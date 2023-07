Apple TV+: tra le serie in arrivo a luglio 2023 torna Foundation!

Luglio sta arrivando e le piattaforme di streaming sono in fermento: per gli spettatori ci sono tanti nuovi titoli e nuove stagioni, che abbracciano più generi possibili e si rivolgono a un target sempre più eterogeneo. Questo mese Apple TV+ è ben intenzionata a soddisfare i propri abbonati più fedeli, arricchendo il catalogo non con delle serie inedite, bensì con le seconde stagioni di alcuni titoli con cui ha intrattenuto il pubblico negli scorsi anni. Tra le storie più amate della piattaforma tornerà per esempio la serie di fantascienza Foundation, che catapulterà gli spettatori in un universo in conflitto, tra poteri politici e religiosi, e minacce belliche. Come proseguiranno le storie dei protagonisti? Cosa dobbiamo aspettarci da questo nuovo mese seriale? Non resta che premere il tasto play e goderci le nuove puntate!



Cos'hanno in serbo per gli abbonati le altre piattaforme streaming? Potete scoprirlo leggendo le nostre anticipazioni delle serie in uscita a luglio 2023 su Netflix e delle serie Sky e NOW di luglio 2023!



Duck & Goose, stagione 2 (7 luglio)

Tra tutti i target a cui Apple TV+ è solita rivolgersi, i bambini occupano un ruolo di rilievo. Sulla piattaforma sono infatti moltissime le serie animate e live action dalla forte impronta didattica, con i quali si è rivelata negli anni capace di intrattenere, educare, divertire e ammonire, sempre rispettando i requisiti fondamentali per comunicare con i più piccoli: un linguaggio semplice, tanti colori e messaggi diretti.

Anche a luglio - il 7 del mese, per la precisione - Apple TV+ vuole ribadire l'importanza di questa scelta con la seconda stagione di Anatra e Oca, una serie animata dedicata ai bambini in età prescolare. Basato sui libri di Tad Hills, questo titolo mescola dolcezza e insegnamenti importanti, incentrati soprattutto sul concetto di amicizia.



Anatra e Oca sono due migliori amici molto legati, ma caratterizzati da visioni del mondo diverse. Questo però non significa che non possano continuare a volersi bene, poiché ognuno ha il diritto di avere le proprie peculiarità. La seconda stagioni seguirà lo stesso insegnamento, conducendo i piccoli spettatori in un mondo di emozioni e avventure, sempre nel rispetto della diversità e delle opinioni altrui.



The Afterparty, stagione 2(12 luglio)

Cos'è l'estate senza un po' di sano umorismo? Per fortuna ci pensa <>The Afterparty a portare un po' di leggerezza sulla piattaforma, grazie a uno stile e a un ritmo che abbiamo apprezzato nella nostra recensione di The Afterparty Stagione 1. Il contesto è quello di una classica (o quasi) "cena con delitto", dove gli invitati sono in questo caso un gruppo di amici che si ritrovano per una rimpatriata, a cui segue però un terribile delitto: l'omicidio di uno di loro.



A prendere le redini del caso è la detective Danner - interpretata da una brillante Tiffany Haddish - che indizio dopo indizio rivelerà una rete di segreti, sempre più fitta man mano che lo spettatore avrà accesso alle versioni (ovviamente discordati tra loro) di ognuno dei partecipanti.

Forte di un cast stellare e di situazioni esilaranti, Afterparty ha tenuto compagnia agli abbonati fin dalla sua uscita sulla piattaforma, il 28 gennaio 2022, e farà lo stesso con la sua seconda stagione, in arrivo il 12 luglio. Nei nuovi episodi ci sarà un nuovo delitto da risolvere: la morte di un novello sposo durante la cerimonia di nozze. Sarà nuovamente la detective Danner a condurre le indagini, interrogando gli invitati alle nozze, i parenti della vittima e tutti coloro che potrebbero sapere qualcosa sull'accaduto.



Non mancheranno ovviamente le battute divertenti e le situazioni surreali, così come possiamo aspettarci un cast altrettanto interessante anche per questa stagione. Secondo le anticipazioni, al fianco di Haddish torneranno Zoë Chao (Love Life) e Sam Richardson (Veep), mentre tra i nuovi membri del cast ci saranno Ken Jeong (uno dei numerosi motivi per recuperare la comedy di gran successo Community), John Cho (Star Trek), Elizabeth Perkins (Weeds), Zach Woods (Silicon Valley) e molti altri!



Foundation, stagione 2 (14 luglio)

Non esiste fan della fantascienza al mondo che non conosca le opere di Isaac Asimov, non solo uno dei padri del genere, ma tra i primi autori a riflettere sul ruolo delle Intelligenze Artificiali nella vita degli esseri umani, con tutte le implicazioni che esso porta con sé. Scrittore al tempo stesso classico ed estremamente attuale, Asimov ha ispirato con i propri scritti film e serie tv, una di queste approdata su Apple TV+ il 24 settembre 2021.



Fondazione - adattamento dell'omonima serie di romanzi del maestro del sci-fi - racconta la storia di Hari Seldon (Jared Harris), un matematico che - attraverso una nuova scienza chiamata psico-storia - riesce a prevedere la caduta della casata imperiale del pianeta Trantor e per questo viene arrestato ed esiliato assieme alla propria apprendista Gaal Dornick (Lou Llobell) sul pianeta Terminus. Lì fanno di tutto per rallentare questo declino, come abbiamo approfondito nella nostra recensione della prima stagione di Foundation.

I giochi di potere non mancheranno neanche nella seconda stagione (in arrivo sulla piattaforma il 14 luglio), ambientata ben 100 anni dopo la fine della prima. L'Impero dovrà affrontare una nuova minaccia, rappresentata da una regina che desidera muovergli guerra dall'interno, mentre il gruppo di Hari, Gaal e Salvor (Leah Harvey), guardiana di Terminus, scoprono che esiste una colonia in grado di mettere a repentaglio la psico-storia.



Assieme a Harris (Chernobyl), Llobell (Voyagers) e Harvey (Una famiglia al tappeto), nel cast torneranno Lee Pace, Laura Birn, Terrence Mann, e Cassian Bilton, mentre ad aggiungersi a questa schiera di grandi attori e attrici ci saranno Isabella Laughland, Sandra Yi Sencindiver, Ella-Rae Smith, Dimitri Leonidas, Ben Daniels, Holt McCallany, Mikael Persbrandt, Rachel House e Nimrat Kaur.