Gli Anelli del Potere: chi è Celeborn, il marito scomparso di Galadriel

Gli Anelli del Potere ci aveva - erroneamente - fatto credere che Galadriel avesse visto la propria giovinezza mutare per adattare il personaggio nel miglior modo possibile alla storia raccontata dalla serie di Amazon Prime Video. Vederla giovane e combattere le forze del male nelle Terre del Sud, destinate a diventare Mordor, ci aveva fatto credere che non avesse mai preso come sposo Celeborn, ipotizzando che dalla riscrittura degli showrunner fosse completamente sparito l'elfo che fu padre di Celebrian, futura moglie di Elrond e madre di Arwen, sposa di Aragorn. Insomma, al di là del valore avuto per la storia degli elfi, è chiaro che eliminare un personaggio del genere avrebbe distrutto un ramo importante dell'albero genealogico avviato da Eru Ilùvatar. Andiamo, però, per ordine.



La rivelazione di Galadriel

Per l'intera stagione sembrava che Rings of Power volesse raccontarci che Galadriel si stesse affezionando, se non sviluppando un sentimento ancora più forte, ad Halbrand, per adesso la figura più vicina al rivelarsi Sauron tra tutte quelle che ci hanno illuso nel corso dei primi sette episodi (recuperate qui la nostra recensione de Gli Anelli del Potere 1X07). Stando, invece, alla storia raccontata da Tolkien, come abbiamo anticipato, l'elfa era sposata con Celeborn.

La puntata distribuita su Amazon Prime Video venerdì scorso ha chiarito questo aspetto, finalmente, scatenando però una sorta di rivolta da parte dei fan più estremisti dell'opera dello scrittore inglese. In un momento di estrema sincerità tra Galadriel e Theo, Morfydd Clark si ritrova a confermare di avere un marito e di essere stata sposata, ma rivolgendosi al passato sembra quasi che Celeborn possa essere morto. C'è da considerare che gli elfi vivono per migliaia di anni, come d'altronde dimostra la stessa trilogia de Il Signore degli Anelli, che ci ha permesso di vedere un Elrond invecchiato, ma ancora in vita, o la stessa Galadriel (siete a un clic dal recuperare la storia di Galadriel tra libri e videogiochi). L'attrice ha, però, confermato che il suo personaggio è solo convinto che Celeborn, dato per disperso da diversi anni, sia morto. Una sensazione che non deve essere per forza la realtà dei fatti: d'altronde la percezione che Galadriel ha degli eventi non deve corrispondere a ciò che sta accadendo nella Terra di Mezzo e suo marito potrebbe ancora essere vivo, come d'altronde dev'essere per mantenere quella continuity di cui sopra, che porterà alla nascita di Arwen, futura sposa di Re Elessar.



Chi è Celeborn?

Apriamo, pertanto, questa enorme porta sul personaggio di Celeborn. Mentre di molti elfi conosciamo la loro origine, per tanto tempo il personaggio interpretato da Marton Csokas nella trilogia di Peter Jackson era semplicemente il marito di Galadriel. Poi, grazie alle appendici dell'opera magna di Tolkien, siamo venuti a conoscenza del fatto che al termine della Prima Era si era trasferito nel Lindon insieme a sua moglie, decidendo di non combattere la guerra contro Morgoth. È nella loro nuova terra che - come descritto nei Racconti incompiuti - i due si sposano, precisamente nell'Eregion, dove rimangono fino a quando il loro regno non viene distrutto da Sauron.

Dopo, infatti, Celeborn decide di trasferirsi a Gran Burrone, nel momento in cui Galadriel accetta di tornare a Valinor, dove viene poi raggiunto da sua moglie diversi anni più tardi. È nella Terza Era che si spostano nel Belfalas diventando il Signore e la Dama di Lothlorien. Il primo viaggio verso Valinor di Galadriel è mostrato all'inizio de Gli Anelli del Potere, il che dovrebbe farci desumere che Celeborn era meritevole di essere mostrato sin da subito nell'Eregion, al servizio di Gil-galad.



Questa omissione del personaggio ha sin da subito confuso tutti, ma adesso potrebbe essere arrivata l'occasione per gli showrunner di andare a canonizzare una vicenda che è sempre stata molto tortuosa per gli scritti di Tolkien. Al di là di alcuni personaggi che hanno girato intorno alla storia di Celeborn, a partire da Amroth, inizialmente suo fratello e poi suo figlio, fino alla completa elisione per favorire Celebrian nel ruolo di unica figlia della coppia, la storia d'amore con sua moglie non ha mai trovato libero sfogo.



Il rapporto con Sauron e la Guerra dell'Anello

Celeborn era presente all'Eregion quando Sauron si presentò nei panni di Annatar, signore dei doni, per affiancare Celebrimbor nella forgiatura degli Anelli. Sempre in quegli anni si rifiutò di accedere alle miniere di Moira per seguire la moglie nel viaggio dal Lindon e decise di restare nella sua terra.

Queste sono le vicende che dovrebbero intrecciarsi con quanto sta accadendo nella prima stagione di Rings of Power, arrivando a mostrarci, quasi sicuramente nella seconda stagione, anche la battaglia alla quale prese parte Celeborn insieme a Elrond per difendere l'Eregion, salvo poi fuggire su Imladris, nome Sindarin di Gran Burrone. La conferma sulla condizione di Celeborn è arrivata anche dalle parole di JD Payne, uno degli showrunner, che ha confermato quanto già vi abbiamo espresso poc'anzi: Galadriel dice di non aver mai più visto suo marito, ma non è certa della sua condizione. Lo stesso Payne ha confermato che sarà difficile pensare che i due non si ritroveranno più, quindi è inevitabile che presto avremo modo di vedere la futura Dama di Lothlorien ricongiungersi a suo marito, per poter dare vita alla loro progenie, alla fusione di regni e tutto ciò che li vide protagonisti nella guerra a Sauron, fino all'incontro anche con la Compagnia dell'Anello. Tutto, insomma, rimandato alla seconda stagione, insieme a tante altre rivelazioni, tra cui anche l'identità lo Straniero, molto probabilmente.