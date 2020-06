Apple TV+: le novità da vedere a giugno

L'estate è alle porte e con essa anche numerose serie, tutte da gustare nel corso del mese di giugno! Molte piattaforme sono pronte a sfornare nuove attesissime stagioni e titoli inediti per conquistare gli utenti: in tal senso Apple TV+ ha in serbo per gli spettatori diverse novità. Dopo aver esplorato, recentemente, le migliori serie su Apple TV+ da guardare assolutamente, è arrivato il momento di scoprire i nuovi show che approderanno sulla piattaforma streaming della casa di Cupertino.



29 maggio: Central Park

Tecnicamente dovremmo parlare esclusivamente delle serie in uscita a giugno, ma a tenerci compagnia all'inizio di quest'estate saranno senza dubbio anche gli ultimi titoli caricati a maggio sulla piattaforma. Ecco dunque che segnaliamo anche Central Park, disponibile per la visione a partire dal 29 maggio. Gli spettatori alla ricerca di qualcosa di originale e fuori dagli schemi potranno contare su questo titolo, creato da Loren Bouchard. Central Park è una serie animata di genere sit-com e musical incentrata sulle vicende dei gestori del parco.

OItre a essere una serie diversa dal solito, che unisce la componente comedy a un contenuto musicale, Central Park vanta anche un cast spettacolare, tra cui figurano molti attori precedentemente coinvolti in musical di rilievo. Meritano una menzione particolare Kristen Bell, Tituss Burgess, Josh Gad, Daveed Diggs e Stanley Tucci, impegnati ogni episodio in numerose canzoni scritte da autori di rilievo (Cyndi Lauper, Meghan Trainor, Fiona Apple, Alan Manken e molti altri!). Insomma, questa serie sembra promettere molto bene e ha tutte le carte in regola per tenerci buona compagnia durante il mese di giugno.



2 giugno: Fraggle Rock: Rock On!

Giugno parte alla grande con un programma per bambini proveniente direttamente dal franchise dei Muppet. Fraggle Rock: Rock On! è lo spin-off di una serie andata in onda negli anni Ottanta, ma mai approdata in Italia.

Lo show vedeva protagonisti dei pupazzi, tutti diversi tra loro ma al tempo stesso legati da connessioni sociali importanti. Il 2 giugno 2020 la stessa idea viene riproposta in uno spin-off che intende portare avanti un simile intento educativo e insegnamenti morali altrettanto rilevanti, ma con un tono più moderno.

La serie ha la particolarità di essere stata girata direttamente nelle case degli attori che danno le voci ai personaggi (Karen Prell, John Tartaglia, Donna Kimball, Dave Goelz e Frankie Codero), durante il periodo di quarantena causato dal virus Covid-19. Fraggle Rock: Rock On! è una novità interessante per grandi e piccini, educativa sia dal punto di vista dei messaggi trasmessi che per il riferimento a un periodo storico complesso, nel quale è importante per i bambini mantenere i rapporti sociali e reinventarsi.



5 giugno: Dear...

Su Apple Tv+ non mancheranno anche i titoli di genere documentaristico. Il 5 giugno sbarcherà sulla piattaforma la docuserie "Dear...", ideata e diretta da R. J. Cutler. Ognuna delle dieci puntate di cui la serie è composta tratterà una singola figura che con le sue gesta è riuscita in qualche modo a cambiare il mondo. Si tratta di eroi contemporanei, professionisti del mondo della musica, del cinema, dello spettacolo o della scienza, che hanno dedicato la loro carriera al miglioramento della società nel quale vivevano. Attraverso una serie di lettere scritte a queste figure dai loro ammiratori, possiamo comprendere quanto sia stata forte la loro influenza, diretta o indiretta.

Dear... è la serie da guardare assolutamente a giugno se si desidera godere di un prodotto realizzato in modo eccellente, con un marcato tono motivazionale e con un'impronta storico-sociale importante. Tra i protagonisti della prima stagione (oltre a diverse altre figure importanti) ci sono Spike Lee, Lin-Manuel Miranda, Oprah Winfrey, Jane Goodall e Big Bird di Sesame Street!



Si chiude qui questa rassegna di nuove uscite estive, con i titoli ufficialmente annunciati per giugno. Nel corso del mese potrebbero però esserci altre sorprese su Apple TV+!