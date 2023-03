Apple TV+: le serie in arrivo ad aprile 2023: torna Schmigadoon!

Con l'arrivo della primavera le giornate si allungano e i pomeriggi di sole si fanno più piacevoli. Tra un'uscita all'aperto e l'altra cambia però poco per gli appassionati di serie tv, che riusciranno a ritagliarsi un po' di tempo per portare avanti lunghe maratone dei loro prodotti preferiti. Se tra le uscite Netflix di aprile 2023 spicca la seconda stagione di Sweet Tooth, in arrivo il 27 aprile (in attesa di quel momento, potete leggere qui la nostra recensione di Sweet Tooth!), Apple TV+ intende rilanciare invece con la varietà che contraddistingue la piattaforma e dei titoli pronti a conquistare gli amanti di diversi generi! Dal musical di Schmigadoon! al drama L'ultima cosa che mi ha detto, senza trascura l'immancabile attenzione per i bambini con show cuciti su misura per loro, come Jane. Per un mese ricco di prodotti per tutte le età!



Schmigadoon! (stagione 2), 5 aprile

Non sono molti i servizi streaming che possono vantare una serie tv di genere musicale nel proprio catalogo. Per fortuna gli appassionati di musical possono contare su Apple TV+. Nel 2021 la piattaforma di Cupertino ha accolto nella propria offerta Schmigadoon!, una commedia creata da Cinco Paul e da Ken Daurio, che si ispira - ovviamente prendendosi molte libertà creative - al musical Brigadoon, degli anni ‘40. La prima stagione racconta la storia di Josh (Keegan-Michael Key) e Melissa (Cecily Strong), in preda a una crisi di coppia che entrambi vorrebbero superare. Per farlo, i due intraprendono un viaggio che li porta (tra un litigio e l'altro) fino alla cittadina di Schmigadoon. Fin da subito la località sembra avere qualcosa di strano, poiché tutti si comportano come se si trovassero all'interno di un musical di Broadway. Malgrado i tentativi però, Josh e Melissa non riescono a uscirne e capiscono che questo limite è dovuto proprio ai muri che hanno innalzato nella loro relazione.

Come abbiamo sottolineato nella recensione di Schmigadoon!, questa serie divertente e canterina ha portato un po' di musica nelle case degli abbonati, riuscendo nel 2022 a ottenere il rinnovo per una seconda stagione. I nuovi episodi sbarcheranno su Apple TV+ il 5 aprile, chiarendo le domande lasciate dal season finale. I nostri protagonisti sono riusciti davvero a lasciare Schmigadoon per tornare finalmente a casa? Non proprio: una volta ritrovato l'amore e la serenità di coppia, Josh e Melissa attraversano il ponte che li dovrebbe riportare a New York, ma i due vengono catapultati in un'altra città, quella di Schmicago, ispirata ai musical degli anni ‘60 e ‘70, con dei riferimenti ai più amati spettacoli di quegli anni, come Chicago, Hair, Sweeney Todd e molti altri. Che ci sia ancora molto da imparare da questa nuova avventura?



Boom! Boom! The World vs. Boris Becker, 7 aprile

Dal drama al thriller, dai prodotti educativi alle docuserie naturalistiche. Di mese in mese, Apple TV+ non si lascia mancare nulla, accogliendo nel proprio catalogo anche titoli dedicati allo sport. Il 7 aprile è in arrivo Boom! Boom! The World vs. Boris Becker, una docuserie scritta e diretta da Alex Gibney (vincitore del premio Oscar per il documentario Taxi to the Dark Side) e dedicata all'ex campione del Tennis Boris Becker.

Esplorando la nascita e l'ascesa del suo mito - dalla vittoria ai campionati di Wimbledon all'età di soli 17 anni, fino ai Grand Slam e alla medaglia olimpica e al ritiro nel 1999 - questa serie è il frutto di interviste esclusive a Becker, a familiari e amici, nonché a numerose star del tennis che lo hanno conosciuto da vicino, come John McEnroe, Bjorn Borg, Novak Djokovic, Mats Wilander and Michael Stich, per scoprire qualcosa di più non solo sul Becker atleta, ma sull'uomo, in tutte le sue sfaccettature e contraddizioni. Gibney e il team di produzione hanno vissuto per più di 3 anni a stretto contatto con l'ex tennista, fino alla condanna dello stesso nell'aprile 2022 per non aver consegnato dei beni atti a ripagare un corposo debito. Sport dunque, ma soprattutto la storia personale di un uomo che - tra alti e bassi, sfide e vittorie - ha scritto la storia del tennis.



L'ultima cosa che mi ha detto, 14 aprile

L'ultima cosa che mi ha detto, in arrivo anch'essa il 14 di aprile, riporta sullo schermo Jennifer Garner, sia come interprete sia come produttrice esecutiva. Ispirata al romanzo The Last Thing He Told Me, di Laura Dave (che si è occupata anche dell'adattamento), questa serie drammatica racconta le vicende di Hannah, una donna alla ricerca di informazioni sulla scomparsa del marito Owen (Nikolaj Coster-Waldau).

Mentre è impegnata in questa missione personale, instaura un rapporto con la sedicenne Bailey (Angourie Rice), la figlia avuta dall'uomo nel primo matrimonio. Questa serie di 7 episodi, è prodotta dalla casa di produzione Hello Sunshine di Reese Witherspoon, che ha già lavorato a My Kind of Country, Surface e The Morning Show (potete leggere qui la recensione della seconda stagione).



Jane, 14 aprile

Ogni mese Apple TV+ è solita offrire ai propri utenti almeno una serie educativa per bambini o adolescenti, portando un po' di informazione - e spesso anche sensibilizzazione - sulla piattaforma. Il 14 aprile questa offerta sarà incarnata da Jane, una serie per famiglie in parte live action, in parte in CGI, creata da JJ Johnson e liberamente ispirata alla dottoressa Jane Goodall e al suo importante lavoro come studiosa e ambientalista. Il titolo racconta la storia di Jane Garcia (interpretata da una giovanissima Ava Louise Murchison), una bimba di 9 anni che ha come sogno quello di salvare gli animali a rischio di estinzione, ispirandosi al suo grande idolo, Jane Goodall.

Assieme agli amici David (Mason Blomberg) e Greybeard, un simpatico scimpanzé, Jane userà la sua sfrenata immaginazione per compiere un viaggio intorno al mondo e scoprire le specie più affascinanti del Pianeta, ma anche quelle più in pericolo. Solo con la conoscenza di ciò che ci circonda e del nostro impatto sull'ambiente, infatti, si può trovare un punto di partenza per dare un aiuto concreto. Con un linguaggio semplice e un alto livello di intrattenimento, Jane avvicinerà i piccoli spettatori (ma anche quelli più grandi), al fantastico mondo degli animali, sensibilizzandoli sulla necessità di rispettare loro e il loro habitat, in collaborazione con il Jane Goodall Institute.