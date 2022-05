Apple TV+: tutte le serie e le docuserie in arrivo a maggio 2022

Mentre tutti sono già in fibrillazione per le nuove serie Netflix di maggio 2022, tra cui Stranger Things 4 (preparatevi con la recensione di Stringer Things 3) e l'antologica sci-fi Love, Death & Robots (qui potete leggere la recensione di Love, Death & Robots 2), Apple TV+ non ha alcuna intenzione di restare a guardare. Secondo quanto anticipato dalla piattaforma, maggio sarà ricco di novità e seconde stagioni, pronte ad affascinare gli abbonati. Come al solito il catalogo accoglierà nuovi titoli per grandi e piccini, accontentando gli appassionati di thriller, drama, docuserie e cartoons con una nuova offerta all'insegna della qualità e del divertimento. Mentre scoprite ciò che Apple ha in serbo per gli spettatori questo mese, non perdetevi le serie di maggio 2022 di Sky e NOW e le serie Disney+ di maggio 2022!



Teheran, Stagione 2 (6 maggio 2022)

Spionaggio e mistero, queste sono le parole chiave della serie tv israeliana Teheran, uscita su Apple TV+ a settembre del 2020. Con un ritmo incalzante e vicende adrenaliniche, Teheran ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo, raccontando le missioni della hacker Tamar Rainyan (Niv Sultan), impiegata come agente dell'intelligence israeliana e incaricata di ostacolare i radar antiaerei della città di Teheran.

La prima stagione ha messo in luce una regia dinamica, un cast talentuoso e un sistema di personaggi ben caratterizzati, che hanno contribuito a creare un prodotto gradevole e capace di affrontare con maturità tematiche di rilievo, tra riflessioni sulla condizione della donna e sulla società conservatrice. Dopo circa un anno e mezzo dalla prima stagione, lo show - creato da Moshe Zonder - sta per tornare il 6 maggio con otto nuovi episodi e nuove aggiunte al cast, tra cui l'attrice americana Glenn Close. Tamar dovrà affrontare altre pericolose missioni nel tentativo di mettere fuori gioco le testate nucleari iraniane, mentre la serie continuerà a esplorare il passato della donna.



The Big Conn (6 maggio 2022)

Maggio è il mese delle belle giornate di sole, delle lunghe passeggiate all'aria aperta e delle grigliate con gli amici. Perché non movimentarlo un po' con una docuserie perfetta per gli appassionati di true crime? Spopolato da qualche anno soprattutto su Netflix e molto apprezzato dagli spettatori, il genere trova spazio anche su Apple TV+, che regalerà agli abbonati The Big Conn, incentrata su un caso di frode che ha coinvolto l'ex avvocato Eric C. Conn.

Dopo aver suscitato l'interesse dell'opinione pubblica grazie a notiziari e speciali, la storia di Conn e della sua enorme truffa ai danni del governo (si stima che i danni ammontino a più di mezzo miliardo di dollari), verrà raccontata in quattro episodi tramite testimonianze esclusive e interviste alle parti coinvolte. In seguito, verrà dedicato anche un approfondimento audio, pubblicato su Apple Podcast.



Il codice dei campioni, Stagione 2 (13 maggio 2022)

Nella carriera di un grande campione arriva sempre un momento in cui la passione e l'impegno si trasformano nell'opportunità di diventare leggenda. Questo istante è stato raccontato nel 2020 dalla docuserie di Apple TV+ Il codice dei campioni, divisa in sette brevi episodi (della durata di circa 5 minuti l'uno). Attraverso interviste esclusive, i più grandi atleti degli ultimi anni raccontano la propria carriera e l'attimo in cui da semplici sportivi sono diventati delle vere e proprie icone del loro settore.

Dopo aver presentato al pubblico la storia di LeBron James, Tom Brady, Alex Morgan, Shaun White, Usain Bolt, Katie Ledecky e Kelly Slater, Il codice dei campioni è pronto a esplorare ancora il mondo dello sport con nuovi episodi - in uscita il 13 maggio - e altre interessanti testimonianze. A parlare della svolta della propria carriera saranno stavolta i campioni e le campionesse Marcus Rashford, Russell Wilson, Leticia Bufoni. Scout Bassett, Bubba Wallace e Lindsey Vonn.



Il Serpente dell'Essex (13 maggio 2022)

Apple TV+ non è nuova agli show tratti dai libri. Lo scorso mese la piattaforma si è occupata con successo dell'adattamento seriale del romanzo Pachinko - La moglie coreana (qui potete leggere qui il nostro first look di Pachinko), mentre per il 13 maggio è prevista l'uscita del drama in costume Il Serpente dell'Essex, tratto dal romanzo omonimo di Sarah Perry.

Scrittura e regia sono affidate rispettivamente ad Anna Symon e Clio Bernard, che adattano per il piccolo schermo le vicende della vedova Cora, trasferitasi presso un piccolo villaggio nell'Essex. Lì si avvicina al vicario Will Ransome, con il quale dovrà scoprire qualcosa di più sulla creatura mitologica che si dice dimori nei dintorni del villaggio. Nei panni dei protagonisti Cora e Will ci saranno Claire Danes e Tom Hiddleston, affiancati nel cast da Frank Dillane, Haylay Squires, Jamael Westman e Clémence Poésy.



Now & Then (20 maggio 2022)

Il conflitto tra i sogni e le speranze dell'età giovanile e la più dura realtà dell'età adulta viene portato in scena dalla serie bilingue (spagnolo e inglese) di genere thriller Now & Then, la cui uscita è prevista su Apple TV+ il 20 maggio. Dopo un weekend all'insegna di feste e divertimento, la vita di un gruppo di giovani amici viene sconvolta dalla morte di uno di loro.



Niente sarà più lo stesso, nemmeno a distanza di vent'anni, quando le strade dei protagonisti torneranno a incrociarsi a causa di un nuovo pericolo, che rischia di sconvolgere ancora una volta le loro vite e riportare a galla ciò che è successo in passato. Il segreto che mantengono da tanti anni sta per essere rivelato da qualcuno che li ha presi di mira, con un secondo fine ancora tutto da scoprire.



Professione spia, Stagione 2 (20 maggio 2022)

Anche i più piccoli potranno trovare prodotti in target tra le nuove uscite di maggio su Apple TV+. In particolare i più avventurosi di loro potranno godere dell'uscita dei nuovi episodi di Professione Spia. La serie è tratta dal libro per l'infanzia del 1964 Professione? Spia, scritto da Louise Fitzhugh e a sua volta adattato in due lungometraggi negli anni ‘90 e nel 2010. Apple TV+ si è occupata della produzione di un nuovo remake del noto romanzo per bambini, che ha pubblicato per la prima volta sulla piattaforma il 19 novembre 2021.

A distanza di meno di un anno dalla prima stagione sono in arrivo nuovissimi episodi, che racconteranno le vicende dell'undicenne Harriet Welsh, aspirante scrittrice. Nell'intento di portare avanti la propria passione e diventare un'autrice talentuosa, Harriet dovrà raccogliee informazioni sul mondo e le persone intorno a lei, facendo proprio quello che farebbe una spia. Ad attendere Harriet saranno nuove avventure e nuove informazioni da scoprire e annotare!



Il pianeta preistorico (23 maggio 2022)

Il nostro meraviglioso pianeta è stato recentemente celebrato in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Apple TV+ sta per unirsi al coro di chi desidera mostrare la nostra casa come qualcosa di straordinariamente affascinante. Per farlo compirà un viaggio nel passato, al tempo in cui la Terra era abitata da creature preistoriche.

Prodotta dalla BBC Natural History Unit e raccontato da Sir David Attenborough, documentarista, attivista e narratore di numerose docuserie sulle meraviglie naturali (vi rimandiamo a tal scopo alla nostra recensione de Il nostro pianeta), Il pianeta preistorico racconterà in cinque serate evento la storia della Terra e la vita dei dinosauri che vivevano nel Cretaceo. Ad accompagnare le meravigliose immagini in CGI - grazie alle quali sarà possibile scoprire qualcosa di più sui misteri del mondo preistorico - ci sarà la colonna sonora del compositore premio Oscar Hans Zimmer, che condurrà gli spettatori in uno straordinario viaggio sensoriale.