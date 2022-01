Apple TV+: tutte le serie in arrivo a Gennaio 2022

È proprio il caso di dirlo: anno nuovo catalogo nuovo! Dopo un dicembre sottotono, Apple TV+ ha deciso di farci trovare sotto l'albero qualche nuovo titolo per il mese di gennaio, tra serie tv inedite, rinnovi e prodotti per i più piccoli. Pare che ci aspetti dunque un nuovo anno all'insegna del divertimento e dell'intrattenimento! Non perdetevi inoltre le nuove serie tv in arrivo a gennaio su Netflix e le serie TV Disney+ di genna!



SuperSorda! (7 gennaio)

Il mese si apre subito con un prodotto educativo per l'infanzia. SuperSorda! arriva su Apple TV+ il 7 gennaio del nuovo anno, per raccontare ai più piccoli la storia di Cece, una coniglietta non udente. Nella vita di tutti i giorni Cece si trova ad affrontare i normali problemi di una ragazzina della sua età, tra il tentativo di adattarsi e quello di fare nuove amicizie. Nel suo caso però, una difficoltà aggiuntiva è rappresentata dalla sua condizione, che talvolta la coglie impreparata nell'affrontare il mondo.

SuperSorda! è un prodotto coinvolgente e istruttivo, tratto dalla bellissima storia autobiografica scritta da Cece Bell. Attraverso questa serie animata i bambini possono imparare con facilità ad accettare le diversità degli altri e le proprie, grazie a una narrazione delicata e a un protagonista eccezionale. Nell'affrontare dubbi e insicurezze, infatti, Cece si appoggia al proprio alter ego, una supereroina che lei chiama simpaticamente SuperSorda!



Servant, Stagione 3 (21 gennaio)

Il genio dell'horror M. Night Shyamalan, ci ha regalato negli scorsi anni due interessanti stagioni dell'inquietante serie Servant, incentrata sulle vicende dei coniugi Dorothy e Sean Turner (Lauren Ambrose e Toby Kebbel). Dopo la tragica perdita del figlio Jericho, i Turner, hanno faticato molto per tirare avanti con la propria vita, per questo si sono affidati a una bambola reborn per superare il lutto e all'aiuto della giovane e silenziosa bambinaia Leanne Grayson (Nell Tiger Free).



Quando però al posto della bambola la coppia si è trovata di fronte a un bambino in carne e ossa, le cose in casa si sono fatte sempre più strane, mentre attorno alla figura di Leanne e alla sua famiglia hanno iniziato a emergere segreti sempre più inquietanti.

Dopo aver dato vita a due stagioni equilibrate per quanto riguarda la qualità del prodotto e la tensione narrativa, Shyamalan torna a mettere la propria firma su una nuova season, nella quale Leanne, i Turner e Julian - il fratello di Dorothy - dovranno fare i conti con altri membri della setta a cui Leanne appartiene, arrabbiati per via dell'allontanamento della ragazza.



Già ufficialmente rinnovata per una quarta stagione, The Servant donerà agli spettatori qualche brivido dopo le feste, grazie a una storia imprevedibile a angosciante. Per prepararvi all'arrivo dei nuovi episodi, potete recuperare la recensione di Servant e la recensione di Servant 2!



Fraggle Rock - Ritorno alla Grotta (21 gennaio)

La piattaforma della mela ha in serbo altri titoli per gli spettatori più giovani, come la nuova serie dedicata a Fraggle Rock, intitolata Ritorno alla Grotta. Nata dalla fantasia di Jim Henson, Fraggle Rock è andata in onda dal 1983 al 1987 e ha raccontato le simpatiche avventure dei Fraggles, personaggi Muppet che vivono all'interno di grotte.

In questo titolo inedito - per cui sono previsti 13 episodi - Gobo, Red, Mokey, Wembley e Boober intraprenderanno tante nuove avventure, tra storie d'amicizia, situazioni curiose e moltissime cose da imparare!



After Party (28 gennaio)

A fine mese il catalogo di Apple TV+ accoglierà un nuovo show, carico di mistero: After Party. Sulla falsa riga di film e serie dedicate al sottogenere "cena con delitto" la trama di After Party ruota attorno alla rimpatriata di un gruppo di ex studenti che culmina con la morte di uno di loro. I sospetti cadono su tutti i partecipanti alla festa, ma non è facile capire chi si sia macchiato di un tale crimine e perché.

Nel corso della serie però, ogni personaggio avrà la possibilità di difendersi di fronte a una detective, incaricata di sbrogliare la matassa. Con un cast di alto livello - tra cui Dave Franco, Ben Schwartz, Tiffany Haddish (nei panni della detective Danner) e molti altri - After Party ci terrà compagnia con un vero e proprio murder party di stampo moderno, tra colpi di scena e segreti inconfessabili.