Apple Tv+: le interessanti uscite di agosto 2021

C'è chi si sta già preparando alle ferie estive, chi è ancora alle prese con il lavoro e chi non vede l'ora che arrivi il nuovo mese per godersi qualche prodotto seriale fresco di pubblicazione! Le uscite d'agosto di Netflix hanno già anticipato nuovi titoli da non perdere, mentre anche le uscite di Sky e NOW promettono un mese molto interessante. Anche Apple Tv+ ha però in serbo qualcosa di speciale per chi sta cercando qualcosa di nuovo da vedere: una serie inedita e due seconde stagioni imperdibili!



Mr. Corman - Stagione 2 (6 agosto)

Il mese si aprirà con una nuova serie targata Apple, in uscita sulla piattaforma il 6 agosto. Mr. Corman racconta la storia di Josh Corman (Joseph Gordon-Levitt), grande amante della musica che non riesce però a inserirsi concretamente nel mondo musicale. Per vivere lavora come insegnante delle elementari a Los Angeles, nella San Fernando Valley, ma pur amando i propri studenti Josh vive con un forte senso di frustrazione.

La convivenza con il migliore amico - in seguito alla rottura con la propria ragazza - e la carriera avviata in un settore che non lo appassiona davvero lo portano a fare i conti con l'ansia e i timori di non aver combinato nulla di buono nella vita.



Oltre a ricoprire il ruolo del protagonista, Joseph Gordon-Levitt è anche creatore e regista di questa nuova serie in arrivo su Apple Tv+, dove si parlerà di salute mentale, delle ansie e delle insicurezze della vita adulta, dell'amicizia e della frustrante contrapposizione tra aspettative e vita reale. Il tutto con il tone of voice sfaccettato tipico della dramedy.



Truth Be Told - Stagione 2 (20 agosto)

Accanto alle novità, Apple offre questo agosto anche due grandi ritorni. Uno di questi è la seconda stagione della serie drama Truth Be Told, disponibile a partire dal 20 agosto. Uscita per la prima volta il 6 dicembre 2019, Truth Be Told - tratto dal romanzo Are You Sleeping di Kathleen Barber - ci ha catapultati nel mondo di Poppy Parnell (interpretata da una grande Olivia Spencer) una podcaster che si trova a indagare nuovamente su un vecchio caso di cui si è occupata in passato e che ha coinvolto il presunto serial killer Warren Cave (Aaron Paul).

Dopo essere stata rinnovata ufficialmente, Truth Be Told (creata da Nichelle Tramble Spellman) sta per tornare su Apple Tv+ con una nuova stagione. Poppy sarà ancora la protagonista, alle prese con nuovi misteri e con un altro caso da analizzare nel suo podcast. Gli spettatori faranno la conoscenza di un nuovo personaggio, interpretato da Kate Hudson. Nei panni di Micah Keith, la Hudson si rivolgerà alla protagonista (sua amica d'infanzia) per portare un po' di verità in uno scandalo che l'ha improvvisamente coinvolta, catapultando Poppy in un'inchiesta che la metterà in seria difficoltà, man mano che il confine tra professionale e privato si assottiglierà sempre di più.



See - Stagione 2 (27 agosto)

Un'altra seconda stagione sta per arrivare su Apple Tv+, il continuo di un prodotto che ha appassionato molti spettatori all'inaugurazione della piattaforma. Stiamo parlando di See, serie distopica creata da Steven Knight e interpretata da Jason Mamoa. Approdata su Apple Tv+ il 1° novembre 2019 (una delle prime a comparire sulla neonata piattaforma) See catapulta lo spettatore in un futuro post-apocalittico nel quale un virus ha ridotto notevolmente la popolazione mondiale. I sopravvissuti sono però tutti non vedenti, così come i loro discendenti. Ma esistono ancora individui in grado di vedere, considerati eretici e pericolosi per la comunità e per questo bisognosi di protezione, compito che si assume il capo tribù Baba Voss (Mamoa).

La seconda stagione vede di nuovo protagonista Jason Mamoa nei panni di Baba Voss. Il leader dovrà lottare in ogni modo per poter sopravvivere alle difficili e pericolose politiche che sono ormai la norma nel nuovo mondo, tentando al tempo stesso di ritrovare la propria famiglia. A complicare ulteriormente la sua missione sarà l'entrata in scena di un nuovo personaggio - fratello e nemico di Baba Voss - interpretato da Dave Bautista.



In attesa dei nuovi episodi potete rispolverare la trama e gli eventi della serie leggendo la nostra recensione della prima stagione di See!