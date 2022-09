Apple Tv+: tra le nuove serie di settembre 2022 torna Central Park

Settembre è tempo di conclusioni e di grandi inizi. Le ferie finiscono, il caldo comincia leggermente a scemare (e meno male, potremmo dire tutti quanti) e il lavoro riprende il proprio ritmo regolare. C'è però una cosa che non cambia mai: le produzioni seriali delle principali piattaforme continuano, con titoli inediti o nuove stagioni. Le uscite Netflix di settembre 2022 ci regaleranno Cobra Kai 5 (qui potete recuperare la recensione di Cobra Kai 4) e - a distanza di più di due anni - SKAM Italia 5 (potete già leggere la nostra recensione di Skam Italia 5). Apple TV+ ha deciso invece di iniziare settembre arricchendo il proprio catalogo con due titoli inediti e con una nuova stagione, affrontando il mese con più cautela. Pochi i contenuti, ma sempre alta la qualità, per una piattaforma che in questi anni ha dimostrato di avere tanto da offrire! Per affrontare settembre con il piede giusto, non perdetevi inoltre le anticipazioni delle nuove serie Disney+ di settembre 2022!



La vita secondo Ella, 2 settembre

Il mese di settembre si apre su Apple TV+ con una storia di coraggio e di vitalità. Nella nuova serie La vita secondo Ella la piccola protagonista (interpretata da Lily Brooks O'Briant) è stanca di avere paura di tutto, ora che una difficile condizione medica le ha fatto comprendere il valore della vita e delle esperienze di valore. Il rientro a scuola non è facile, anche per via della preoccupazione dei genitori, ma la ragazza è determinata a godersi la vita appieno, senza lasciarsi frenare dalle insicurezze che tutti (soprattutto durante un'età delicata come l'adolescenza e la preadolescenza) vivono almeno una volta nella vita. Assieme ai migliori amici, Ella è intenzionata ad affrontare le proprie giornate con coraggio e a guardare i propri vecchi timori con una prospettiva del tutto nuova, riportando in primo piano le cose davvero importanti e ridimensionando il superfluo.

Creata e sceneggiata da Jeff Hodsen e Tim Pollock, la serie non è solamente una celebrazione dell'entusiasmo giovanile e della determinazione, ma mira anche ad affrontare assieme ai più piccoli un tema delicato, come quello della malattia, semplificandolo in una narrativa giocosa e dinamica del tutto adatta al target. Nel cast, al fianco della O'Briant, ci saranno i giovani Artyon Celestine (già visto in Claws), Vanessa Carrasco (L'unica) e Aidan Wallace (You), mentre tra gli adulti potremmo vedere Kevin Rahm (Mad Men) e Mary Faber (Parks and Recreation), nei panni dei genitori di Ella.



Gutsy, storie di coraggio, 9 settembre

Su Apple Tv+ passiamo da una storia di coraggio dedicata alla preadolescenza a una dedicata a vicende di donne straordinarie. Il 9 settembre saranno niente meno che Hillary Clinton e la figlia Chelsea ad accompagnarci in un viaggio incredibile, alla scoperta di alcune personalità che si sono distinte per determinazione e caparbietà, in situazioni tutt'altro che facili. Gutsy, storie di coraggio, è una docuserie in otto episodi ispirata al libro scritto da Hillary e Chelsea - The Book of Gutsy Women - divenuto bestseller del New York Times. In ogni puntata verranno celebrate donne che in un settore o nell'altro - sono divenute esempi positivi per molti, comprese le stesse Clinton.

Dall'arte, all'attivismo, dalla politica alla scienza, il viaggio delle protagoniste metterà lo spettatore di fronte a meravigliose storie di coraggio, capaci di stupire, ma anche di ispirare e di sottolineare tutte le potenzialità dell'essere umano. Quando alla base di un progetto ci sono ambizione, forza di volontà e capacità di rialzarsi anche di fronte alle delusioni, niente sembra essere impossibile, e mamma e figlia Clinton - loro stesse con due vite segnate dall'attività politica - lo scopriranno in un'avventura che rafforzerà il loro legame familiare. Nella prima stagione della docuserie, conosceremo più da vicino l'attivista Glennon Doyle, la scienziata Jane Goodall, l'attrice Mariska Hargitay, le attrici Goldie Hawn e la figlia Kate Hudson, l'imprenditrice e modella Kim Kardashian, la rapper Megan Thee Stallion, le comiche Amber Ruffin, Amy Schumer e Wanda Skyes, l'autrice e giornalista Gloria Steinem, la drag queen Symone , la sportiva Abby Wambach, la creator Natalie Wynn e molte altre donne.



Central Park (stagione 3), 9 settembre

È vero, le vacanze sono finite e l'estate sta per volgere al termine, ma c'è chi ha ancora voglia di un po' di energia e di musica per non abbandonare troppo presto l'aria di ferie. Apple TV+ ha in serbo il prodotto perfetto, la terza stagione di Central Park, serie animata di genere sitcom andata in onda per la prima volta nel 2020. Pensata come un musical e interpretata da nomi di notevole calibro (sia a livello attoriale che vocale), questo show - creato da Loren Bouchard e nominato agli Emmy - racconta una storia corale, ed esplora le vite di personaggi che gravitano attorno al famoso Central Park di New York. Nelle prime due stagioni i protagonisti si sono trovati a fare i conti con i tentativi di acquisto del parco da parte di Bitsy Brandenham (Stanley Tucci), che desidera farne una zona per ristoranti e centri commerciali.

Nei nuovi episodi, Bitsy è ben intenzionato a non fermarsi in questo suo progetto, mentre Owen Tillerman (Leslie Odom Jr.), il responsabile del parco, fa di tutto per ostacolarlo, promuovendo le proprie proteste grazie a una campagna di sensibilizzazione. Accanto a loro non mancheranno le vicende di parenti e amici, coinvolti nel conflitto tra i due e impegnati in grandi e piccoli progetti personali. Simpatico e colorato, Central Park tornerà su Apple TV+ il 9 settembre con il fantastico cast che lo ha reso grande in questi anni: oltre ai sopracitati Stanley Tucci e Leslie Odom Jr., vedremo tornare anche Kathryn Hahn nei panni di Paige, la moglie di Owen, ed Emmy Raver-Lampman e Tituss Burgess, che interpretano rispettivamente i loro figli, Molly e Cole. La terza stagione di Central Park segnerà inoltre un atteso ritorno, quello di Kristen Bell (già vista nella prima stagione) nei panni della sorella di Paige, Abby.