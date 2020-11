Apple Tv+: le novità di novembre 2020

Dopo un ottobre costellato di ghiotte serie tv, le piattaforme streaming si stanno preparando a regalare agli spettatori un novembre pieno di nuovi titoli. Alcuni di essi sembrano proiettarci già verso il Natale, mentre alcuni mirano solo a tenerci un po' di compagnia in questo inverno sempre più vicino. Come si sta preparando all'arrivo di novembre Apple Tv+?



Dopo aver trovato il proprio cavallo vincente nell'ottimo Ted Lasso - la serie più vista del catalogo streaming di Cupertino -, Apple vuole stavolta concentrarsi su prodotti informativi e sull'animazione per bambini, con due nuove serie tv. Scopriamo insieme le uscite di novembre!



Becoming You: 13 novembre

Siamo spesso abituati a vedere documentari sugli animali o su come molte popolazioni affrontano pregi e difetti degli habitat in cui vivono. La docuserie Becoming You, in arrivo su Apple TV+ il 13 novembre 2020 concentra la propria analisi su un target ristretto di queste popolazioni: i bambini. Diretta da Tom Barbor-Might e narrata da una straordinaria Olivia Colman (in procinto di tornare a novembre su Netflix con la quarta stagione di The Crown), Becoming You è un giro intorno al mondo per studiare da vicino i primi 2000 giorni di vita di più di 100 bambini di etnie e culture diverse.

Questo primo periodo è fondamentale per lo sviluppo dei più piccoli e viene raccontato ponendo una particolare attenzione su come ambienti lontani tra loro possano avere un'influenza differente sulla formazione infantile. Becoming You non parla solo di bambini e della loro crescita, ma coglie anche l'occasione per analizzare da vicino le comunità di cui fanno parte, in una serie documentario dall'importante contenuto informativo!



Doug Unplugs: 13 novembre

Sempre al 13 novembre è fissata la seconda uscita del mese su Apple TV+. Doug Unplugs è un prodotto per bambini che parla di tecnologia in un mondo in cui il digitale fa ormai parte della vita di tutti i giorni. La serie, realizzata con metodi di animazione tridimensionale, è ispirata alla serie di libri Doug Unplugged, scritta da Dan Yaccarino, e racconta la storia del piccolo robot Doug, che decide di intraprendere una vita diversa da quella dei compagni. Curioso di esplorare il mondo e le sue meravigliose sfaccettature, Doug decide infatti di scollegarsi e di esplorare la realtà umana, accompagnato dalla piccola Emma.

Le divertenti avventure di Doug e dell'amica non porteranno solo i piccoli spettatori in un mondo animato pieno di colori e di meraviglie, ma nasconderanno anche un messaggio educativo sempre più importante in questo presente iper-tecnologico. Circondati come siamo da strumentazioni all'avanguardia e dispositivi digitali, è importante anche alzare gli occhi su un mondo ancora meritevole di essere esplorato senza filtri.