettatori, J.D. Payne e Patrick McKay hanno ampiamente commentato le loro decisioni e le loro prospettive riguardo lo show. Pur palesando errori nella stesura delle varie puntate, i due autori sono tuttavia riusciti a mostrare genuina passione per l'universo tolkieniano e alcuni fra i nuovi spunti narrativi possono effettivamente apparire assai interessanti per raccontare storie ambientate nella Seconda Era, tra zone grigie ed elementi completamente originali.



L'idea riguardo Galadriel e il suo "legame" con Sauron, per esempio, deriva da un'osservazione dei testi e delle parole che la dama elfica usa quando si riferisce al Signore Oscuro. Da qui è nato un ragionamento profondo su un ipotetico incontro avvenuto fra i due personaggi,

aggiungendo una dimensione personale al conflitto. Stesso ragionamento è stato riservato alla leggenda (forse apocrifa, forse no) secondo cui il Mithril contiene la luce perduta di un Silmaril, voluta dagli showrunner per fornire un elemento che legasse le storyline e che fornisse al contempo un senso più profondo alla causa elfica. L'identità di Halbrand, e non di Annatar, è forse l'aspetto meno critico fra quelli appena accennati: a detta di Payne e McKay, con la forgiatura degli altri anelli e il coinvolgimento degli altri popoli di Arda ancora da chiarire, non è detto che il Signore Oscuro non prenda altre forme per completare il proprio disegno.



Pur dando i giusti meriti a prospettive interessanti come quelle offerte sui Nani e sugli Orchi, dispiace che le idee più piacevoli si palesino solo a stagione compiuta. Uno degli spunti narrativi più azzeccati riguarda Sauron stesso e il suo operato: sembra che il Signore Oscuro stia letteralmente abusando del lavoro altrui per raggiungere il massimo potere col minimo sforzo. In tal senso, la seconda stagione mostrerà con molta probabilità lo scontro tra Adar, principale responsabile della desolazione delle Southlands e dell'avanzata degli Orchi, e lo stesso Sauron in uno degli sviluppi più attesi.

Volti nell'ombra

Che ci si ponga in una posizione critica riguardo allo show o al finale, come nella nostra recensione de Gli Anelli del Potere 1x08, o che si dia più peso all'impatto e all'emotività, come nella nostra recensione finale de Gli Anelli del Potere, mai come in questo caso appare chiara la natura intrinsecamente divisiva dello show. Proprio per questo abbiamo cercato di fornire uno sguardo più aperto possibile, offrendo diversi punti di vista che potessero stimolare alla conversazione e al confronto.

Anche dando peso alle prospettive peggiori, tuttavia, la produzione preserva innegabilmente un altissimo potenziale che può ancora esplodere più avanti, permettendo alla serie più costosa di sempre di raggiungere una qualità narrativa all'altezza delle attese. Atmosfere, musiche e scenari hanno offerto prospettive incredibili sulla Terra di Mezzo, e uno degli aspetti più intriganti dello show risiede proprio nella volontà degli showrunner di esplorare contesti, popoli e ambienti mai adattati su schermo.



La presentazione delle Shouthlands, ora Mordor, e di personaggi come Adar hanno giocato un ruolo cruciale proprio in questo senso. Con l'identità di Sauron rivelata e quella dello Straniero vicina a esserlo, gli showrunner si concentreranno ora sui piani del Signore Oscuro per dominare la sua futura dimora: la scena finale, mostrata proprio con il personaggio interpretato da Charlie Vickers mentre si avventura verso le terre desolate, lascia presagire un focus ben maggiore sulle azioni del Signore Oscuro e sulle sue motivazioni.

Nel frattempo, dopo l'inganno di Halbrand, le difficili decisioni di Galadriel porteranno sicuramente gli Elfi a muoversi in maniera ben più concreta nei confronti della minaccia incombente. Forti dei tre anelli Narya, Venya e Vilya, il popolo più longevo della Terra di Mezzo sarà chiamato a concentrarsi sul ritorno di Sauron e sulle drammatiche conseguenze derivanti dalla forgiatura. Aspettiamoci un Celebrimbor ben più impegnato (e, si spera, con maggior carisma) e una succosa serie di intrighi con epicentro a Numenor.



Per il resto, a voi la parola! Cosa avete pensato dei vari filoni narrativi? Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti!