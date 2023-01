Apple Tv+: a gennaio 2023 in arrivo due serie ad alta tensione e una comedy

L'inizio del 2023 rappresenta per molti appassionati di serie tv un periodo particolarmente propizio. Dopo mesi di hype, anticipazioni e indiscrezioni, tra le uscite di gennaio 2023 di Sky è finalmente in arrivo The Last of Us, attesissimo adattamento dell'omonimo videogame della Naughty Dog, con Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni dei protagonisti Joel ed Ellie. Sebbene questo show non sia l'unica proposta dalle principali piattaforme streaming, è senza dubbio quella che ha raccolto attorno a sé le più alte aspettative da parte dei fan, gamer e non. In questo clima di entusiasmo, Apple TV+ non vuole essere da meno e tenta di rilanciare con tre nuovi titoli previsti per gennaio 2023. Al catalogo si aggiungeranno due nuove stagioni e un titolo inedito, per iniziare il nuovo anno all'insegna di storie appassionanti!



Servant, stagione 4 (13 gennaio)

Il brivido è qualcosa che si costruisce lentamente, un respiro dopo l'altro, una scena alla volta. Questo è ciò che per anni ci ha insegnato M. Night Shyamalan, regista horror-thriller noto per Il Sesto Senso, Unbreakable, Signs e numerosi altri titoli entrati nel cuore degli appassionati dei film di tensione. Tra le sue ultime fatiche - in questo caso come produttore esecutivo e solo in alcuni episodi come regista - figura Servant, serie statunitense creata da Tony Basgallop e sbarcata su Apple Tv+ a fine novembre 2019.

Nei primi episodi i coniugi Doroty (Lauren Ambrose) e Sean Turner (Toby Kebbel) hanno assunto la tata Leanne (Nell Tiger Free) per badare alla bambola reborn usata da Dorothy per superare il lutto del figlio Jericho, morto in un tragico incidente. Dopo l'arrivo della silenziosa e misteriosa Leanne, la vita dei Turner e del fratello di Dorothy, Julian (Rupert Grint), inizia a riempirsi di misteri inspiegabili e inquietanti. Nella nostra recensione di Servant 3 abbiamo raccontato come i Turner sembrino aver allontanato la minaccia del culto e accettato Leanne come parte della famiglia, in una serie di episodi dall'atmosfera perturbante, ma dalla sceneggiatura che purtroppo non regge il confronto con gli esordi.



Il 13 gennaio Servant tornerà con la quarta e ultima stagione, durante la quale gli spettatori riceveranno finalmente qualche risposta sul mistero che aleggia sui protagonisti. Leanne si scontrerà definitivamente con la Chiesa dei Santi Minori, in una resa dei conti finale che metterà in pericolo la propria famiglia e l'intera città, ma che ci farà capire qualcosa di più sulla misteriosa tata.



Thruth Be Told, stagione 3 (20 gennaio)

Il 6 dicembre 2019, Apple Tv+ ha accolto nel proprio catalogo il thriller-drama Truth Be Told, tratto dal romanzo While You Were Sleeping dell'autrice Kathleen Barber. Con Olivia Spencer nei panni della protagonista, Thruth Be Told racconta la vita e il lavoro di Poppy Scoville-Parnell, una podcaster alle prese con un vecchio delitto apparentemente risolto, ma ancora pieno di interrogativi. Vent'anni prima l'omicidio di uno scrittore - anche grazie agli articoli di Poppy - ha portato all'arresto di un ragazzo (Aaron Paul).

Dubbiosa sulla sua reale colpevolezza, Poppy torna a indagare sul delitto. Nella seconda stagione al cast si aggiunge Kate Hudson, nei panni di Micah Keith, imprenditrice di spicco e amica d'infanzia di Poppy, coinvolta in un caso che metterà a repentaglio il rapporto tra le due amiche.



Dopo queste prime due stagioni dalla qualità altalenante, Truth Be Told tornerà sulla piattaforma il 20 gennaio con una nuova indagine da seguire: la scomparsa di alcune ragazze nere, presa sotto gamba dai media. Per scoprire qualcosa di più sulle sparizioni, Poppy indagherà su un sospetto traffico sessuale e troverà un'alleata in Eva (Gabrielle Union), una preside di liceo poco convenzionale che la aiuterà a tenere alta l'attenzione sulla vicenda.

Shrinking (27 gennaio)

Il gennaio di Apple Tv+ non è fatto solo di horror e thriller, ma regalerà agli abbonati anche un po' di divertimento con cui aprire il nuovo anno. Verso la fine del mese uscirà infatti Shrinking, commedia creata da Brett Goldstein, Jason Segel e Bill Lawrence, quest'ultimo già apprezzato come co-creatore dell'apprezzata Ted Lasso.

Sarà lo stesso Jason Segel a recitare nel ruolo del protagonista Jimmy, un terapista in lutto che ha adottato un approccio poco canonico con i propri pazienti. Pur intenzionato ad aiutarli, l'uomo decide di dire a tutti esattamente ciò che pensa, senza lasciarsi frenare dal tatto o dall'etica lavorativa. Malgrado questa scelta controversa, il suo atteggiamento porterà grandi cambiamenti nella vità delle persone, nonché nella propria. La serie sarà composta da 10 episodi e uscirà con i primi due il 27 gennaio. Accanto a Segel vedremo nel cast anche Harrison Ford, Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Lukita Maxwell e Luke Tennie.