Apple Tv+: tutte le nuove serie di settembre 2021, arriva Fondazione

Il prossimo mese si sta già rivelando propizio per le serie tv, considerando le interessanti uscite di settembre di Netflix, tra le quali spiccano le nuove stagioni de La Casa di Carta, di Sex Education e di Lucifer. Ma anche il pubblico di Apple Tv+ potrà rivedere qualche titolo già apprezzato in passato. Stanno infatti per essere caricate sulla piattaforma due nuove stagioni, mentre gli utenti - soprattutto gli amanti della fantascienza - potranno gustarsi un nuovo titolo sci-fi in arrivo verso la fine del mese. Quali sorprese ci riserverà Apple TV+? Scopriamolo insieme!



The Morning Show, stagione 2 (17 settembre)

Dopo una prima stagione capace di riscuotere un discreto successo grazie a buone idee e a un cast di tutto rispetto, sta per tornare su Apple Tv+ The Morning Show, la serie tv uscita nel 2019 e ispirata al libro di Brian Stelter, Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV. I nuovi episodi andranno in onda a partire dal 17 settembre, dopo un ritardo causato dalla sospensione delle riprese durante la pandemia. L'emergenza sanitaria non è però solo la responsabile del ritardo avvenuto nelle riprese, ma diventerà un elemento importante della seconda stagione. Secondo alcune indiscrezioni infatti alcuni episodi sono stati riscritti e adattati per includere nelle vite dei protagonisti le recenti vicende che hanno coinvolto tutto il mondo.



Nella prima stagione il co-conduttore del The Morning Show, Mitch Kessler (Steve Carell) è stato licenziato per alcuni comportanti sessuali poco corretti, e sostituito da una nuova professionista. Potete rinfrescarvi la memoria leggendo la nostra recensione della prima stagione di The Morning Show, prima di affrontare la visione dei nuovi episodi, annunciati dal teaser trailer. La trama parlerà molto della pandemia, delle sue conseguenze e del loro impatto sulla società, nonché delle tematiche già affrontate nella prima stagione, tra scandali e complesse dinamiche di potere sul luogo di lavoro. Secondo quanto riportato dalla showrunner Kerry Ehrin, non verranno però sfiorati argomenti politici che riguardano l'attualità americana.



Jennifer Aniston e Reese Witherspoon torneranno sia come interpreti sia come produttrici esecutive, al fianco di Carrell, Mark Duplass, Billy Crudup e molti altri attori già visti nella prima stagione.

Doug il robot curioso, stagione 2 (17 settembre)

Accanto a The Morning Show, il 17 settembre uscirà sulla piattaforma anche la seconda stagione della serie d'animazione per bambini Doug il robot curioso. Realizzato in CGI e indirizzato a un pubblico di giovanissimi, Doug il robot curioso ha affrontato una tematica sempre attuale, quella del rapporto tra i giovani utenti e le tecnologie. A differenza di altri piccoli robot come lui, Doug non vuole passare la vita a scaricare e immagazzinare dati, ma preferisce disconnettersi e vivere il mondo in modo diverso, esplorando, scoprendo la realtà intorno a lui e chiacchierando con la sua amica umana Emma.



Nuove avventure attenderanno lui e la bambina nella seconda stagione, in cui i due amici scopriranno nuove meraviglie che solo la disconnessione può offrire. In un mondo sempre più governato dalla digitalizzazione - spesso utile ai più giovani, ma talvolta limitante - Doug il robot curioso insegna ai bambini a non chiudersi solo nel mondo tecnologico, ma a vivere al cento per cento tutte le sfumature della realtà, a interagire con gli amici e ad affrontare qualche piccola avventura all'aria aperta!

Fondazione, stagione 1 (24 settembre)

Settembre non sarà però solamente il mese dei grandi ritorni, ma permetterà agli utenti di gustare una nuova serie di stampo sci-fi. Si tratta di Fondazione, in uscita il 24 settembre. La serie prende ispirazione dal cosiddetto Ciclo delle Fondazioni, serie di romanzi scritti dal re della fantascienza Isaac Asimov, presumibilmente dalla trilogia degli anni ‘50.



Fondazione, prodotta e scritta da David S. Goyar, racconta la storia del Dr. Hari Seldon (interpretato da un grande Jared Harris), che tramite una serie di indagini matematiche prevede la caduta dell'Impero Galattico. Per evitare le conseguenze del disastro, Seldon (assieme a un gruppo di compagni) è intenzionato a completare la realizzazione dell'Enciclopedia Galattica, opera nella quale verrà raccolto tutto il sapere umano utile a salvare l'Impero dall'anarchia che seguirà la sua caduta.



Accanto a Harris nel cast di Fondazione vedremo anche Lee Pace, Leah Harvey, Lou Llobell, Alfred Enoch e Laura Birn. La serie sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 24 settembre con i primi due episodi, pronta a incantare gli appassionati di Asimov e dei prodotti fantascientifici con avventure intergalattiche. Le seguenti puntate saranno caricate invece ogni venerdì, per un totale di 10 episodi.