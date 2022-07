Apple Tv+: tra le serie in arrivo ad agosto 2022 c'è See

Serie tv sci-fi, prodotti per bambini, medical drama. In vista del mese di agosto Apple Tv+ ha portato avanti a testa alta la strada dell'intrattenimento con alcuni interessanti titoli. Se tra le uscite di agosto 2022 di Disney+ tra i prodotti più attesi spicca soprattutto She-Hulk, e tra le nuove serie di Sky e NOW di agosto 2022 sta ingolosendo il pubblico l'attesissimo House of the Dragon, sulla piattaforma della mela il titolo che più sta facendo sognare gli utenti è la terza e ultima stagione di See, con un Jason Momoa più carico che mai! Pronti per scoprire come trascorreremo l'ultimo mese dell'estate?



Five Days at Memorial, 12 agosto

Nell'agosto del 2005 l'uragano Katrina ha colpito gli Stati Uniti, lasciando dietro di sé una scia di morti, dispersi e feriti, nonché traumi che i sopravvissuti faticano tutt'ora a superare. Considerato uno degli uragani più devastanti della storia, Katrina ha unito moltissime persone in un destino comune, raccontato in una nuova miniserie di genere medical drama, in arrivo il 12 agosto: Five Day at Memorial. Tratto dal reportage del 2013 - Five Days at Memorial: Life and Death in a Storm-Ravaged Hospital, scritto dalla giornalista Sheri Fink - la serie è incentrata sul lavoro di medici e infermieri all'interno dell'ospedale di New Orleans durante la catastrofe che ha colpito la città, tra drammi umani e difficoltà nella gestione delle emergenze.

Con un cast capitanato da Vera Farmiga, nei panni della Dottoressa Anna Pou, questo prodotto targato Apple mette in scena alcune controversie che hanno coinvolto l'ospedale e le scelte difficili che il personale ha dovuto compiere per stabilire chi salvare tra i numerosissimi ospiti della struttura, eventi che hanno posto quest'ultima al centro di un'inchiesta. Per non dimenticare la tragedia del 2005, questa nuova serie scritta e diretta da John Ridley and Carlton Cuse sembra già promettere intense emozioni.



Le avventure di Snoopy (nuovi episodi), 12 agosto

Dopo aver conquistato diverse generazioni a partire dagli anni ‘50, il famosissimo cagnolino Snoopy e i suoi amici Peanuts sembrano aver preso stabilmente dimora su Apple Tv+ con una serie di show pensati per gli spettatori più giovani. Il 12 agosto stanno per essere caricati sulla piattaforma i nuovi episodi de Le avventure di Snoopy.

Nato dallo humour e dalla matita di Charles M. Schulz, Snoopy non è mai passato di moda e lo dimostrano le sue nuove attesissime avventure. Negli episodi precedenti della serie, il cagnolino non ha mai perso occasione per fare nuove esperienze con gli amici di sempre, tra cui Charlie Brown e l'uccellino Woodstock, raccontando avventure, missioni, incontri e situazioni divertenti. Ma il mondo là fuori è ancora pieno di straordinarie scoperte da fare e novità tutte da scoprire attraverso le nuove puntate di questo show senza tempo.



Le ragazze del surf, 19 agosto

Agosto prosegue il proprio programma seriale offrendo agli utenti di Apple Tv+ un altro prodotto per bambini e ragazzi: Le ragazze del surf, in arrivo sulla piattaforma il 19 agosto 2022. Lo show - tratto dalla serie di graphic novel Surfside Girls, di Kim Dwinell, e scritto da May Chan - mescola avventura e mistero, e segue le avventure soprannaturali di Jade e Sam, due amiche per la pelle.

Durante un pomeriggio di surf le due si imbattono in un'antica moneta, che le conduce in una grotta abitata dal fantasma di un giovane pirata. Da quel momento Jade e Sam si impegnano nella risoluzione di un mistero complesso, per impedire a un'antica minaccia di risorgere. Navi pirata, tesori, maledizioni: Le ragazze del surf non ci risparmierà gli elementi classici delle avventure per ragazzi, con un tocco moderno che la renderà piacevolmente fruibile anche per le nuove generazioni. La serie sarà composta da 10 episodi e nei panni delle protagoniste vedremo le giovani attrici Miya Cech (che vestirà i panni di Jade) e YaYa Gosselin (in quelli di Sam).



See, Stagione 3, 26 ottobre

Gli appassionati di serie tv lo hanno imparato presto: ogni storia prima o poi volge al termine. È il caso di See, che sta per chiudere i battenti con la sua terza e ultima stagione. Dopo un esordio nel 2019 mediamente ben accolto da critica e pubblico, questo prodotto targato Apple Tv+, ideato da Steven Knight e interpretato da Jason Momoa, sta per dare addio agli spettatori con gli ultimi episodi, in arrivo sulla piattaforma il 26 agosto, un totale di 8 puntate.

La trama racconta di una Terra post-apocalittica, colpita da un terribile virus che ne ha decimato la popolazione e che ha lasciato senza vista i pochi sopravvissuti. L'epidemia ha intaccato anche il loro corredo genetico, facendo sì che anche i nuovi nati fossero ciechi. La capacità di vedere viene considerata come un'eresia punibile con la morte. La serie segue le vicende del capo tribù Baba Voss (Momoa) e della sua lotta per salvare i figli adottivi, nati vedenti. Nella seconda stagione, Baba Voss si scontra contro il fratello e rivale Edo Voss (Dave Bautista), sconfiggendolo.



Un anno dopo, l'uomo decide di isolarsi e vivere lontano dalla propria famiglia, fino a che una nuova minaccia non lo porta a tornare dalla moglie, dai figli e dalla tribù: una terribile arma esplosiva potrebbe porre fine al mondo in cui lui e i pochi sopravvissuti all'epidemia vivono. In vista degli ultimi episodi di questa serie sci-fi distopica, produttori e showrunner hanno promesso al pubblico azione, dramma e adrenalina, per concludere in bellezza uno show che ci ha tenuti incollati allo schermo per tre intere stagioni. Non resta che attendere il 26 agosto per scoprire se le aspettative verranno rispettate, ma nel frattempo potete rinfrescarvi la memoria leggendo la nostra recensione di See e la recensione di See 2!