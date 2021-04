Apple Tv+: cosa c'è di nuovo ad aprile 2021

Aprile è alle porte e le principali piattaforme di streaming ci stanno già ingolosendo con l'annuncio di tante nuove serie da gustare durante la primavera. Se la vastità della scelta è il punto di forza delle uscite Netflix di aprile, la risposta di Apple Tv+ è come sempre discreta, ma incentrata sulla buona qualità dei prodotti. Verso la fine del prossimo mese la piattaforma di Cupertino ci regalerà infatti una nuova e avvincente serie thriller drama!



The Mosquito Coast (30 aprile)

Dovremo aspettare ancora un po' prima di poter vedere la nuova serie di Apple Tv+, disponibile dal 30 aprile sulla piattaforma e diretta da Rupert Wyatt. Tratta dall'omonimo romanzo scritto da Paul Theroux, The Mosquito Coast racconta le vicende di Allie Fox, un inventore che fugge in Messico assieme alla moglie e ai due figli. Il governo degli Stati Uniti è però sulle loro tracce, fino a dare vita a un gioco di inseguimenti ricco di drama e azione. Il romanzo a cui l'adattatore Neil Cross si è ispirato per creare la serie ha anche una vena biografica, poiché si appoggia in parte su vicende davvero avvenute alla famiglia di Theroux, in particolare a suo nonno.

La serie, composta da sette episodi, vede nel cast Justin Theroux, nipote dello scrittore, Melissa George, Gabriel Bateman e Logan Polish, e si configura come un prequel della storia raccontata nel romanzo. Già in passato infatti le vicende di Allie Fox sono state raccontate in una trasposizione, in questo caso nel film Mosquito Coast, interpretato da Harrison Ford. Dopo una pausa dovuta alla pandemia di Covid-19, The Mosquito Coast è finalmente pronta per essere caricata sulla piattaforma per regalarci azione mozzafiato e un'intensa storia familiare.