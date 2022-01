Apple Tv+: le serie in arrivo a febbrario 2022

Con l'annuncio delle serie tv in uscita su Netflix a febbraio 2022, i telespettatori sono già pronti a un nuovo mese di visioni emozionanti. Tra Vikings: Valhalla, la nuova stagione di Disincanto (se sei curioso, leggi la nostra recensione di Disincanto!) e l'attesissima serie animata tratta dal platform Cuphead, Netflix ha catalizzato gran parte dell'attenzione. Anche stavolta Apple Tv+ si aggiunge al coro un po' timidamente, regalandoci due soli titoli, che sembrano però promettere storie appassionanti e la qualità che contraddistingue la piattaforma della mela.



Titolo dopo titolo il catalogo di Apple Tv+ si sta facendo sempre più corposo, conquistando gli interessi di utenti grandi e piccini con serie tv, film e documentari di ogni genere. Lo scorso mese abbiamo avuto modo di esprimere, tra l'altro, le nostre prime impressioni su Servant 3. Dopo un gennaio piuttosto corposo, il mese di febbraio su Apple Tv+ sarà meno ricco di titoli freschi, ma regalerà al pubblico due serie inedite che già sembrano avere tutte le carte in regola per stuzzicare l'interesse degli amanti del genere thriller!



Suspicion (4 febbraio)

Un rapimento, quattro persone coinvolte, un mistero difficile da sciogliere. Il nuovo mese si apre con il botto, grazie all'uscita di un thriller adrenalinico, che vede nel cast l'attrice Uma Thurman. Sembra ormai sempre più assodata la tendenza di coinvolgere nelle produzioni seriali i grandi protagonisti del cinema e Suspiscion ha già attirato l'attenzione grazie alla presenza della Thurman tra i personaggi principali. A stuzzicare l'interesse è però anche la trama di questa nuova produzione, degna delle migliori narrazioni crime.

In un hotel di New York il figlio di una donna d'affari statunitense (Uma Thurman) viene rapito. Poiché nella stessa struttura quella notte alloggiavano quattro cittadini britannici, si inizia a sospettare del loro coinvolgimento nella faccenda. Per loro inizia una corsa contro il tempo - e contro le forze dell'ordine - per provare la estraneità ai fatti.



Suspiscion, prodotta e scritta da Rob Williams, è l'adattamento inglese della israeliana False Flag, già molto apprezzata in patria. Nel cast possiamo anche trovare Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Georgina Campbell (Black Mirror), Noah Emmerich, Elizabeth Henstridge, Elyes Gabel, Tom Rhys-Harries e Angel Coulby. Il 4 febbraio verranno caricati su Apple Tv+ i primi due episodi, mentre il resto delle puntate verranno pubblicate ogni venerdì.



Scissione (18 febbraio)

Adam Scott è il protagonista di Scissione, la nuova serie thriller-drama in arrivo su Apple Tv+ il 18 febbraio. Da un'idea di Dan Erickson, Scissione racconta la storia di Mark Scout (Scott), un impiegato della Lumon Industries, società impegnata in un esperimento rivoluzionario che consiste nella separazione dei ricordi personali di un individuo da quelli strettamente lavorativi.

Questo progetto innovativo e sperimentale, garantisce una perfetta distinzione tra contesto professionale e vita privata, in modo che gli eventi personali non interferiscano mai con le proprie performance, ma ha dei risvolti controversi che emergono quando Mark si trova invischiato in un mistero. Al fianco di Scott nei nove episodi che compongono questa prima stagione, vedremo anche Patricia Arquette, Christopher Walken e John Turturro, mentre nei panni di produttore e regista troviamo Ben Stiller.