Apple TV+: tutte le nuove serie in arrivo a novembre 2022

Anche in casa Apple le anticipazioni non mancano di stupire. Sono infatti previsti alcuni ritorni di fiamma, da The Mosquito Coast all'apprezzatissimo Mythic Quest, e qualche interessante titolo inedito per grandi e piccini. Che Apple TV+ ci stia invitando a una bella maratona seriale in vista della stagione invernale?



The Mosquito Coast, seconda stagione (4 novembre)

Più di un anno fa, il 30 aprile 2021, su Apple Tv+ ha fatto la sua comparsa una serie tv di genere drama, tratta dall'omonimo romanzo best-seller di Paul Theroux: The Mosquito Coast. La storia raccontata dalla prima stagione (recuperate qui la nostra recensione di The Mosquito Coast) ruota attorno al difficile viaggio compiuto dall'inventore Allie Fox (interpretato da Justin Theroux, il nipote dell'autore) per condurre la propria famiglia in America Latina e sfuggire così alla corruzione dilagante nel mondo industriale.

Nella prima stagione, composta da 7 episodi, il viaggio della famiglia Fox viene ostacolato dal Governo degli Stati Uniti, dai sicari e dai cartelli della droga, tutti sulle loro tracce. Il risultato è una fuga rocambolesca e adrenalinica attraverso il Messico. Secondo le anticipazioni, nella seconda stagione - in arrivo il 4 novembre - i Fox proseguiranno la loro fuga all'interno della giungla del Guatemala, alla ricerca di un rifugio presso persone fidate. Il nuovo nascondiglio metterà in difficoltà gli ospiti e darà inizio a un conflitto interno alla famiglia Fox, tra coloro che desiderano rimanere e chi invece crede sia più saggio continuare a scappare.



Slumberkins: amici coccolosi (4 novembre)

Apple TV+ non si lascia mai scappare l'occasione di dedicare una parte del proprio catalogo anche ai più piccoli. Con l'obiettivo di mescolare didattica e intrattenimento, la piattaforma è sempre in grado di dedicare al proprio giovane target prodotti di qualità, simpatici e intelligenti. Slumberkins: amici coccolosi, è uno di questi, in arrivo il 4 novembre. Pensato per l'età prescolare, Slumberkins mescola la tecnica dell'animazione 2D e l'uso dei pupazzi di stoffa, per dare vita a una simpatica serie musical, prodotta dalla nominata agli Emmy Ingrid Michaelson.

Il titolo si ispira all'omonimo brand di prodotti educativi per l'infanzia e ai suoi divertenti personaggi: Bigfoot, Volpe, Yak, Bradico e Unicorno. Nella prima stagione questi simpatici amici sono chiamati a esplorare un mondo complesso e ancora sconosciuto ai più piccoli: quello delle emozioni. Con un cast vocale formato da attori giovanissimi e canzoni originali realizzate dalla stessa Michealson, Slumberkins si aggiunge al già corposo catalogo di Apple Tv+ dedicato ai bambini, alla scoperta delle numerose sfaccettature del mondo e dei rapporti umani.



Mythic Quest, terza stagione (11 novembre)

Il processo di realizzazione di un videogame è davvero affascinante! Per fortuna Apple TV+ ci ha permesso di vederlo più da vicino - donandogli un gradevole tocco comedy - grazie alla serie tv Mythic Quest. Creata da Rob McElhenney, Charlie Day e Megan Ganz, e pubblicata sulla piattaforma il 7 febbraio 2020, Mythic Quest ha raccontato nella sua prima stagione le vicende dei dipendenti di uno studio di produzione di videogame, e ha seguito da vicino l'ideazione, lo sviluppo e gli aggiornamenti del MMORPG Mythic Quest, grande fatica del direttore creativo Ian Grimm (McElhenney).

Se il focus della prima e della seconda stagione è stato il lancio di due diverse espansioni (Raven's Banquet e Titan's Rift), nella terza - in arrivo l'11 novembre - seguiremo le vite e le carriere del team di Mythic Quest, in particolare la collaborazione tra Ian e Poppy (Charlotte Nicdao) all'interno dei neonati GrimPop Studios. Nei nuovi 10 episodi avremo modo di immergerci ancora di più nel complesso mondo delle produzioni videoludiche, fatto di luci e di ombre, di ambizioni e ostacoli e di forti ideali che si scontrano contro il capitalismo.



Circuit Breakers (11 novembre)

In questo autunno seriale non mancano anche le produzioni sci-fi. Una di queste è Circuit Breakers, ambientata in un futuro non troppo lontano e capace di mescolare la fantascienza alle sfide attuali della preadolescenza. In quanto titolo antologico, Circuit Breakers racconta sette diverse storie, nelle quali alcuni giovani studenti delle medie affrontano la crescita a modo loro, mentre si trovano ad assistere a eventi misteriosi e a scontrarsi con la propria stessa curiosità.

Il genere di appartenenza darà dunque solo un tocco di colore a vicende nelle quali anche i giovani spettatori di quest'epoca possono riconoscersi e dalle quali possono trarre una lezione. Ideata da Melody Fox, la serie mette gli spettatori nelle condizioni di identificarsi con i giovani protagonisti e di dare una risposta al dilemma "cosa farei se mi trovassi nella stessa situazione?", mirando così a un coinvolgimento sia emotivo che intellettivo.



Echo 3 (23 novembre)

Il 23 novembre la rassegna delle nuove serie in arrivo su Apple Tv+ si conclude con Echo 3, un action thriller prodotto, scritto e diretto da Mark Boal (The Hurt Locker e Zero Dark Thrity). Durante un conflitto bellico segreto, si perdono le tracce della scienziata Amber Chesborough (Jessica Ann Collins), rapita tra Colombia e Venezuela.

A indagare per capire cosa le sia successo sono il fratello Bambi (Luke Evans) e marito Prince (Michiel Huisman), con entrambi alle spalle una lunga esperienza militare. I due si gettano così in un'impresa complessa e pericolosa, nel tentativo di trovare la donna e portarla in salvo, lottando prima di tutto contro il tempo, ma anche con i propri drammi personali.