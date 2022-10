Apple Tv+, tutte le serie in arrivo a ottobre 2022

L'autunno si è aperto con una sfilza di novità interessanti sulle più note piattaforme streaming, offrendo agli spettatori ottime occasioni per un po' di binge watching. Anche il prossimo mese non sembra essere da meno, grazie a recenti anticipazioni piuttosto succose. Tra le nuove serie in uscita a ottobre su Netflix spiccano Midnight Club - la nuova serie horror di Mike Flanagan (autore di cui abbiamo già parlato nella recensione di Hill House, nella recensione di The Haunting of Bly Manor e nella recensione di Midnight Mass) - e l'attesissima prima stagione di Guillermo del Toro's Cabinet Of Curiosities, mentre tra le novità su Disney + hanno già attirato l'attenzione la quarta stagione della storica serie Boris e la terza e ultima parte della stagione 11 di The Walking Dead (nella nostra recensione di The Walking Dead 11X16 abbiamo espresso il nostro parere sull'ultimo episodio!).



Le novità coinvolgono anche casa Apple, che a ottobre ci regalerà ben cinque nuove uscite. Oltre a tante seconde e terze stagioni, Apple Tv+ pubblicherà anche una serie inedita con Charlie Hunnam come protagonista. Non resta dunque che scoprire tutti i nuovi titoli, per sapere cosa ci dobbiamo aspettare nelle prossime settimane!



Il problema con Jon Stewart, stagione 2 (7 ottobre)

Il 7 ottobre sulla piattaforma della mela faremo subito un bagno di attualità con la seconda stagione de Il problema con Jon Stewart. Esordita con il primo episodio il 30 settembre 2021, questa serie prodotta e condotta dallo stesso Jon Stewart (autore comico e commentatore politico americano) ha aggiunto un pizzico di "vita vera" al gran numero di prodotti fantasy, sci-fi e avventurosi presenti sulla piattaforma.

Con episodi di un'ora ciascuno e un presentatore dalla verve irresistibile (che condurrà il programma in studio e di fronte a un pubblico live), Il problema con Jon Steward è il modo più accattivante per tenersi informati sulle più rilevanti questioni di attualità. Dalla guerra all'epidemia di Covid-19, dall'economia al cambiamento climatico, la prima stagione è stata solo l'inizio di una discussione che proseguirà a inizio ottobre con le questioni politiche (e non solo) che più stanno smuovendo gli animi negli ultimi tempi.



Ciao, Jack! Che spettacolo la gentilezza, stagione 2 (7 ottobre)

Se invece qualcuno preferisse all'attualità un prodotto più sognante e capace di educare attraverso l'intrattenimento, Apple Tv+ ha pronto qualcosa che può fare al caso suo. Il 7 ottobre la piattaforma caricherà la seconda stagione di Ciao Jack! Che spettacolo la gentilezza, una serie per i più piccoli che insegna l'importanza della cordialità e del rispetto per il prossimo. In un mondo distratto, che spesso dimentica il ruolo cruciale dei rapporti umani, questo show - creato e interpretato da Jack McBrayer - è pronto a condurre nuovamente i piccoli spettatori nella cittadina di Clover Grove, per far condividere con loro nuovi e importanti insegnamenti.

Protagonista del prodotto è proprio Jack, uno dei residenti più cordiali della cittadina. Per lui vivere ogni giorno con gentilezza e attenzione per il prossimo è fondamentale, e questo non si traduce solamente in atteggiamenti di "buon vicinato", ma anche nell'obiettivo di essere più comprensivi e inclusivi nei confronti di tutti. Ad affiancare Jack ci saranno gli amici di tutti i giorni, nonché numerose guest star, come Joe Lo Truglio e Stephanie Beatriz (entrambi visti in Brooklin Nine-Nine), Tony Hale (Arrested Development), Gillian Jacobs (Community), D'Arcy Carden (The Good Place e Ragazze Vincenti, la serie sul baseball di cui abbiamo parlato in questa recensione!), Kristen Schaal (La misteriosa accademia dei giovani geni), Emily V. Gordon e Kumail Nanjiani (The Big Sick).



Shantaram (14 ottobre)

È ormai nota la passione di Apple TV+ per i romanzi, da cui non perde occasione di trarre film e serie tv. Shantaram è una delle prossime trasposizioni seriali a cui la piattaforma ha deciso di lavorare, e che metterà a disposizione degli abbonati il 14 ottobre. Shantaram è tratta dall'omonima autobiografia dell'autore australiano Gregory David Roberts, e narra le sue stesse vicende, ai tempi in cui l'uomo era un rapinatore e latitante.

Dopo essere evaso dal carcere australiano in cui è stato rinchiuso, Roberts è fuggito in India, dove ha passato i successivi 10 anni tentando in tutti i modi di evitare le autorità, finendo tuttavia per invischiarsi in vicende ancora più pericolose. L'alter ego di Robert nella serie - creata da Eric Warren Singer e Steve Lightfoot - si chiamerà Lin Ford, e verrà interpretato dall'attore Charlie Hunnam. Gli appassionati di intrighi dall'ambientazione esotica, troveranno in Shantaram una storia piena zeppa di guai e di inseguimenti, di criminalità e di amore.



Acapulco, seconda stagione (21 ottobre)

Dall'affascinante Bombay - dov'è ambientata la prima stagione di Shantaram - ci spostiamo alla soleggiata e calda Acapulco, dove si svolgono le vicende dell'omonima serie tv. Acapulco ha fatto la sua prima comparsa su Apple Tv+ l'8 ottobre 2021 e sta per tornare con una seconda stagione. Nei primi episodi abbiamo ascoltato la storia di Máximo Gallardo (interpretato da Enrique Arrizon per la versione giovanile e da Eugenio Derbez per il Màximo adulto), che racconta le proprie esperienze lavorative giovanili presso uno dei resort più noti e importanti di Acapulco.

Ambientata principalmente nel 1984 - ai tempi in cui si svolgono le vicende del personale dell'hotel - Acapulco è la prima serie sulla piattaforma a usare due lingue (lo Spanglish) per la narrazione. Il 21 ottobre tornerà con nuovi episodi, durante i quali Màximo continuerà a lavorare su se stesso per potersi inserire con successo nell'ambiente complesso e ambizioso dell'Acapulco degli anni ‘80, mentre si destreggia tra vicende personali difficili e sfide lavorative che non pensava di dover affrontare.



Lo scrittore fantasma, terza stagione (21 ottobre)

Il mese di ottobre si chiude con un altro prodotto per bambini e ragazzi: la seconda stagione de Lo Scrittore Fantasma. Esordito con i primi sette episodi il 1° novembre 2019, questo show è la rivisitazione dell'omonimo prodotto del 1992 e racconta le storie di un gruppetto di amici formatosi quasi per caso a causa del fantasma di uno scrittore che "infesta" una libreria di Brooklyn, e che ha provocato la fuoriuscita dei personaggi letterari dai propri libri.

I quatto piccoli protagonisti (Ruben, Chevon, Curtis e Donna) si alleano per prendere parte a una complessa missione per risolvere il problema, finendo per stringere non solo un'alleanza, ma anche una bellissima amicizia. Dopo due stagioni appassionanti, è in arrivo su Apple Tv+ la terza, prevista per il 21 ottobre 2022. I nuovi episodi porteranno con sé tante novità, a partire da una nuova avventura che bambini e ragazzi potranno gustare in attesa di Halloween!