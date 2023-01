Apple TV+: drammi e avventure tra le serie di febbraio 2023

Nuovo mese, tante nuove serie tv in arrivo per gli abbonati delle diverse piattaforme streaming. Dagli attesissimi ritorni ai titoli inediti, i cataloghi si sono impegnati al massimo per accontentare i gusti di tutti gli spettatori. Mentre tra le uscite di febbraio 2023 di Netflix sta per tornare You, e il catalogo Amazon Prime Video di febbraio 2023 è pronto ad accogliere le nuove stagioni di Carnival Row e Star Trek: Pikard, gli abbonati Apple TV+ potranno contare su qualità e varietà, grazie a una carrellata di serie che vanno dal genere drama alle docuserie, fino ai colorati prodotti per un pubblico più giovane. Vediamo insieme tutto ciò che la piattaforma ci riserverà per il mese di febbraio, da Dear Edward a Hello Tomorrow!



Dear Edward (3 febbraio)

Il nuovo mese di Apple TV+ si aprirà su un mondo di emozioni, grazie alla serie Dear Edward, in arrivo il 3 febbraio sulla piattaforma. Tratta dal romanzo omonimo di Anna Napolitano e prodotta dai creatori di Parenthood e Friday Night Lights, questa serie drama racconta la storia del giovane Edward Adler (Colin O'Brien), un ragazzino di 12 anni che è rimasto senza famiglia dopo un tragico incidente aereo, del quale è l'unico sopravvissuto. Dal giorno del disastro la sua vita è una lotta costante per elaborare il lutto e dare un senso agli eventi che lo hanno lasciato orfano. Ma non sarà l'unico a farlo: nel suo percorso incontrerà altre persone che hanno vissuto sulla propria pelle lo stesso dolore.

Questa vicinanza creerà connessioni profonde e rapporti di amicizia, di amore e di solidarietà. In mano allo sceneggiatore Jason Katims, i 10 episodi di cui Dear Edward è composto saranno un lungo viaggio attraverso sentimenti intensi e drammi personali, ed emozioneranno gli spettatori scena dopo scena. Nel cast accanto a O'Brien troveremo la candidata all'Emmy Connie Britton (Nashville, Friday Night Lights) e Taylor Schilling (Orange Is the New Black).



Pigna & Pony, seconda stagione (3 febbraio)

Come ogni mese, anche a febbraio Apple Tv+ si dimostra attenta all'intrattenimento e all'educazione dei più piccoli, con una particolare predilezione per tematiche attuali, come la lotta contro gli stereotipi e l'accettazione di sé. Il 3 del mese arriverà sulla piattaforma la seconda stagione di Pigna & Pony, una serie animata prodotta da DreamWorks e tratta dal libro The Princess and the Pony, di Kate Beaton.



Pigna è una ragazzina che desidera diventare una guerriera, ma che è convinta che per farlo sia necessario rispettare determinati criteri. Nel corso delle sue divertenti avventure - nelle quali sarà accompagnata dal fidato compagno Pony - la protagonista incontrerà personaggi e situazioni che le insegneranno che essere una combattente non significa necessariamente seguire determinati stereotipi. È possibile essere una forte guerriera ed essere anche dolce e gentile. Nei nuovi episodi, sceneggiati da Stephanie Kaliner, Pigna rafforzerà questo importante insegnamento, continuando a sovvertire le aspettative sociali e luoghi comuni, in una rappresentazione realistica e attuale che rispetta tutti i tratti che ci rendono unici.



Hello tomorrow! (17 febbraio)

Avete mai desiderato abitare sulla luna? Se la risposta è sì, Hello Tomorrow! è il titolo che fa al caso vostro. Billy Crudup (reduce da The Morning Show, della cui seconda stagione abbiamo parlato nella nostra recensione di The Morning Show 2) è il protagonista di questa serie retrofuturistica, che ci catapulterà in una versione alternativa degli Stati Uniti degli anni ‘50. Quest'epoca non è infatti come la ricordiamo: pur mantenendo un look d'altri tempi, gode di tecnologie all'avanguardia e progetti avveniristici, che supportano l'essere umano nella vita di tutti i giorni.

In questo contesto, Jack (Crudup) è un rappresentante di multiproprietà della Brightside, un uomo estremamente ottimista nei confronti del futuro. Sognatore incrollabile, Jack fa leva sul sogno americano di conquistare lo spazio vendendo appartamenti sulla luna, ma prima o poi l'entusiasmo lascerà il posto alla diffidenza, quando le persone cominceranno a sospettare che la Brightside nasconda dei segreti. Il 17 febbraio, Hello Tomorrow! farà sognare anche gli abbonati di Apple TV+, con una storia fantascientifica originale ed emozionante!



Make or Break, seconda stagione (17 febbraio)

Dallo sci-fi alle docuserie, il 17 febbraio sulla piattaforma della mela approderà la seconda stagione di Make or Break, dedicata all'affascinante mondo del surf. Dopo aver raccontato nella prima stagione le vicende di numerosi campioni di questa disciplina, questa serie desidera proseguire nella celebrazione dei più grandi surfisti del mondo, mentre si trovano ad affrontare il World Surf League Championship Tour.



Questo titolo, prodotto in collaborazione con la stessa League e con il suo CEO, Erik Logan, permetterà agli spettatori di sbirciare dietro le quinte delle competizioni, grazie a interviste e testimonianze inedite, sottolineando l'impegno, il sacrificio e la determinazione degli atleti, ma anche le rivalità e gli ostacoli. Make or Break è un appuntamento imperdibile per gli amanti delle docuserie e dei prodotti motivazionali, nonché per tutti coloro che vogliono cavalcare l'onda al fianco dei più grandi surfisti mai visti!



In viaggio con Eugene Levy (24 febbraio)

Il detto "uscire dalla propria comfort zone" assumerà tutto un altro significato, nella serie In viaggio con Eugene Levy. Prodotto e condotto da quest'ultimo, questo titolo di 8 episodi seguirà le avventure dell'attore comico attraverso il mondo. Pur essendo un "viaggiatore riluttante", poco esperto di escursioni e privo di spirito avventuroso, Levy decide di mettersi in gioco, per allargare i propri orizzonti. Così, zaino in spalla, parte in direzione delle più affascinanti mete al mondo, alloggiando in hotel di lusso o carichi di fascino storico.

Assieme a lui visiteremo le Maldive, la Finlandia, lo Utah, Lisbona, Tokyo e il Costa Rica, tra scenari spettacolari e punti d'interesse. Viaggiatore poco intraprendente, sì, ma anche consapevole dell'importanza di superare i propri limiti e le proprie paure, Levy ci terrà compagnia con la sua verve irresistibile, a partire dal 24 febbraio.



Pretzel e i suoi cuccioli, stagione 2 (24 febbraio)

Lasciamo gli itinerari in giro per il mondo per tornare alle serie per l'infanzia. Il 24 febbraio Apple TV+ accoglierà la seconda stagione di Preztel e i suoi cuccioli, titolo animato approdato sulla piattaforma l'11 febbraio del 2022. Anche in questo caso è la letteratura la fonte d'ispirazione primaria per lo sviluppo di un prodotto divertente, colorato ed educativo, ossia il classico per bambini Pretzel and the Puppies, scritto da Margret e H.A. Rey, noti per aver creato Curioso come George. La produzione è stata inoltre seguita da vicino da Tony Wagner, esperto di istruzione infantile.

Pretzel non è un semplice bassotto, ma il bassotto più lungo del mondo, casalingo, marito e padre affettuoso. Vive a Muttgomery assieme alla moglie Greta - sindaco della città - e i 5 cuccioli. Come nel caso di Pigna e Pony, anche questa serie supera i luoghi comuni sui ruoli di genere, adottando un linguaggio moderno, attuale e inclusivo. In questa stagione, Pretzel, Greta e i figlioletti si impegneranno al massimo per diffondere ad amici e vicini importanti insegnamenti, vivendo le sfide della vita sempre "a zampe alte", con lo scopo di rendere il mondo un posto migliore per tutti. In lingua originale il doppiaggio è affidato a star di successo, tra cui Mark Duplass e Nasim Pedrad, rispettivamente nei panni di Pretzel e Greta.