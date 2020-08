Apple Tv+: le novità in uscita a settembre 2020

L'estate sta quasi giungendo al termine, ma non smettono di piovere nuove serie tv sulle principali piattaforme streaming. La nostre prime impressioni su Ted Lasso riassumono la penuria delle uscite Apple di agosto, ma il servizio streaming di Cupertino è pronto a deliziarci con un settembre che fa dell'azione e della voglia di esplorare il mondo i propri ingredienti principali. Perché scegliere tra veloci e potenti motociclette e le missioni adrenaliniche di una spia hacker, quando si possono avere entrambe le cose? Vediamo insieme cosa ci riserverà questo settembre su Apple TV+.



Long Way Up, Stagione 1 (18 settembre)

Accendete i motori e salite in sella, perché il 18 settembre Apple Tv + ci regalerà un viaggio indimenticabile, grazie ad un nuovo documentario dedicato alle motociclette e alla scoperta di paesaggi mozzafiato! Negli scorsi mesi la piattaforma ha dimostrato di saper gestire ottimamente la produzione di docuserie di ogni genere, dai racconti biografici agli approfondimenti sportivi, passando per titoli motivazionali davvero godibili. Per gli appassionati di viaggi su due ruote - o per chi desidera staccare la mente dalla vita quotidiana con una bella avventura - arriva su Apple Tv+ Long Way Up, docu-serie nata da un'idea di Ewan McGregor, Charley Boorman, Russ Malkin e David Alexanian. Un resoconto dettagliato e affascinante di un viaggio in moto intrapreso dallo stesso McGregor e dal presentatore e attore Boorman tra settembre e dicembre 2019. Si tratta di un'avventura non del tutto nuova per i due, che in passato hanno affrontato esperienze simili, anch'esse documentate da Long Way Round e Long Way Down, rispettivamente nel 2004 e nel 2007, mentre Boorman da solo ha affrontato altre due simili avventure in Race to Dakar (2006) e in By Any Means (2008).

Long Way Up segue i protagonisti lungo tutto il continente americano, partendo dalla Patagonia e arrivando alla California. Nell'esplorazione del Sud America e degli Stati Uniti Ewan McGregor e Charley Booman sono accompagnati dallo staff che li ha seguiti nei precedenti viaggi, nonché da due meravigliosi destrieri su due ruote: delle potenti Harley Davidson LiveWire adattate per l'occasione all'intento avventuroso. Le due Americhe saranno dunque lo scenario di questa nuova docuserie disponibile dal 18 settembre su Apple Tv+. Gli amanti dei motori e dei viaggi potranno godersi un'impresa epica, comodamente seduti sul proprio divano, mentre gli scettici potranno trovare ispirazione nel nostro approfondimento su Long Way Up).



25 settembre: Tehran

Apple Tv+ assume tinte thriller per donare ai suoi utenti un po' di sana adrenalina! Spionaggio informatico e pericolose missioni sono gli ingredienti principali di Tehran, nuovo titolo in uscita. Il giorno di pubblicazione su Apple Tv+ non è stato ancora confermato, ma alcune fonti indicano il 25 settembre come possibile data. Tehran racconta in otto appassionanti puntate la storia dell'agente Tamar Rabinyan (Niv Sultan), hacker esperta impegnata in una complessa missione: disattivare un reattore nucleare.

Una trama ricca d'azione e un pizzico di romance sono gli elementi che danno vita a un titolo sfaccettato e perfetto per chi ama le emozioni forti in tutte le loro sfumature. Come Netflix, anche Apple Tv+ accoglie nel catalogo serie tv di produzione non americana. L'iraniana Tehran è infatti il primo prodotto pubblicato in lingua non inglese. Accanto a Niv Sultan, nel cast dello show vedremo anche Shaun Toub e Navid Negahban.