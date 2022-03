Apple TV+: tutte le serie in arrivo a marzo 2022

Marzo è iniziato e le principali piattaforme streaming hanno già annunciato molti show interessanti. Tra le serie in uscita a marzo 2022 su Netflix, per esempio, ha attirato l'attenzione la seconda stagione di Bridgerton (se volete, recuperate qui la recensione di Bridgerton) e l'arrivo del nuovo show di Alessandro Cattelan. Non è da meno anche Apple TV+, che stavolta ha dalla sua parte una mole più consistente del solito di titoli, tra novità e attesi ritorni. Vediamoli uno a uno, per capire quali sorprese ci riserverà il prossimo mese. Non perdeteci inoltre le serie in uscita a marzo 2022 su Disney+!



Dear..., Stagione 2 (4 marzo)

Uscita il 5 giugno 2020, la docuserie Dear... si è distinta con una prima stagione dalla notevole carica emotiva e dallo storytelling coinvolgente (recuperate la nostra recensione di Dear), nonché caratterizzata da un approccio originale al genere documentaristico. Il regista R. J. Cutler ha infatti voluto raccontare la storia di dieci personalità di spicco dei nostri tempi (Spike Lee, Lin Manuel Miranda, Stevie Wonder, Oprah Winfrey, Gloria Steinem, Jane Goodal, Big Bird, Aly Raisman, Yara Shahidi e Misty Copeland), attraverso le lettere a loro inviate da chi - in un modo o nell'altro - è stato aiutato dal loro operato.

Affidare in parte a queste persone le redini del documentario e fare in modo che le celebrità coinvolte rispondessero raccontando eventi cruciali della loro vita, ha aiutato nella prima stagione ad assottigliare ancora di più la distanza tra spettatore e protagonisti, esplorando in modo attento e sensibile molti temi importanti, come il razzismo, il lutto, la violenza, la tutela dell'ambiente e altre questioni che ogni giorno toccano molte persone.



A riprova del fatto che abbiamo ancora molto da imparare sui volti che vediamo quasi ogni giorno in tv, nei film o nelle serie TV, Dear... è in arrivo con una seconda stagione prevista per il 4 marzo 2022. R. J. Cutler, di ritorno come ideatore, produttore e regista, ci presenterà questa volta altre nove celebrità, un esempio per i loro fan, ma anche esseri umani come tutti noi, con vite costellate da ostacoli, opportunità, successi e delusioni. Nella nuova season troveremo Billy Porter, Malala Yousafzai, Laird Hamilton, Jane Fonda, Viola Davis, Sandra Oh, André Leon Talley, Ava DuVernay e Kareem Abdul-Jabbar.



Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey (11 marzo)

Tolomeo Grey è un anziano che lotta da solo contro la demenza, dopo che la famiglia, gli amici e il precedente custode lo hanno abbandonato. A occuparsi di lui in questo difficile momento è la giovane Robyn, un'adolescente orfana a cui vengono affidate le cure dell'uomo. Questa è la trama di Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey, lo show drammatico che Apple TV+ offrirà ai suoi abbonati l'11 marzo, con protagonisti Samuel Lee Jackson e Dominique Fishback.

Il titolo è tratto dal romanzo di Walter Mosley, che ritroviamo qui anche nei panni di produttore esecutivo e supervisore, accanto al regista Ramin Bahrani. I sei episodi previsti per la prima stagione racconteranno una storia di solitudine e dolore, ma anche di affetto e fiducia, di famiglia e di memoria, sentimenti che potremo vivere grazie alla grande capacità attoriale dei suoi protagonisti.



Le avventure di Snoopy, Stagione 2 (11 marzo)

Su Apple TV+ non mancheranno i prodotti per i più piccoli, un target che anche negli scorsi mesi ha potuto contare su numerosi titoli educativi e d'intrattenimento. In questo caso stanno per tornare i noti e amati Peanuts, pronti a divertire un pubblico di giovanissimi spettatori nella seconda stagione di Le avventure di Snoopy.

Il ritorno di questo personaggio - nato dalla penna di Charles M. Schultz nel 1950 - non fa che segnare un'importante continuità tra la fantasia che ha affascinato i piccoli di quel periodo storico e i giovani spettatori di oggi, che possono godere di un immaginario divertente e stimolante, ricco di personaggi sfaccettati e spassosi. Come nella prima season, Snoopy sarà accompagnato dall'amico di sempre Charlie Brown e dagli altri Peanuts, con cui affronterà tante nuove avventure!



Il problema con Jon Stewart, parte 2 (17 marzo)

Definire Il problema con Jon Stewart semplicemente una "docuserie" sarebbe certamente riduttivo. Più simile a un talk show, questo show ha debuttato con la sua prima parte il 30 settembre 2021, conquistando gli utenti. Portato avanti dall'autore e conduttore Jon Stewart, particolarmente amato negli Stati Uniti, il titolo ha affrontato ai suoi esordi tematiche di portata mondiale, come l'economia, la guerra, l'uso e il commercio delle armi e il mercato azionario.

Il 17 marzo la serie tornerà con dei nuovi episodi, durante i quali Jon Stewart ci aiuterà a fare chiarezza su questioni delicate, spesso difficili da comprendere. A supportarlo in questo progetto ambizioso troveremo numerose personalità che vivono da vicino le questioni affrontate in ogni puntata, e che offriranno quindi il loro prezioso punto di vista.



WeCrashed (18 marzo)

Se Jon Stewart si occuperà di problemi complessi, la serie WeCrashed ci racconterà invece la storia di un successo, quello della startup WeWork. Nata per offrire spazi di lavoro condivisi, WeWork è stata fondata dagli amici Adam Neumann e Miguel McKelvey. Dopo aver toccato l'apice del successo, l'azienda visse però un periodo di declino quando Adam - tra spese esagerate e idee folli - iniziò a manifestare un delirio di onnipotenza, tanto da rinunciare al proprio ruolo di CEO.

La storia della nota startup è già stata raccontata varie volte da articoli di giornale, approfondimenti e un podcast di grande successo, WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork. La serie vuole però fornire un punto di vista inedito alla vicenda, includendo nella narrazione anche la moglie di Adam, Rebekah. Il contesto familiare farà dunque da sfondo a questa storia di successi e insuccessi, di ascesa e caduta, che sarà caratterizzata da un cast eccezionale. Nei panni di Adam e di Rebekah ci saranno infatti Jared Leto e Anne Hathaway, affiancati da America Ferrera e O-T Fagbenle.



Pachinko - la moglie coreana (25 marzo)

Sulla piattaforma streaming della mela si continua a parlare di storie familiari con Pachinko - la moglie coreana, romanzo di Min Jin Lee il cui adattamento è stato annunciato da Apple lo scorso anno. In arrivo il 25 marzo, Pachinko è una saga familiare ambientata nella Corea di inizio XX secolo, a Busan. In otto episodi verranno raccontate le vicende di un nucleo di umili origini, che porta avanti un'attività di famiglia poi tramandata al figlio.

Con il passare degli anni la serie seguirà la vita di questa famiglia di generazione in generazione, tra storie d'amore e sofferenze, viaggi e difficoltà. Diretta da Kogonada e Justin Chon, la serie vedrà come protagonisti Jung Eun-chae e Lee Min-ho (entrambi visti in The King: Eternal Monarch), Kim Min-Ah e Youn Yuh-jung (Sense8).